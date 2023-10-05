ፑልሳር እስካሁን የተቀዳው ትልቁን ፍንዳታ እያመነጨ ተገኘ

የሳይንስ ሊቃውንት በጥልቅ ህዋ ውስጥ አንድ አስደሳች ግኝት አድርገዋል. በናሚቢያ የሚገኘውን የኤችኤስኤስ ኦብዘርቫቶሪ በመጠቀም አንድ ዓለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን ከ pulsar የተመዘገበውን ትልቁን ፍንዳታ አግኝቷል። ፑልሳሮች ከመግነጢሳዊ ምሰሶቻቸው ውስጥ በየጊዜው የሚፈነዳ የጨረር ጨረር የሚለቁ የሰማይ አካላት ናቸው። ከመሬት ወደ 1,000 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ በምትገኘው ቬላ በመባል በሚታወቀው የፑልሳር ፍንዳታ የተስተዋሉት ፍንዳታዎች ከዚህ ቀደም ከተመዘገበው የ pulsar beam በ 200 እጥፍ የበለጠ ሃይለኛ ነበሩ።
ከቬላ የሚወጣው ልቀት እስከ 20 ቴራ ኤሌክትሮንቮልት ሃይል እንዳለው ተስተውሏል፣ ይህም ከሚታየው ብርሃን በ10 ትሪሊየን እጥፍ የሚበልጥ ሃይል አለው። ይህ ግኝት ስለ pulsars እና እንዴት እንደሚሰሩ ያለንን ግንዛቤ ይፈታተናል። ቅንጣቶች ከ pulsar መግነጢሳዊ መስክ ውጭ ወይም በትንሹ በመግነጢሳዊ መስክ መስመሮች ላይ የተጣደፉ ናቸው የሚለውን ባህላዊ ሀሳብ እንደገና ማጤን ይጠይቃል።
ፑልሳር የኒውትሮን ኮከብ አይነት ነው፣ እሱም ኮከቡ ሲገፋ የሚፈጠረው ግን ጥቁር ቀዳዳ አይሆንም። Pulsars በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ እና ከፍተኛ ንቁ ማግኔቶስፌር አላቸው። ኤሌክትሮኖች በማግኔትቶስፌር ውስጥ ይፈጥናሉ እና ከኮከቡ ምሰሶዎች ውስጥ በጨረሮች ውስጥ ይወጣሉ። ፑልሳር በሚሽከረከርበት ጊዜ እነዚህ ጨረሮች አጽናፈ ዓለሙን ጠራርገው ይንከባከባሉ, በመደበኛ ክፍተቶች ላይ እንደ ብልጭታ ይታያሉ, ልክ እንደ መብራት ቤት.
አንድ የሻይ ማንኪያ ቁሳቁሳቸው ከአምስት ቢሊዮን ቶን በላይ ክብደት ያለው የ pulsars ጥግግት አስገራሚ ነው። ወደ እይታው ለማስቀመጥ፣ ይህ ከታላቁ የጊዛ ፒራሚድ ብዛት 900 እጥፍ ያህል ነው። ይህ አዲስ ግኝት ስለእነዚህ አስደናቂ የጠፈር ክስተቶች ግንዛቤን ይጨምራል።
በተለየ ጥናት፣ ሳይንቲስቶች በቅርቡ J1023 የተባለ የሌላ ፑልሳር ባህሪን ገልጠዋል። ይህ ፑልሳር በሁለት ሁነታዎች መካከል ይቀያየራል, ከፍተኛ-ድግግሞሽ የሚታይ ብርሃን, አልትራቫዮሌት እና ኤክስ ሬይ በአንድ ሞድ ያመነጫል, እና ዝቅተኛ ፍሪኩዌንሲ የሬዲዮ ሞገዶችን በሌላው ውስጥ በማፍሰስ ላይ. ተመራማሪዎች ዝቅተኛ የፍሪኩዌንሲ ሁነታ ላይ ቁስ አካል ወደ pulsar's ወለል ላይ ይወድቃል ከዚያም በውስጡ ጄት በኩል ወደ ውጭ የሚገፋን መሆኑን ደርሰውበታል. ይህ ሂደት በአካባቢው ያለውን ነገር ያሞቀዋል, ይህም ከፍተኛ ድግግሞሽ ሁነታን ያመጣል.
እነዚህ አዳዲስ ግኝቶች ስለ pulsars እውቀታችን አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና ለጽንፈ ዓለሙ ድንቅ ነገሮች ያለንን አድናቆት ያጎላሉ።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ
– DESY ጋዜጣዊ መግለጫ