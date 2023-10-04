Astroscale የጠፈር ቆሻሻን ለመዋጋት 80 ሚሊዮን ዶላር ይቀበላል

በጃፓን የሚገኘው አስትሮስኬል የተሰኘ የጠፈር ኩባንያ ከትምህርት፣ ባህል፣ ስፖርት፣ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር (MEXT) የኅዋ ፍርስራሾችን ለመቅረፍ ጥረቱን እንዲቀጥል እስከ 80 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ተበርክቶለታል። ገንዘቡ በህዋ ላይ ያለች ትልቅ ሳተላይት ምስልን እና ምርመራን ለማድረግ ያለመ የምሕዋር ፍተሻ ማሳያ ተልዕኮን ለማዳበር ይረዳል። በMEXT የአነስተኛ እና ቢዝነስ ፈጠራ ምርምር ፕሮግራም የተመረጠው ኘሮጀክቱ እስከ መጋቢት 2028 ድረስ እንዲሰራ ታቅዷል።
በዩናይትድ ኪንግደም፣ በዩናይትድ ስቴትስ፣ በፈረንሳይ እና በእስራኤል ቅርንጫፎች ያሉት አስትሮስኬል እያደገ ለመጣው የጠፈር ቆሻሻ ችግር መፍትሄ ለመፈለግ ቆርጧል። ኩባንያው በቴክኖሎጂው ዙሪያ ሙከራዎችን አድርጓል። እ.ኤ.አ. በ2021፣ መግነጢሳዊ ስርዓትን በመጠቀም የተመሰለውን የምሕዋር ፍርስራሽ በተሳካ ሁኔታ የወሰደውን የELSA-d ማሳያ ተልዕኮን ጀምሯል። ተጨማሪ ሙከራዎች ታቅደዋል፣ እና Astroscale የELSA-M ሰርቪስ መንኮራኩሯን ለመጀመሪያ ጊዜ የምህዋር ሙከራ ለማድረግ 2025 ላይ እያነጣጠረ ነው። ይህ የጠፈር መንኮራኩር መግነጢሳዊ ሲስተም ወይም ሮቦት ክንድ በመጠቀም የህይወት መጨረሻ ሳተላይቶችን ሰርስሮ ለመጣል ታስቦ ነው።
ከELSA-M ተልእኮ ባሻገር፣ Astroscale ADRAS-J የሚባል ፕሮጀክት እየሰራ ሲሆን ይህም ፍርስራሹን ከህዋ ላይ በንቃት ለማስወገድ ያለመ ነው። ይህ ተልእኮ ከጃፓን የላይኛው ደረጃ ሮኬት አካል ጋር በመዞሪያው ውስጥ መዞርን፣ የቅርበት ስራዎችን ማከናወን እና ሁኔታውን መገምገምን ያካትታል። በቅርብ ጊዜ በገንዘብ የተደገፈው MEXT ፕሮጀክት ለእነዚህ ውስብስብ የምህዋር ተግባራት የሚፈለገውን ቴክኖሎጂ የበለጠ ያሳድጋል፣ በተጨማሪም ንቁ የጠፈር መንኮራኩሮችን እና ትላልቅ ፍርስራሾችን የመመርመር እና የመለየት አቅሞች ላይ ያተኩራል።
የአስትሮስኬል ስራ በህዋ ላይ የሚደርሰውን ፍርስራሹን ስጋቶች በመቀነሱ ሂደት ውስጥ የሚሰሩ ሳተላይቶችን ሊጎዳ እና ለወደፊት የህዋ ተልእኮዎች ስጋት ይፈጥራል። በጃፓን መንግስት ድጋፍ አስትሮስካል የውጭን ህዋ የማጽዳት ተልዕኮውን ከፍተኛ እድገት እንዲያደርግ ተዘጋጅቷል።
ምንጮች፡ Astroscale ከጃፓን የትምህርት፣ የባህል፣ ስፖርት፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቋል። Astroscale የቆሻሻ ማስወገጃ ቴክኖሎጂን ለመፍጠር የተነደፈውን ADRAS-Jን ይፋ አደረገ