በኮሎምቢያ ስፖትትድ እንቁራሪቶች ላይ የመቀነስ ሽግግር ተጽእኖዎችን ማጥናት

በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪ የሆኑት ሜጋን ዊናንድ በኮሎምቢያ በተገኙ እንቁራሪቶች ላይ የመቀነስ ለውጥ ተጽእኖ ላይ ጥናት እያካሄደ ነው። የመቀነስ ሽግግር እንስሳትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማዛወርን ያካትታል, አብዛኛውን ጊዜ በግንባታ ወይም በልማት ፕሮጀክቶች ውስጥ መኖሪያቸውን ለመጠበቅ. ይህ አሰራር በ2010 የክረምት ኦሎምፒክ በቫንኩቨር እና በዊስለር ወቅት ትኩረትን የሳበ ሲሆን ከ1,000 የሚበልጡ አምፊቢያን ቀይ እግር ያላቸው እንቁራሪቶችን ጨምሮ በጥንቃቄ ወደ ሌላ ቦታ ተዛውረው ህይወታቸውን እንዲያረጋግጡ ተደርጓል።
ኮሎምቢያ የታዩ እንቁራሪቶች እንደ “አመላካች ዝርያ” ተደርገው ይወሰዳሉ፣ ይህም ማለት ህዝባቸው አጠቃላይ የስነ-ምህዳርን ጤና ያንፀባርቃል። የእነዚህን እንቁራሪቶች እንቅስቃሴ በመከታተል ዊናንድ የመቀነስ ሽግግርን ውጤታማነት እና በእንቁራሪቶች እና በመኖሪያቸው ላይ ስላለው ተጽእኖ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋል።
ዊናንድ የሬዲዮ መከታተያ እና የትራንስፖንደር መለያዎችን በመጠቀም እንቁራሪቶቹን ይከታተላል በደቡብ ምስራቅ ከክርስቶስ ልደት በፊት በሜዮክ ዊትላንድ እንቁራሪቶቹ በሶስት ቡድን ተከፍለዋል፡ አንደኛው በመኖሪያ ቤታቸው እንደ መቆጣጠሪያ ቡድን ቀርቷል፣ አንደኛው አንድ ኪሎ ሜትር ያህል በአጭር ርቀት ተንቀሳቅሷል እና ሌላው ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ተዛወረ። ወደ አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት. በበጋው ወራት ዊናንድ እንቅስቃሴያቸውን መዝግበዋል እና መጠኖቻቸውን መዝግበዋል.
ይህ የምርምር ፕሮጀክት ከዳክ ዩኒሚትድ ካናዳ እና ከBC የውሃ፣ መሬት እና ሃብት አስተዳደር ሚኒስቴር ጋር በጥምረት የተካሄደ ሲሆን ዓላማውም የመቀነስ ሽግግርን ውጤታማነት እና ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖዎች ላይ ብርሃን ማብራት ነው። ስለ ህልውና እና እንቅስቃሴ መሰረታዊ ጥያቄዎችን በመመለስ ጥናቱ እንደ ሃብት ውድድር፣ በሽታ እና ጀነቲክስ ያሉ ርዕሶችን የበለጠ ለማሰስ መንገድ ይከፍታል። ይህ ጥናት በመረጃ ላይ የተመሰረተ የጥበቃ ስልቶችን ለማዘጋጀት እና የኮሎምቢያ የረዥም ጊዜ ህልውናን ለማረጋገጥ እንቁራሪቶችን እና ስነ-ምህዳሮቻቸውን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
- የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ
- ዳክዬ ያልተገደበ ካናዳ
- ከክርስቶስ ልደት በፊት የውሃ፣ መሬት እና ሀብት አስተዳደር ሚኒስቴር