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አክሲየም ስፔስ ለአይኤስኤስ የግል የጠፈር ተመራማሪ ተልእኮዎች ስልጠናን ያጠራል።

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 18, 2023
አክሲየም ስፔስ ለአይኤስኤስ የግል የጠፈር ተመራማሪ ተልእኮዎች ስልጠናን ያጠራል።

አክሲዮም ስፔስ በጥር 3 በ SpaceX Crew Dragon የጠፈር መንኮራኩር ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ለመምጠቅ ለታቀደው ሶስተኛው የግል የጠፈር ተመራማሪ ተልእኮ አክስ-2022 በዝግጅት ላይ ነው። ተልእኮውን የሚታዘዘው በቀድሞው የናሳ ጠፈርተኛ ሚካኤል ሎፔዝ-አሌግሪያ ሲሆን ከሶስት ደንበኞች ጋር ይቀላቀላሉ፡ ጣልያናዊው ዋልተር ቪላዴይ፣ ቱርካዊው አልፐር ጌዜራቭቺ እና የስዊድን ማርከስ ዋንት ናቸው።

ስለ ተልእኮው አጭር መግለጫ በነበረበት ወቅት ሎፔዝ-አሌግሪያ እና የቡድን አጋሮቹ ለአክስ-3 የተተገበረውን የተጣራ ስልጠና ተወያይተዋል። አክስ-1ን ጨምሮ ከኩባንያው የቀድሞ ተልእኮዎች የተማሩትን ትምህርቶች በመሳል ሎፔዝ-አሌግሪያ የስልጠና ማመቻቸትን አፅንዖት ሰጥቷል። የ Ax-1 ስልጠና ከተልዕኮው ጋር ተያያዥነት የሌላቸው እና በ ISS ውስጥ በጊዜ አያያዝ ላይ ያላተኮሩ ተግባራትን ያካትታል. ለአክስ-3፣ ሎፔዝ-አሌግሪያ የቡድን ጓደኞቹን ለመርዳት ተጨማሪ ጊዜ እንዲያገኝ እና በአይኤስኤስ ተሳፍረው ባሉ ባለሙያ ጠፈርተኞች ላይ ያላቸውን ጥገኝነት ለመቀነስ የሙከራ መርሃ ግብሩን ለመቀነስ አቅዷል።

በ SpaceX ለ Crew Dragon የሚሰጠው ስልጠናም የበለጠ ቀልጣፋ ሆኗል። ሎፔዝ-አሌግሪያ ለተልዕኮው ስልጠናን በተመለከተ ወደ "ፍጹም መልስ" እየቀረቡ መሆናቸውን ያላቸውን እምነት ገልጿል። በተጨማሪም የሰራተኞቹ እንደ ወታደራዊ አብራሪዎች ያላቸው ታሪክ ለዝግጅታቸው አስተዋፅኦ አድርጓል። ጌዜራቭቺ እና ቪላዴይ የየራሳቸው የአየር ሃይሎች ንቁ አባላት ናቸው፣ ለተልዕኮው ጠቃሚ ስልጠና እና ልምድ ያመጣሉ።

ቪላዴይ በቨርጂን ጋላክቲክ ንዑስ አውሮፕላን ወደ ጠፈር የመብረር ተጨማሪ ልምድ ቢኖረውም፣ ለአይኤስኤስ ተልዕኮ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ አይቆጥረውም። ሆኖም፣ ችሎታዎችን እና አቀራረቦችን ለማጣራት የሚረዳ ጠቃሚ የመጀመሪያ ሙከራ በረራ ሆኖ አግኝቶታል።

የስዊድን የጠፈር ኤጀንሲ እና የአውሮፓ ህዋ ኤጀንሲ (ኢዜአ) ባሳተፈ ስምምነት በመብረር ላይ የሚገኙት ዋንት ከዚህ ቀደም ልምዳቸውን ያገናዘበ ስልጠና ሲወስዱ የቆዩ ሲሆን ሙሉ የኢዜአ የጠፈር ተመራማሪዎችን የስልጠና መርሃ ግብር ያጠናቅቃሉ።

በወታደራዊ አውሮፕላኖች ውስጥ በቀድሞ ልምድ የተደገፈ በመካሄድ ላይ ያለው ስልጠና ሰራተኞቹን በደንብ አዘጋጅቷል እና ለመጪው Ax-3 ተልዕኮ ዝግጁነታቸውን ያረጋግጣል.

ምንጮች:
- ሮይተርስ

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