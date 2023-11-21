የአስትሮይድ ክትትል፡ የናሳ PDCO ቅርብ አቀራረቦችን በመፈለግ ላይ

የናሳ መከላከያ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት (PDCO) በቅርብ ጊዜ ስለሚያልፍ አስትሮይድ መረጃ በመውጣቱ በመሬት ላይ ያሉ ነገሮች (NEOs) ላይ በትጋት መከታተሉን ቀጥሏል። እ.ኤ.አ ኖቬምበር 21፣ አስትሮይድ 2023 VW5 በ1.7 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ምንም እንኳን አደገኛ አስትሮይድ ተብሎ ባይመደብም፣ ይህ የጠፈር አለት የቅርብ ግንኙነትን ይሰጣል።
አስትሮይድ 2023 VW5፣ የአተን የአስትሮይድ ቡድን አባል፣ ከምድር-የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ (NEAs) ከሚሻገሩት ጋር ባህሪያትን ከመሬት ያነሱ ከፊል-ዋና መጥረቢያዎች። በዓይነቱ የመጀመሪያ በሆነው አስትሮይድ 2062 አተን የተሰየሙ እነዚህ ኤንኤኤዎች በመጀመሪያ በአሜሪካዊው የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ኤሌኖር ሄሊን በ1976 በፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ ተለይተዋል።
በግምት 89 ጫማ ስፋት ያለው Asteroid 2023 VW5 በመጠን ከአውሮፕላን ጋር ሊወዳደር ይችላል። እ.ኤ.አ. በ 2013 በሩሲያ ውስጥ ውድመት ካስከተለው የቼልያቢንስክ አስትሮይድ መጠን የበለጠ ቢሆንም ፣ ይህ ጠፈር ድንጋይ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ በመሆኑ በሰው ልጅ ላይ ምንም ዓይነት ስጋት አይፈጥርም ።
በሚገርም ሁኔታ አስትሮይድ 2023 ቪደብሊው5 ወደ ምድር ሲቀርብ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በሴፕቴምበር 4, 1901 አስትሮይድ ምድራችንን በ69 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንዳለፈ የተዘገበ ታሪክ ያሳያል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 21፣ 2021 መተላለፉን ተከትሎ፣ ቀጣዩ የቅርብ አቀራረብ በነሐሴ 26፣ 2026 በ36 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይሆናል።
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና ተመራማሪዎች አስትሮይድን ለመለየት እና ለመከታተል አልጎሪዝምን መጠቀምን ጨምሮ የተለያዩ ቴክኒኮችን ይጠቀማሉ። የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ሄሊዮሊንክ 3 ዲ የተባለ ስልተ ቀመር በመጠቀም አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ መገኘቱን የሚያሳይ ጥናት አሳትመዋል። በሃዋይ ውስጥ በአልጎሪዝም ሙከራ ወቅት፣ አስትሮይድ 2022 SF289፣ ወደ 600 ጫማ የሚጠጋ ስፋት ያለው የጠፈር ድንጋይ አገኘ። ምንም እንኳን መጠኑ ቢኖረውም, ይህ አስትሮይድ ለምድር ፈጣን አደጋ አይፈጥርም.
HelioLinc3D አልጎሪዝም አስትሮይድን ለመለየት እና ለመቆጣጠር በ Rubin አጠቃላይ የውሂብ ስብስብ ላይ የተመሰረተ ነው። በእነዚህ የላቁ ቴክኒኮች፣ ሳይንቲስቶች ያለንን ግንዛቤ እና ለሰለስቲያል ስጋቶች ዝግጁነታችንን ማሳደግ ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- የምድር ቅርብ ነገር (NEO) ምንድን ነው?
መ፡- የምድር ቅርብ ነገር (NEO) በ1.3 የስነ ፈለክ አሃዶች (በግምት 195 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር) ከምድር ውስጥ የሚመጣ ማንኛውም አስትሮይድ ወይም ኮሜት ነው።
ጥ፡- አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ ምንድን ነው?
መ፡ አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ (PDA) በመጠን እና በቅርበት ምክንያት ለምድር ስጋት ሊፈጥር የሚችል አስትሮይድ ነው።
ጥ፡ አስትሮይድስ እንዴት ነው ክትትል የሚደረግባቸው?
መ፡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስትሮይድን ለመከታተል የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ፡ እነዚህም በመሬት ላይ የተመሰረቱ ቴሌስኮፖችን፣ ህዋ ላይ የተመሰረቱ ታዛቢዎችን እና ስልቶቻቸውን ለመለየት እና መረጃን የሚተነትኑ ስልተ ቀመሮችን ጨምሮ።
ጥ፡ የ Aten ቡድን የአስትሮይድ ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ የ Aten የአስትሮይድ ቡድን ከምድር ያነሱ ምህዋሮች ያሉት የምድር-አቋራጭ አቅራቢያ አስትሮይድ (NEAs) ምድብ ነው። ስያሜያቸውም በ2062 አተን ለመጀመሪያ ጊዜ በተገኘ አስትሮይድ ስም ነው።
ጥ፡ ስልተ ቀመሮች አስትሮይድን ለማወቅ እንዴት ይረዳሉ?
መ: እንደ HelioLinc3D ያሉ ስልተ ቀመሮች አስትሮይድን ለመለየት እና ለመከታተል ትላልቅ የመረጃ ስብስቦችን ይጠቀማሉ። ንድፎችን እና አቅጣጫዎችን በመተንተን፣ እነዚህ ስልተ ቀመሮች ሳይንቲስቶች ከህዋ ሊመጡ የሚችሉ ስጋቶችን ለመከታተል በሚያደርጉት ጥረት ላይ ያግዛሉ።