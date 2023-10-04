Astroscale ከጃፓን ሚኒስቴር ለጠፈር ጀንክ ተልዕኮ የ80 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ተቀበለ

አስትሮስኬል የተሰኘው የጠፈር ቆሻሻ ማስወገጃ ኩባንያ ከጃፓን የትምህርት፣ የባህል፣ ስፖርት፣ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር (MEXT) ለአስፈላጊ ተልዕኮ እስከ 80 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል የህዋ ቆሻሻን ለመዋጋት። የገንዘብ ድጋፉ አስትሮስኬል በህዋ ላይ የጠፋችውን ሳተላይት በምስል እና በመመርመር ላይ ያተኮረ የምሕዋር ፍተሻ ማሳያ ተልእኮ ለማዘጋጀት ያስችላል።
ለዚህ ፕሮጀክት የAstroscale ምርጫ የተደረገው በMEXT አነስተኛ እና ቢዝነስ ፈጠራ ምርምር ፕሮግራም ሲሆን ፕሮጀክቱ እስከ መጋቢት 2028 እንዲቀጥል ታቅዶ ነበር። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ዋጋ ወደ 12 ቢሊዮን የን (በግምት 80 ሚሊዮን ዶላር) እንደሚሆን ተገምቷል።
የገንዘብ ድጋፉ አስትሮስኬል ለተወሳሰቡ የምሕዋር ስራዎች የሚፈለገውን ቴክኖሎጂ ለማራመድ ብቻ ሳይሆን በህዋ ላይ ያሉ የተለያዩ ንቁ የጠፈር መንኮራኩሮችን እና ትላልቅ ፍርስራሾችን የመፈተሽ እና የመለየት አቅማቸውን ያሳድጋል። በጃፓን ዋና መሥሪያ ቤቱን በዩኬ፣ አሜሪካ፣ ፈረንሣይ እና እስራኤል ውስጥ ያቀፈው አስትሮስኬል እያደገ የመጣውን የጠፈር ፍርስራሾችን ለመፍታት አዳዲስ መፍትሄዎችን በማዘጋጀት ላይ ያተኮረ ነው።
በሺህ የሚቆጠሩ ሳተላይቶች፣ የሮኬት ደረጃዎች እና ሌሎች ፍርስራሾች በምድር ዙሪያ እየዞሩ ያሉ የሕዋ ፍርስራሾች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አንገብጋቢ ችግር ሆነዋል። ይህ የጠፈር ቆሻሻ በስራ ላይ ለሚውሉ ሳተላይቶች እና ሰው ሰራሽ የጠፈር ተልዕኮዎች ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል። የአስትሮስኬል ተልዕኮ ይህንን ችግር ለመፍታት እና ለወደፊት የጠፈር ምርምር ዘላቂ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የጠፈር አካባቢን ለማረጋገጥ ከሚደረገው ዓለም አቀፍ ጥረቶች ጋር ይጣጣማል።
አስትሮስኬል የጠፈር ፍርስራሾችን በማስወገድ ረገድ ያላቸው እውቀት እና ከጃፓን የትምህርት፣ የባህል፣ ስፖርት፣ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በህዋ ላይ የሚደርሱ ቆሻሻዎችን በመከላከል ረገድ ወሳኝ ሚና እንዲጫወቱ ያስችላቸዋል። ይህ የገንዘብ ድጋፍ ቦታን ለሁሉም ሰው ደህንነቱ የተጠበቀ እና ንፁህ ለማድረግ በሚያደርጉት ጥረት ጉልህ እርምጃ ወደፊት ያሳያል።
ምንጮች:
- Space.com
- የ Astroscale ድር ጣቢያ