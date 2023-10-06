በ "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ በዲስኮ ኳስ ይደሰቱ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን መጪውን ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በኦክቶበር 14 ልዩ እና አዝናኝ በሆነ መልኩ በዲስኮ ኳስ እንዲመለከቱ እያበረታታ ነው። ከ 2012 ጀምሮ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ በአብዛኞቹ አሜሪካዎች ይታያል. የዲስኮ ኳስ ለመጠቀም ዋናው ምክንያት እይታዎን ለመጠበቅ ነው። በፀሐይ ላይ በቀጥታ ማየት ፣ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ፣ በአይንዎ ላይ ከባድ ጉዳት ያስከትላል።
ምንም እንኳን የፀሃይ ግርዶሾችን ለመመልከት እንደ ተቀባይነት ያለው የፀሐይ መነፅር ወይም በእጅ የሚያዙ ግርዶሽ ፕሮጀክተሮች እንደ ፒንሆል ካሜራዎች ያሉ ባህላዊ ደህንነቱ የተጠበቀ ዘዴዎች ቢኖሩም ፣የቅርብ ጊዜ ወረቀት አዘጋጆች እነዚህ ዘዴዎች ቅልጥፍና እና ተወዳጅነት እንደሌላቸው ይጠቁማሉ። በ arXiv Preprint ዳታቤዝ ውስጥ የታተመው "እያንዳንዱ ታዛቢ ለምን ዲስኮ ኳስ ያስፈልገዋል" በሚል ርዕስ ባቀረቡት ጽሁፍ የዲስኮ ኳስ የፀሐይ ግርዶሽ ፊዚክስን ለመመልከት እና ለመረዳት የበለጠ አሳታፊ እና ተደራሽ መንገድ ይሰጣል ብለው ይከራከራሉ።
የግርዶሹን ነጠላ ምስል ከሚያነድፉ ፒንሆል ካሜራዎች በተለየ፣ የዲስኮ ኳስ በአንድ ጊዜ በርካታ ተመሳሳይ ግርዶሽ ምስሎችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያንፀባርቃል። ይህ ባህሪ ልምዱን ለትላልቅ ቡድኖች ለመጋራት ወይም ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ ተስማሚ መሳሪያ ያደርገዋል። ተመራማሪዎቹ የዲስኮ ኳሱ ከ 2 ሜትር (6.5 ጫማ) ርቀት ላይ ሊታወቁ የሚችሉ የፀሐይ ዲስኮችን ማምረት እንደሚችል አስታውቀዋል።
ምርጡን ውጤት ለማግኘት የዲስኮ ኳስ በፀሀይ እይታ በመስኮቱ አቅራቢያ ያስቀምጡ. የፀሐይ ብርሃን የኳሱን ገጽ ይመታል፣ እና እያንዳንዱ የተንጸባረቀ ፊት፣ እንደ ፒንሆል መስታወት ሆኖ የሚሠራ፣ የፀሐይ ዲስክን ምስል በአቅራቢያው ባሉ ቦታዎች ላይ ያንፀባርቃል። ይህ ዘዴ ልክ እንደ ፒንሆል ካሜራ የግርዶሹን ሂደት በትክክል ይይዛል።
ስለዚህ፣ በፀሀይ ግርዶሽ የመመልከቻ ልምድዎ ላይ የዲስኮ ዘይቤን ለመጨመር ያስቡበት እና ይህን አስደናቂ የሰማይ ክስተት ለመታዘብ ልዩ በሆነ መንገድ ይሳተፉ።
ምንጮች:
- "ለምን እያንዳንዱ ታዛቢ የዲስኮ ኳስ ያስፈልገዋል" - በ arXiv preprint አገልጋይ ላይ ታትሟል
- ምንም ዩአርኤሎች የሉም።