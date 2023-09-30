አዲስ ምርምር የላቫ ዓለማት ልዩ አወቃቀሮችን ያሳያል

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት በላቫ ዓለሞች፣ exoplanets with magma ውቅያኖሶች፣ ልዩ አወቃቀሮቻቸውን እና ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን የመያዝ አቅማቸው ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በሚያብረቀርቅ ሰማይ እና የሚንከራተቱ የእሳተ ገሞራ ባህሮች ተለይተው የሚታወቁት እነዚህ ግዙፍ ኤክሶፕላኔቶች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ከምንም ነገር አይለዩም።
እስካሁን ከተገኙት ዓለታማ ኤክሶፕላኔቶች ውስጥ 50% የሚጠጉት በላያቸው ላይ ማግማ እንዲቆዩ ተደርጓል። ይህ ሊሆን የቻለው ከ10 ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥ እንዲዞሩ በማድረግ ለአስተናጋጃቸው ኮከቦች ባላቸው ቅርበት ነው። እነዚህ ፕላኔቶች የሚያጋጥሟቸው ከባድ ሁኔታዎች፣ እንደ አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ እና ከፍተኛ የአየር ሙቀት፣ እኛ እንደምናውቀው ለሕይወት የማይመች ያደርጋቸዋል።
በአዲስ ጥናት ላይ ሳይንቲስቶች እነዚህ የቀለጠ ውቅያኖሶች በሞቃታማ ሮኪ ሱፐር-ኢርዝ ንብረቶች እና የዝግመተ ለውጥ መንገዶች ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ እንዳላቸው አሳይተዋል። የታመቀ የላቫ ተፈጥሮ ከባቢ አየር የሌላቸው ላቫ የበለጸጉ ፕላኔቶች ተመሳሳይ መጠን ካላቸው ጠንካራ ፕላኔቶች በመጠኑ ጥቅጥቅ ያሉ እንዲሆኑ ያደርጋል። በተጨማሪም የማግማ ውቅያኖሶች መኖር በፕላኔቷ እምብርት ዙሪያ ያሉትን ማንትሎች አወቃቀር ይነካል።
የላቫ ዓለሞች አሁንም ያልተማሩ ናቸው፣ ይህም መሠረታዊ ተግባራቸውን ለመረዳት ፈታኝ ያደርገዋል። ሆኖም፣ ስለ ምድራዊ ፕላኔቶች ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የጥናቱ መሪ ኪየርስተን ቦሌይ የላቫ ዓለሞችን “በጣም እንግዳ፣ በጣም አስደሳች ነገሮች” በማለት ገልጾ ኤክስፖፕላኔቶችን ልዩ የሚያደርጉትን አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል።
55 Cancri e, exoplanet በ 41 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የምትገኝ, በጣም ከታወቁት የላቫ ዓለማት አንዱ ነው. በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ በእሳተ ገሞራ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ቢኖሩም ሳይንቲስቶች በቅርብ የሚያጠኑት ምንም እውነተኛ የላቫ ፕላኔቶች የሉም። የማግማ ውቅያኖሶችን ስብጥር እና ዝግመተ ለውጥ መመርመር ስለ ምድር እሳታማ ታሪክ ፍንጭ ይሰጣል።
ተመራማሪዎች የኤክሶፕላኔትን የውስጥ ሞዴል ሶፍትዌር Exoplex እና ከቀደምት ጥናቶች የተገኙ መረጃዎችን በመጠቀም የተለያዩ የገጽታ ሙቀቶች ያላት ምድር መሰል ፕላኔት የዝግመተ ለውጥ ሁኔታዎችን አስመስለዋል። ሞዴሎቻቸው የማግማ ውቅያኖስ ፕላኔቶች መጎናጸፊያዎች በሦስት ዓይነት መልክ ሊይዙ እንደሚችሉ ገልጿል፡- ሙሉ በሙሉ ቀልጦ፣ ላይ ላይ ያለ የማግማ ውቅያኖስ ወይም በመካከል ላይ ጠንካራ የድንጋይ ንጣፍ ያለው የተነባበረ መዋቅር።
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ሁለተኛው እና ሦስተኛው ቅርጾች ሙሉ በሙሉ ቀልጠው ከነበሩት ፕላኔቶች ትንሽ የበለጠ የተለመዱ ናቸው. የማግማ ውቅያኖሶች ስብጥር ከከባቢ አየር ነፃ የሆኑ ኤክሶፕላኔቶች ቀደምት ከባቢ አየር እንዲፈጠሩ አስፈላጊ የሆኑትን ተለዋዋጭ ንጥረ ነገሮች ለማጥመድ ባለው ችሎታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይህ ለእነዚህ ፕላኔቶች መኖሪያነት አንድምታ አለው።
ባጠቃላይ፣ ይህ አዲስ ምርምር ስለ ላቫ ዓለማት ልዩ አወቃቀሮች እና እምቅ መኖሪያነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የወደፊት ጥናቶች ስለ እነዚህ ሚስጥራዊ ኤክሶፕላኔቶች ያለንን እውቀት የበለጠ ለማሳደግ እንደ የገጽታ ስበት ያሉ የመሬት መለኪያዎችን በመረዳት ላይ ማተኮር አለባቸው።
ምንጮች፡- አስትሮፊዚካል ጆርናል