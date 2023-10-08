የእሳተ ገሞራ ጉድጓዱን ማሰስ፡ የጠፈር ተመራማሪዎች ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች ያሠለጥናሉ።

ከተለያዩ የጠፈር ኤጀንሲዎች የተውጣጡ ሶስት የጠፈር ተጓዦች በእሳተ ገሞራ ቋጥኝ ዳርቻ ላይ አስደናቂ ድንጋዮችን ለመፈለግ በላንዛሮቴ፣ ስፔን በተደረገ የማስመሰል ዘመቻ ተሳትፈዋል። ቡድኑ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ እጩ ጄሲካ ዊትነር፣ ታኩያ ኦኒሺ ከጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ JAXA እና ኢኤስኤ የጠፈር ተመራማሪ ቶማስ ፔሴኬትን ያካተተ ነበር።
የጠፈር ተመራማሪዎቹ የጥንት እሳተ ገሞራ የሆነውን የካልዴራ ብላንካን ጠርዝ ቃኝተው ናሙናዎችን በማሰባሰብ ውጤቶቻቸውን መዝግበዋል። የእሳተ ገሞራ ቅሪቶች ለጠፈር ተጓዦች ከምድር ውስጠኛው ክፍል ድንጋዮችን እንዲያጠኑ ልዩ እድል ሰጥቷቸዋል, ይህም ወደፊት ለሌሎች ፕላኔቶች አካላት ለሚያደርጉት ተልዕኮ አዘጋጅቷቸዋል.
ቶማስ ፔስኬት በላንዛሮት ያለው የእሳተ ገሞራ መልክዓ ምድር የጨረቃን ወይም የማርስን ገጽታ እንደሚመስል በመግለጽ ስለ ጂኦሎጂ ስልጠና ኮርስ ያለውን ደስታ ገልጿል። ጠፈርተኞቹ በመስክ ጉዞ ወቅት የጠፈር ልብሶችን አልለበሱም ነገር ግን ሳይንሳዊ መመርመሪያዎችን እና ማይክሮስኮፖችን የመሰሉ ኤሌክትሮኒክ ፊልድ ቡክ ከተባለ ሁሉን አቀፍ መሳሪያ ጋር የተገናኘ ኪት ተጠቅመዋል።
በስልጠናው ወቅት የሰራተኞቹ አባላት በተለያዩ የቦታ አሰሳ ስራዎች ልምድ እንዲቀስሙ በማድረግ ሚናቸውን ቀይረዋል። በአጉሊ መነጽር የታጀበው የኢኤስኤ ኤሌክትሮኒክ መስክ መፅሃፍ በተመሰለው ጉዞ ወቅት የተሰበሰቡትን ናሙናዎች በመመዝገብ እና በመመልከት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
ይህ የላንዛሮቴ የስልጠና ልምምድ የ ESA PANGEA ኮርስ አካል ነው፣ እሱም በጂኦሎጂ ላይ ያተኮረ እና ጠፈርተኞችን ከምድር ባሻገር ወደፊት ለሚሰሩ ተልዕኮዎች ያዘጋጃል። ትምህርቱ የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ምርምር ላይ የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች እና ሁኔታዎችን የሚያስመስል መሳጭ እና ተጨባጭ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ ነው።
በአጠቃላይ ይህ በላንዛሮት የተደረገው ጉዞ ጠፈርተኞች በናሙና አሰባሰብ፣ ትንተና እና ሰነድ ላይ ክህሎታቸውን እንዲለማመዱ አስችሏቸዋል። የተገኘው ልምድ ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች ዝግጁነት እና ስለ ሌሎች የፕላኔቶች አካላት የጂኦሎጂካል ገፅታዎች የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖረን አስተዋፅኦ ያደርጋል.
ምንጮች:
– ኢዜአ (የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ)
- ናሳ (ብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር)
– JAXA (የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ)