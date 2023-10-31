የቀብር ቤት አመድ ወደ ጠፈር ያስጀምራል፣ የሰለስቲያል ትውስታ ለሁሉም ተደራሽ ያደርገዋል

የአድላይድ የቀብር ቤት አመድ ወደ ጠፈር ለመላክ ልዩ እድል በመስጠት የምንወዳቸውን ሰዎች የምናስታውስበት መንገድ ላይ ለውጥ እያመጣ ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ፣ አልፍሬድ ጀምስ ቀብር ቤት ይህን ያልተለመደ አገልግሎት ለመስጠት ከኒው ዚላንድ ከሚገኘው ስታርዱስት ሜ ኩባንያ ጋር በመተባበር ተባብሯል።
አንድ ግራም አመድ በምድራዊ ማረፊያ ቦታ ከመታገድ ይልቅ አሁን በቲታኒየም ኮንቴይነር ውስጥ ተቀምጦ በኤሎን ማስክ ባለቤትነት የተያዘው Space X Falcon 9 Rocket ላይ ወደ ምህዋር ይላካል። ሮኬቱ በአስደናቂ ሁኔታ ለአስር አመታት ሲዞር, እቃው በመጨረሻ እንደገና ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ይገባል, እንደ ድንቅ ኮከብ ያበራል. ይህ የሰማይ ስንብት በአንድ ወቅት ለሀብታሞች እና ታዋቂ ሰዎች ብቻ የሚገኝ ዘላለማዊ ማረፊያ ይሰጣል።
ስቱ ፖተር ከስታርዱስት ሜ "ሞትን እንደ ፍጻሜ ብቻ ሳይሆን የምንወዳቸው አስደሳች ትዝታዎች ማክበር እንፈልጋለን" ሲል ተናግሯል። ይህ ፅንሰ-ሀሳብ ከሞት ጋር የተያያዘውን የመጨረሻውን አስተሳሰብ ይፈታተነዋል፣ ይህም የምንወዳቸውን ሰዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ እንድናስታውስ ይጋብዘናል።
ልምዱን የበለጠ ግላዊ ለማድረግ፣ Stardust Me የቤተሰብ አባላት በሰለስቲያል ጉዞ ውስጥ የሚወዱትን ሰው ምህዋር እንዲከታተሉ የሚያስችል ልዩ መተግበሪያ አዘጋጅቷል። ከባህላዊ ቀብር ትንሽ ከፍ ባለ ዋጋ፣ ከ$3000 በላይ፣ ግለሰቦች አሁን ከጽንፈ ዓለሙ ጋር ጥልቅ የሆነ ግንኙነት በሚሰጥ የሌላ ዓለም መታሰቢያ ላይ መሳተፍ ይችላሉ።
የዚህ አገልግሎት ፈጠራ እና ተደራሽነት የሰለስቲያልን ትውስታን ለመፈለግ የሚጓጉ ቤተሰቦችን ማርኳቸዋል። በእርግጥ፣ አንድ የአዴላይድ ቤተሰብ በመጪው መጋቢት በተያዘው ተልዕኮ የሚወዱትን ሰው አመድ ለመጀመር ወስኗል። በ Stardust Me ነፃ ቶከን ስለተሰጣቸው ይህ የሰለስቲያል ስንብት የበለጠ ልዩ የሚያደርገው በመሆኑ የእነሱ ጉጉት በቀላሉ የሚታይ ነው።
በዚህ አስደናቂ አገልግሎት፣ አልፍሬድ ጄምስ የቀብር ሥነ ሥርዓት እና ስታርዱስት ሜ የተሰናበቱትን የምንወዳቸውን ሰዎች ትውስታ የምንረዳበት እና የምናከብርበትን መንገድ እየቀረጹ ነው። ሳይንስን እና ስሜትን በማዋሃድ፣ ከህይወት ባሻገር ባለው ጉዞ ላይ አዲስ እና አነቃቂ እይታን የሚሰጥ የሰማይ ድንበር እየከፈቱ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች:
ጥ፡- አመድ ወደ ጠፈር አገልግሎት እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ አመዱ በታይታኒየም ኮንቴይነር ውስጥ ተቀምጦ ወደ ምህዋር ይላካል በኤሎን ማስክ ባለቤትነት የተያዘው Space X Falcon 9 Rocket። ከአስር አመታት ምህዋር በኋላ ኮንቴይነሩ እንደገና ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ይገባል, እንደ ኮከብ ያበራል.
ጥ፡ የቤተሰብ አባላት የሚወዱትን ሰው አመድ ምህዋር መከታተል ይችላሉ?
መ: አዎ፣ Stardust Me የቤተሰብ አባላት በሰለስቲያል ጉዞ ውስጥ የሚወዱትን ሰው አመድ ምህዋር እንዲከተሉ የሚያስችል መተግበሪያ አዘጋጅቷል።
ጥ፡- የአመድ ወደ ጠፈር አገልግሎት ምን ያህል ያስከፍላል?
መ: የዚህ አገልግሎት ዋጋ ከ 3000 ዶላር በላይ ነው, ይህም ከባህላዊ ቀብር ጋር ሊወዳደር ይችላል.
ጥ፡- ይህ አገልግሎት የሚገኘው ለሀብታሞች እና ታዋቂ ሰዎች ብቻ ነው?
መ፡ አይ፣ ይህ አገልግሎት የሰለስቲያልን መታሰቢያ ለሁሉም ግለሰቦች ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው፣ ይህም ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ያልተለመደ እና ዘላለማዊ ግብር ይሰጣል።