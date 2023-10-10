ከአቶ ሴኮንድ ፊዚክስ በስተጀርባ ያለው ሳይንስ እና የዮክቶሴኮንድ ትክክለኛነት አስፈላጊነት

በፊዚክስ አለም፣ የሁለተኛ ደረጃ የጊዜ መለኪያዎች እጅግ በጣም መሠረታዊ በሆኑ እውነታዎች ላይ የሚከሰቱ ሂደቶችን ለመረዳት በሚያስደንቅ ሁኔታ አስፈላጊ ናቸው። በቅርቡ የፊዚክስ ሊቃውንት በእነዚህ ጥቃቅን ጊዜያት ፊዚክስን የመመርመር ዘዴዎችን በማዘጋጀት በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት ተሸልመዋል።
attosecond በሚያስደንቅ ሁኔታ አጭር የጊዜ አሃድ ነው፣ በሰከንድ 1^10 18 ክፍል ብቻ ወይም ከሰከንድ አንድ ቢሊዮንኛ የሚወክል። ይህ የትክክለኛነት ደረጃ አስደናቂ ቢሆንም, በተፈጥሮ ውስጥ የሚከሰተውን ሁሉንም ነገር ለመለካት አሁንም ፈጣን አይደለም. በተፈጥሮ ውስጥ አራት መሠረታዊ ኃይሎች አሉ፡ ስበት፣ ኤሌክትሮማግኔቲዝም፣ ደካማው የኑክሌር ኃይል እና ጠንካራ የኑክሌር ኃይል። የሁለተኛ ደረጃ ፊዚክስ የስበት እና የኤሌክትሮማግኔቲክ ግንኙነቶችን እንዲሁም በጣም ደካማ ግንኙነቶችን ሊገልጽ ይችላል። ይሁን እንጂ በጠንካራው የኒውክሌር ኃይል የሽምግልና ግንኙነቶችን ማብራራት አይችልም.
አጽናፈ ሰማይን በትክክል ለመረዳት፣ ሳይንቲስቶች ወደ ቅንጣት ፊዚክስ ግዛት በጥልቀት ገብተው ዮክቶሴኮንድ (~10^-24 ሰከንድ) ትክክለኛነት ማሳካት አለባቸው። የዮክቶሴኮንድ ትክክለኛነት ደረጃ ሳይንቲስቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም መሰረታዊ ግንኙነቶች እንዲያጠኑ እና እንዲያብራሩ ያስችላቸዋል።
የቅንጣት ፊዚክስ ስታንዳርድ ሞዴል በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉትን ሶስት መሰረታዊ የኳንተም ሃይሎች ያብራራል-ኤሌክትሮማግኔቲክስ ፣ ደካማ ሃይል እና ጠንካራ ሀይል። የስበት ኃይልን በማካተት አጽናፈ ዓለማችንን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት በአጠቃላይ 26 መሰረታዊ ቋሚዎች ያስፈልጋሉ።
የብርሃን ፍጥነት በትክክለኛ ቅንጣት ፊዚክስ ሙከራዎች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. ቅንጣቶች በብርሃን አቅራቢያ በሚጋጩበት ጊዜ በግጭቶቹ ውስጥ የተከሰተውን ነገር እንደገና ለመገንባት ከግጭቶቹ ውስጥ ያለው ፍርስራሾች ሊተነተኑ ይችላሉ. የብርሃን ፍጥነት የሳይንስ ሊቃውንት የጊዜ መለኪያዎችን ወደ ርቀት እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል, ይህም ስለሚካተቱት ቅንጣቶች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ.
በማጠቃለያው፣ የሁለተኛ ደረጃ ፊዚክስ ስለ ጽንፈ ዓለማችን መሠረታዊ ኃይሎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ሆኖም፣ የንጥል መስተጋብርን ውስብስብነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ሳይንቲስቶች በዮክቶሴኮንድ የጊዜ መለኪያ ላይ የበለጠ ትክክለኛነትን ማግኘት አለባቸው።
ምንጮች:
- የአቶ ሰከንድ ፊዚክስን የመመርመር ዘዴዎችን በማዘጋጀት በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት
- የ attosecond ፍቺ: 1 ክፍል በ 10 ^ 18 ሰከንድ
- የዮክቶሴኮንድ ፍቺ: 10 ^ -24 ሰከንድ
- የብርሃን ፍጥነት በትክክለኛ ቅንጣት ፊዚክስ ሙከራዎች ውስጥ ያለው ሚና