የBe Starsን ውስብስብነት ማሰስ፡ ከሁለትዮሽ ስርዓቶች ባሻገር

በቅርብ ጊዜ በሊድስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ግኝት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ቤክ ኮከቦች ያላቸውን የረጅም ጊዜ እምነት በማፍረስ በእነዚህ እንቆቅልሽ በሆኑ የሰማይ አካላት ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ። በ 1866 ጣሊያናዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ አንጄሎ ሴቺ ካገኙ በኋላ ሳይንቲስቶችን በልቀት መስመሮች እና በ B spectral ዓይነቶች የሚታወቁት ኮከቦች ሁን።
በተለምዶ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቤ ኮከቦች በብዛት የሚገኙት በሁለትዮሽ ስርዓቶች ውስጥ፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ጥንድ ሆነው እየጨፈሩ እንደሆነ ያምኑ ነበር። ነገር ግን ከአውሮጳ የጠፈር ኤጀንሲ ጋይያ ሳተላይት የተገኘው መረጃ ትንተና ይህን ተስፋፍቶ ያለውን አስተሳሰብ እንደሚፈታተነው አሳማኝ ማስረጃዎችን ሰጥቷል። ቤ ከዋክብት ሁለት ሶስቶች ብቻ ሳይሆኑ ሦስት እጥፍ ሲሆኑ፣ ሦስት የሰማይ አካላት እርስ በርሳቸው የሚግባቡ ናቸው።
ተመራማሪዎች በሌሊት ሰማይ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ እና ለአጭር ጊዜ የሚንቀሳቀሱትን የከዋክብት እንቅስቃሴ በመመልከት የጓደኝነት ምልክቶችን አግኝተዋል። አንድ ኮከብ በቀጥተኛ አቅጣጫ የሚንቀሳቀስ ከሆነ አንድ ኮከብ መኖሩን ያመለክታል. ይሁን እንጂ የበርካታ ከዋክብት መገኘት ሊታወቅ የሚችል ወብል ወይም አልፎ ተርፎም ጠመዝማዛ ንድፍ ያመጣል. በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው የቤ ኮከቦች መጀመሪያ ላይ ከB ኮከብ አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ የተጓዳኙን ፍጥነት ዝቅተኛ ሲሆን ይህም የሚጠበቀውን ይቃረናል።
ሦስተኛው ኮከብ በተደጋጋሚ ወደ ቦታው እንደሚገባ ተጨማሪ ምርመራ ይፋ ሆነ፣ የጓደኛውን አቅጣጫ በመንካት እና የተለየ የጋዝ ዲስክ መሸፈኛ ለመፍጠር አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ለማስተላለፍ በማመቻቸት ኮከቦች ይሁኑ - የሳተርን ቀለበቶችን የሚያስታውስ የሰማይ ትርኢት። እነዚህ ባልደረቦች፣ አንዴ ለእኛ የሚታዩት፣ ለመታየት በጣም እስኪቀንስ ድረስ “ቫምፓየር” በተባለው ኮከብ ደረጃ በደረጃ ብዛታቸውን በማሟሟት ምክንያት እንዳይታዩ ተደርገዋል።
የዚህ አስደናቂ ግኝት አንድምታ ከቤ ከዋክብት ግዛት አልፏል። ከጥቁር ጉድጓዶች እና ከኒውትሮን ከዋክብት እስከ የስበት ማዕበል ምንጮች፣ ስለእነዚህ የጠፈር ክስተቶች ያለን ግንዛቤ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይደረግበታል። የስበት ሞገድ ምርምር እየጨመረ በመምጣቱ ይህ አዲስ የተገኘ እውቀት እነዚህን አስገራሚ የስበት ረብሻዎች በሚወልዱ ከዋክብት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የዩንቨርስቲው የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ትምህርት ቤት ፕሮፌሰር ሬኔ ኦውድማይጄር እንደተናገሩት፣ “ሁለትዮሽነት በከዋክብት ዝግመተ ለውጥ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ነገር ግን አሁን ከዚህ ምሳሌ አልፈን እንሄዳለን። ትሪፕሎች አዲሱ ሁለትዮሽ ሆነዋል። ይህ የሰለስቲያል ጓደኝነትን በመረዳት ላይ ያለን አብዮት ለመፈታታት ለሚጠብቀው ውስብስብ እና ማራኪ አጽናፈ ሰማይ በር ይከፍታል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ ኮከቦች ምንድናቸው?
መ፡ ኮከቦች በ B spectral ዓይነታቸው እና የልቀት መስመሮች በመኖራቸው የሚታወቁ የተለያዩ የከዋክብት ቡድን ናቸው። አንድ ወይም ከዚያ በላይ የባልመር ልቀት መስመሮችን የሚያሳዩ ወይም ከዚህ ቀደም ያሳዩዋቸው እጅግ በጣም ግዙፍ ቢ ኮከቦች ናቸው።
ጥ፡ የቤ ኮከቦች በባህላዊ መንገድ ይኖራሉ ተብሎ የሚታሰበው እንዴት ነው?
መልስ፡- ቀደም ባሉት ጊዜያት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቤ ከዋክብት በአብዛኛው በሁለትዮሽ ስርዓቶች ውስጥ እንደሚኖሩ ያምኑ ነበር፣ ሁለት ኮከቦች እርስበርስ ይዞራሉ።
ጥ፡- በቅርቡ የተገኘው ግኝት ምን ገለጠ?
መ፡ የቅርብ ጊዜ ግኝት ኮከቦች በሦስትዮሽ ስርዓቶች ውስጥ እንደሚከሰቱ ማስረጃዎችን በማቅረብ ባህላዊ እምነትን ተገዳደረው፣ ሶስት የሰማይ አካላት እርስበርስ መስተጋብር ይፈጥራሉ።
ጥ፡ ይህ ግኝት ስለ ሌሎች የሰማይ አካላት ያለን ግንዛቤ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ፡ ይህ ግኝት ስለ ጥቁር ጉድጓዶች፣ የኒውትሮን ኮከቦች እና የስበት ሞገድ ምንጮች ግንዛቤያችን ላይ ጉልህ አንድምታ አለው፣ ይህም ከመፈጠራቸው በፊት የነበሩትን ከዋክብትን ግንዛቤን ይሰጣል።
ጥ፡ የቤ ከዋክብት ባልደረቦች እንዳይታዩ የተደረጉት እንዴት ነው?
መልስ፡- “ቫምፓየር” ቤ ኮከብ ቀስ በቀስ የአጃቢ ኮከቦቹን ብዛት ስለሚስብ በጣም ትንሽ እና ለመታየት ደብዛዛ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል።