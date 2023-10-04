አስደናቂ የ NGC 4654 ምስል፡ መካከለኛ ስፒል ጋላክሲ በቪርጎ ክላስተር ውስጥ

የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የመካከለኛው ጠመዝማዛ ጋላክሲ NGC 4654 አስደናቂ ምስል ቀርጿል። በቨርጎ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ይህ ጋላክሲ የሁለቱም የታገዱ እና የታገዱ ጠመዝማዛዎች ገጽታዎች አሉት። ደማቅ መሃሉ እና የሚሽከረከሩ በከዋክብት የተሞላ ክንዶቹ ማራኪ እይታ ያደርጉታል። NGC 4654 ከሰማይ ወገብ በስተሰሜን የሚገኝ ሲሆን ይህም ከሰሜን እና ደቡብ ንፍቀ ክበብ ይታያል። ይህ ጋላክሲ ከምድር 55 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ይርቃል።
NGC 4654 ያልተመጣጠነ የከዋክብት ስርጭት እና ገለልተኛ ሃይድሮጂን ጋዝ ከሚያሳዩ ከ Virgo Cluster ጋላክሲዎች መካከል ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች “የራም ግፊት መግረዝ” በሚባል ሂደት ውስጥ ሊካሄድ እንደሚችል ያምናሉ። ይህ ጋላክሲ በቪርጎ ጋላክሲ ክላስተር ውስጥ ውስጠ-ክላስተር ሚዲያ ተብሎ በሚታወቀው እጅግ በጣም በሚሞቅ ፕላዝማ ውስጥ ሲዘዋወር፣ የስበት ኃይል በNGC 4654 ላይ ጫና ይፈጥራል። ይህ ግፊት፣ በብስክሌተኛ ቀን የነፋስ ስሜት ከሚሰማው ጋር ተመሳሳይነት ያለው፣ የጋላክሲውን ጋላክሲ ያስወግዳል። ጋዝ. በዚህ ምክንያት በኤንጂሲ 4654 በደቡብ ምስራቅ በኩል ረዥም እና ቀጭን የሃይድሮጂን ጋዝ ጭራ ተፈጠረ።
የሚገርመው፣ አብዛኞቹ ጋላክሲዎች የራም ግፊት መግፈፍ የሚያጋጥማቸው አነስተኛ ቀዝቃዛ ጋዝ ስላላቸው አዳዲስ ኮከቦችን የመፍጠር ችሎታቸውን እንቅፋት ይሆናል። ሆኖም፣ NGC 4654 ተመሳሳይ መጠን ካላቸው ጋላክሲዎች ጋር የሚስማማ የኮከብ አፈጣጠር መጠንን ይይዛል። ይህ የሚያሳየው NGC 4654 ለዚህ ጥለት የተለየ ነው።
NGC 4654 በተጨማሪም ከ4639 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ከተጓዳኝ ጋላክሲ NGC 500 ጋር መስተጋብር አጋጥሞታል። የ NGC 4639 የስበት ውጤቶች በNGC 4654 ጠርዝ ላይ ያለውን ጋዝ ገፈፈ፣ ይህም በዚያ ክልል ውስጥ የኮከብ መፈጠርን አግዷል። ስለዚህ፣ ይህ መስተጋብር በNGC 4654 ውስጥ ያልተመጣጠነ የከዋክብትን ስርጭት አስከትሏል።
የሳይንስ ሊቃውንት እንደ NGC 4654 ያሉ ጋላክሲዎችን በማጥናት በወጣት ኮከቦች እና በተፈጠሩበት ቀዝቃዛ ጋዝ መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለመረዳት. በናሳ የሚንቀሳቀሰው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እንደዚህ አይነት አስደናቂ ምስሎችን በማንሳት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ ይህም ተመራማሪዎች የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር በጥልቀት እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
– የናሳ ሃብል ስፔስ ቴሌስኮፕ፣ ኢኤስኤ እና ጄ. ሊ (የጠፈር ቴሌስኮፕ ሳይንስ ተቋም); በማቀነባበር ላይ፡ ግላዲስ ኮበር (ናሳ/የአሜሪካ የካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ)