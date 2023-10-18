Axiom Space ዝግጅት ለአክስ-3 ተልዕኮ ለአይኤስኤስ

አክሲዮም ስፔስ በጥር ወር ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የገባችውን የ SpaceX Crew Dragon የጠፈር መንኮራኩር በመሳፈር ለመጪው Ax-3 ተልዕኮ በዝግጅት ላይ ነው። ተልእኮውን የሚመራው በቀድሞው የናሳ ጠፈርተኛ ሚካኤል ሎፔዝ-አሌግሪያ ሲሆን ሶስት ደንበኞችን ያቀፈ ቡድን ይመራዋል፡ ጣሊያናዊው ዋልተር ቪላዴይ፣ ቱርካዊው አልፐር ጌዜራቪቺ እና የስዊድን ማርከስ ዋንት።
በቅርቡ በተደረገ አጭር መግለጫ ላይ ሎፔዝ-አሌግሪያ እና የስራ ባልደረቦቹ ስለታቀደው የሁለት ሳምንት ተልእኮ የስልጠና ስርዓት ተወያይተዋል። በ3 ሎፔዝ-አሌግሪያ ባዘዘው እንደ አክስ-1 ካሉ የአክሲዮም ስፔስ ተልእኮዎች በተገኘው ትምህርት መሰረት ለኤክስ-2021 የሚሰጠው ስልጠና የተጣራ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። የሰራተኞች የጊዜ አያያዝ ችሎታ በአይኤስኤስ ላይ ሲሆኑ፣ እንደ ወሳኝ የስራቸው ገጽታ በመገንዘብ። ይህ ማስተካከያ ሎፔዝ-አሌግሪያ ለሰራተኞቹ የበለጠ ውጤታማ እርዳታ እንዲያደርግ እና በመርከቡ ላይ ባሉ ባለሙያ ጠፈርተኞች ላይ ያላቸውን ጥገኝነት ለመቀነስ ያለመ ነው።
የሰራተኞቹ እንደ ወታደራዊ አብራሪዎች ያላቸው ጠንካራ ልምድም ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል። አራቱም የቡድኑ አባላት ጌዜራቪቺ እና ቪላዴይ በአሁኑ ጊዜ በአገራቸው የአየር ሃይል ውስጥ በማገልገል ላይ ያሉት የውትድርና አብራሪዎች ልምድ አላቸው። ይህ ሰፊ ስልጠና እና ልምድ ለአይኤስኤስ ተልዕኮ በበቂ ሁኔታ አዘጋጅቷቸዋል።
ከስድስት ወራት በፊት የጀመረው ቀጣይነት ያለው ስልጠና ሰራተኞቹ ከዚህ ቀደም በወታደራዊ አውሮፕላኖች ልምድ በመደገፍ በስልጠናው ሂደት ውስጥ ትልቅ ጥቅም አስገኝቶላቸዋል። ቪላዴይ፣ የአክስ-3 አብራሪ ሆኖ የሚያገለግለው፣ በሰኔ ወር ወደ ጠፈር ከበረራ ጀምሮ ጠቃሚ ተሞክሮዎችን በቨርጂን ጋላክቲክ የመጀመሪያ የንግድ SpaceShipTwo ተልዕኮ ጋላክቲክ 01 ላይ ያመጣል። በኋላ ISS ተልዕኮ.
በአጠቃላይ ሰራተኞቹ በስልጠናቸው ይተማመናሉ እና ለአክስ-3 ተልዕኮ ጥሩ ዝግጁነት ይሰማቸዋል። ከአንድ አመት በፊት በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የተመረጠው “የተጠባባቂ” ጠፈርተኛ ዋንት ስልጠናው በፍጥነት እየገሰገሰ መሆኑን ጠቅሷል። ምንም እንኳን ሙሉውን የESA የጠፈር ተመራማሪ የስልጠና መርሃ ግብር እስካሁን ባያጠናቅቅም፣ ከአክሲዮም ስፔስ በሚስዮን ስልጠና ላይ እየገነባ ነው እና በችሎታው በራስ የመተማመን ስሜት አለው።
በማጠቃለያው፣ አክሲዮም ስፔስ የስልጠና ፕሮግራሙን አሻሽሎ ለመጪው Ax-3 ተልዕኮ የሰራተኞቹን ዝግጁነት ለማረጋገጥ እና በአይኤስኤስ ላይ ያላቸውን ተግባር ለማመቻቸት። በጊዜ አያያዝ ላይ በማተኮር እና የሰራተኞቹን ወታደራዊ አብራሪ ዳራ በመጠቀም አክሲዮም ስፔስ ለሌላ የተሳካ የግል የጠፈር ተመራማሪ ተልዕኮ ወደ አይኤስኤስ ተዘጋጅቷል።
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