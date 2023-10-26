አዲስ ጥናት ትልቁን የአስቴሮይድ ተጽእኖ መዋቅር ይጠቁማል ከደቡብ ኒው ሳውዝ ዌልስ በታች

ሳይንቲስቶች በደቡባዊ ኒው ሳውዝ ዌልስ፣ አውስትራሊያ ውስጥ በሙሬይ ተፋሰስ ስር የተቀበረው በምድር ላይ ትልቁ የአስትሮይድ ተፅእኖ ምን ሊሆን እንደሚችል በቅርቡ አግኝተዋል። እስካሁን ያልተረጋገጠ ቢሆንም፣ ይህ የተጠረጠረው የተፅዕኖ ጉድጓድ ዲያሜትሩ 520 ኪ.ሜ አካባቢ እንደሚሆን ይገመታል፣ ይህም በደቡብ አፍሪካ ካለው Vredefort ተጽዕኖ መዋቅር በሦስት እጥፍ የሚበልጥ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ትልቁ ነው ተብሎ ይታሰባል።
የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እንደሚያምኑት የዴኒሊኩዊን መዋቅር ስያሜው እንደተሰየመው ከ 420 ሚሊዮን አመታት በፊት በከፍተኛ የአስትሮይድ ተጽእኖ ሊፈጠር ይችል ነበር. መላምታቸው እውነት ከሆነ፣ በግምት 150 ኪ.ሜ ስፋት ያለውን የዳይኖሰርን የግዛት ዘመን በማብቃት ከሚታወቀው በሜክሲኮ ከሚታወቀው Chicxulub crater በልጦ የመዝገብ መጽሃፎችን እንደገና ይጽፋል።
የአስቴሮይድ ተጽእኖን ለመለየት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል, ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ በደለል ሽፋን ስር ተደብቀው ስለሚቆዩ ወይም በአፈር መሸርሸር ምክንያት ተደብቀዋል. ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች መግነጢሳዊ ንድፎችን በመተንተን እነዚህን አወቃቀሮች ለመለየት በቅርብ ጊዜ አዳዲስ ዘዴዎችን አግኝተዋል. የዲኒሊኩዊን መዋቅር በነዚህ ቅጦች ላይ ተመስርቶ ታይቷል, ስለ ሕልውናው ጠንካራ ማስረጃዎችን ያቀርባል.
በተጨማሪም፣ የአስትሮይድ ተጽእኖዎች በታሪክ ውስጥ ጉልህ ከሆኑ የጅምላ መጥፋት ክስተቶች ጋር እንደሚገጣጠሙ ይታወቃል፣ ለምሳሌ ዳይኖሰርስን ካጠፋው። ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት እንደሚያመለክተው ምድር እና ሌሎች ፕላኔቶች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ እስከ 3.2 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ድረስ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተፅዕኖ ይደርስባቸው ነበር። በአሁኑ ጊዜ በምድር ላይ 38 የተረጋገጡ እና 43 ሊሆኑ የሚችሉ ተፅዕኖ ፈጣሪዎች አሉ, ከትንሽ ጉድጓዶች እስከ ትላልቅ የተቀበሩ መዋቅሮች.
ተመራማሪዎቹ ምርመራቸውን በሚቀጥሉበት ጊዜ የዴኒሊኩዊን መዋቅር በምድር ላይ ትልቁ የአስትሮይድ ተፅእኖ መዋቅር በይፋ እውቅና ይሰጠው እንደሆነ መታየት አለበት። ይህን ግዙፍ ቋጥኝ መቆፈር እና ማጥናት በፕላኔታችን ታሪክ እና በሥነ-ምድራዊ እና ባዮሎጂካል ዝግመተ ለውጥ በመቅረጽ ረገድ ስላለው ሚና እጅግ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የዴኒሊኩዊን መዋቅር ምንድን ነው?
የዲኒሊኩዊን መዋቅር በደቡባዊ ኒው ሳውዝ ዌልስ፣ አውስትራሊያ ውስጥ ከመሬይ ተፋሰስ በታች የሚገኝ ተጠርጣሪ የአስትሮይድ ተጽዕኖ ቋጥኝ ነው። ከተረጋገጠ በምድር ላይ ትልቁ የታወቀ የአስትሮይድ ተጽእኖ መዋቅር ይሆናል።
2. የዴኒሊኩዊን መዋቅር ከሌሎች ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ትልቅ ነው?
የዴኒሊኩዊን መዋቅር በ 520 ኪ.ሜ በዲያሜትር እንደሚገመት ይገመታል, ይህም በአሁኑ ጊዜ ከሚታወቀው ትልቁ የተፅዕኖ መዋቅር በሦስት እጥፍ የሚበልጥ ያደርገዋል, በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ካለው የ Vredefort ተጽእኖ መዋቅር.
3. የዴኒሊኩዊን መዋቅር ዕድሜው ስንት ነው?
የሳይንስ ሊቃውንት የዴኒሊኩዊን መዋቅር ከ 420 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በአስትሮይድ ተጽእኖ እንደተሰራ ያምናሉ.
4. የአስትሮይድ ተጽእኖ አወቃቀሮች እንዴት ይገኛሉ?
የአስቴሮይድ ተጽእኖን ለመለየት ፈታኝ ሊሆኑ ይችላሉ ነገርግን በተለያዩ ዘዴዎች ሊገኙ ይችላሉ, ይህም በመሬት ላይ ያለውን መግነጢሳዊ ንድፎችን መተንተን.
5. የአስትሮይድ ተፅእኖ አወቃቀሮች ጠቀሜታ ምንድነው?
የአስትሮይድ ተጽዕኖ አወቃቀሮች ስለ ፕላኔታችን ጂኦሎጂካል እና ባዮሎጂካል ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ብዙውን ጊዜ ከጅምላ መጥፋት ክስተቶች ጋር የተቆራኙ እና የምድርን ዝግመተ ለውጥ በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።