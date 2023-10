ሁበርት ሪቭስ፡ አስትሮፊዚስት እና ሳይንስ ኮሚዩኒኬተር

By

በ91 አመታቸው በቅርቡ ከዚህ አለም በሞት የተለዩት ካናዳዊው ፈረንሣዊው አስትሮፊዚስት ሁበርት ሪቭስ ታዋቂ ሳይንቲስት ብቻ ሳይሆን ታዋቂ የሳይንስ መግባቢያም ነበሩ። እ.ኤ.አ. በ 1932 በሞንትሪያል የተወለደው ሪቭ በለጋ ዕድሜው የስነ ፈለክ ጥናት ፍቅርን አዳበረ ፣ የተፈጥሮን ዓለም በመቃኘት እና ኮከቦችን እንደ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ አጥንቷል። በኮስሞስ ላይ የነበረው መማረክ በአስትሮፊዚክስ ሙያ እንዲከታተል አድርጎት በመጨረሻም ከኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ አግኝቶ የናሳ የጠፈር ፕሮግራም አማካሪ ሆነ።

ሪቭስ ውስብስብ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን ለሰፊው ህዝብ በማስረዳት ይታወቅ ነበር፣ እና የሳይንስ እና የአጽናፈ ሰማይ ፍቅሩን ለብዙ ተመልካቾች ማካፈል ፈልጎ ነበር። እ.ኤ.አ. በ 1981 በፈረንሳይ ውስጥ በጣም የተሸጠውን እና ወደ 25 ቋንቋዎች የተተረጎመውን “Patience dans l'Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education) የተሰኘ መጽሐፍ አሳትሟል። መፅሃፉ አስትሮፊዚክስን ወደ ኢፒክ ሳጋ በመቀየር አድናቆትን ያገኘ ሲሆን የሪቭስ የሰለጠነ የሳይንስ ተግባቦትን ስም አጠናክሮታል።

በስራው ውስጥ፣ ሪቭስ ለህፃናት በርካታ ርዕሶችን ጨምሮ ከ40 በላይ መጽሃፎችን አዘጋጅቷል። በፈረንሳይ ቲቪ ላይ የተለመደ ፊት ሆነ፣ በታዋቂ የስነ-ጽሁፍ ንግግሮች ላይ በመታየት እና በዱር ነጭ ጸጉሩ፣ ጥቅጥቅ ባለ ዓይኖቹ እና በሚያንጸባርቅ የኩቤክ ዘዬ ተመልካቾችን ይማርካል። የእሱ ማራኪ እና አሳታፊ ባህሪው በፈረንሳይኛ ተናጋሪው ዓለም ውስጥ ተፈላጊ ተናጋሪ አድርጎታል, እሱም የፈረንሳይኛ አቻ ካርል ሳጋን በመባል ይታወቃል.

ሪቭስ የሳይንስ መግባቢያ ብቻ ሳይሆን ግንባር ቀደም የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያም ነበር። ተፈጥሮን ለመጠበቅ በጋለ ስሜት ተሟግቷል እናም የሰው ልጅ የሚጋፈጠውን ራስን የማጥፋት አደጋ አስጠንቅቋል። ሰዎች የተመረጡ ዝርያዎች እንዳልሆኑ እና ህልውናችንን ለማረጋገጥ ለድርጊታችን ሀላፊነት መውሰድ እንዳለብን ያምን ነበር።

ሁበርት ሪቭስ በአስትሮፊዚክስ እና በሳይንስ ግንኙነት መስክ ያበረከቱት አስተዋፅዖ ዘላቂ ተፅዕኖን ጥሏል። በሳይንሳዊ እውቀት እና በሰፊው ህዝብ መካከል ያለውን ልዩነት የማጥበብ ችሎታው ስፍር ቁጥር የሌላቸው ግለሰቦች የአጽናፈ ሰማይን ምስጢር እንዲያስቡ እና የተፈጥሮን አለም እንዲንከባከቡ እና እንዲጠብቁ አነሳስቷቸዋል።

