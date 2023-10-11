የሳይንስ ሊቃውንት የጨለማ ቁስን እንቆቅልሽ በመፍታት እድገት አሳይተዋል።

የአድላይድ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች እና ሌሎች ተቋማት የጨለማ ቁስ ተፈጥሮን በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል, ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ 84% የሚሆነውን ጉዳይ ነው. የጨለማ ቁስ አካል ስበት ተጽእኖ በሰፊው የሚታወቅ ቢሆንም እውነተኛ ባህሪው ግን ምስጢር ሆኖ ቆይቷል።
በፕሮፌሰር አንቶኒ ቶማስ መሪነት ባለሙያዎች የ "ጨለማው ፎቶን" ጽንሰ-ሐሳብ በጨለማ ቁስ እና በመደበኛ ቁስ መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነት አድርገው ሲመረምሩ ቆይተዋል. ይህ መላምታዊ ቅንጣት ከኤሌክትሮማግኔቲዝም ፎቶን ጋር ተመሳሳይነት ያለው እና የጨለማ ቁስ ተፈጥሮ ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አለው።
በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎቹ የጨለማ ፎቶን ከጥልቅ የማይነጣጠሉ የመበታተን ሂደቶች በተገኙ የሙከራ ውጤቶች ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽእኖ መርምረዋል። የከፍተኛ ሃይል ጥቃቅን ግጭቶችን ውጤቶች በመተንተን ስለ subatomic realm እና ስለ ተፈጥሮ ህግጋቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አግኝተዋል።
ቡድኑ ዘመናዊውን የጄፈርሰን ላብ አንግል ሞመንተም (JAM) parton ስርጭት ተግባርን አለምአቀፍ የትንታኔ ማዕቀፍ ተጠቅሟል እና የጨለማ ፎቶን መኖር እንዲኖር መሰረታዊ ንድፈ ሃሳቡን አስተካክሏል። ሥራቸው ለጨለማው የፎቶን መላምት የሚደግፍ አሳማኝ ማስረጃዎችን አስገኝቷል፣ ይህም ከ6.5 ሲግማ ትርጉም ደረጃ የላቀ ነው።
ይህ ወሳኝ ምዕራፍ አዲስ ቅንጣት ሊገኝ የሚችለውን ግኝት ይጠቁማል። ግኝቶቹ ለጨለማ ቁስ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ እናም የፊዚክስ ሊቃውንትን ለዓመታት ግራ ያጋቡትን እንቆቅልሽ ወደ ፍቺ ያቀርቡልናል።
የጨለማው ፎቶን መኖር እና የጨለማ ቁስን በመረዳት ረገድ ያለውን ሚና ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር እና ሙከራ ወሳኝ ይሆናል። ስለ እነዚህ የማይታዩ ንጥረ ነገሮች እውቀትን መፈለግ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶችን ያካተተ የትብብር ጥረት ነው።
ምንጮች:
- ፕሮፌሰር አንቶኒ ቶማስ፣ በአድሌድ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሽማግሌ ፕሮፌሰር።