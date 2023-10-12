አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከክርስቶስ ልደት በፊት እየመጣ ነው፣ ነገር ግን የአየር ሁኔታ እይታውን ሊያበላሽ ይችላል።

የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፣ ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል የምታልፍበት የሰማይ ክስተት፣ በዚህ ቅዳሜና እሁድ በአንዳንድ የምድር ምዕራባዊ ንፍቀ ክበብ ክፍሎች ይታያል። በብሪቲሽ ኮሎምቢያ (BC) ግርዶሹ ቅዳሜ ከጠዋቱ 8፡08 እስከ 10፡38 ባለው ጊዜ ውስጥ በግምት ለሁለት ሰዓት ተኩል ያህል ይታያል የግርዶሹ ጫፍ ከጠዋቱ 9፡20 ላይ እንደሚሆን ይገመታል።
ከሙሉ የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ከምትከላከለው የጨረቃ ግርዶሽ በጨረቃ ጥላ ዙሪያ የብርሃን ቀለበት ይፈጥራል። ቀጣዩ አጠቃላይ ግርዶሽ ለኤፕሪል 8፣ 2024 ተይዞለታል።
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ BC ሳውዝ ኮስት ቀኑን ሙሉ በተተነበየው ዝናብ ምክንያት ዝግጅቱን ለመመስከር ሊያመልጥ ይችላል። ይሁን እንጂ ሌሎች የሰሜን፣ የመካከለኛው እና የደቡብ አሜሪካ ክፍሎች ግርዶሹን ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል። እንደ ዩጂን፣ ኦሪገን፣ አልበከርኪ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ሳን አንቶኒዮ፣ ቴክሳስ ያሉ ከተሞች ክስተቱን ለማየት ከሚችሉት ምርጥ ቦታዎች መካከል ናቸው። በተጨማሪም እንደ ጓቲማላ፣ ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ፣ ኒካራጓ እና ፓናማ ያሉ አገሮች ለግርዶሹ ጥሩ እይታ ይኖራቸዋል።
ግርዶሹን በቀጥታ መመልከት ዓይንን ሊጎዳ እንደሚችል ልብ ማለት ያስፈልጋል። የዓመቱን ግርዶሽ በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ስካይ-ጋዜሮች በልዩ ሁኔታ የተነደፉ መነጽሮችን እንዲለብሱ ወይም የቤት ቁሳቁሶችን በመጠቀም የራሳቸውን የእይታ መሣሪያ እንዲፈጥሩ ይመከራሉ። ማንኛውንም ጉዳት ወይም ምቾት ለማስወገድ ዓይንን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
- Timeanddate.com
- የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ
- NASA Sun & Space Twitter መለያ