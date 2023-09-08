በጥቁር ሆል በተደጋጋሚ የተሰነጠቀ እና የተበላው ኮከብ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ግራ ያጋባል

የሌስተር ዩኒቨርሲቲ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስደናቂ የሆነ ግኝት ወስደዋል - ከፀሀያችን ጋር የሚመሳሰል ኮከብ በ500 ሚሊዮን የብርሀን አመታት ርቀት ላይ በሚገኝ ጥቁር ጉድጓድ በተደጋጋሚ ተደምስሷል። ይህ አስደናቂ ክስተት በየ 25 ቀናት ውስጥ የሚከሰት መደበኛ የብርሃን ፍንዳታ ያስከትላል. በተለምዶ የጥቁር ጉድጓድ ፍንዳታ፣ ማዕበል መቋረጥ ክስተቶች በመባል የሚታወቀው፣ ጥቁር ቀዳዳ ኮከብ ሲበላ ነው። ነገር ግን፣ በዚህ አጋጣሚ፣ ልቀቶቹ እንደሚጠቁሙት ኮከቦቹ በከፊል እየወደሙ ነው፣ ሂደቱ እራሱን ደጋግሞ እየደጋገመ ነው።
ምልከታዎቹ ሁለት አይነት ፍንዳታዎችን ያሳያሉ፡ በየጥቂት ሰአታት እና በዓመት አንድ ጊዜ የሚደርሱት። በዚህ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ያለው የልቀት መጠን መደበኛነት በሁለቱ ጽንፎች መካከል ወድቋል፣ ይህም ልዩ ክስተትን ያሳያል። ስዊፍት J0230 የተባለው ኮከብ እንደተጠበቀው ከመበስበስ ይልቅ ከሰባት እስከ አስር ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ በደመቀ ሁኔታ ያበራል እና በድንገት ይጠፋል እናም ይህንን ዑደት በየ 25 ቀኑ ይደግማል።
ኔቸር አስትሮኖሚ በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ጥቁር ጉድጓዶች የሚዞሩ ከዋክብትን እንዴት እንደሚያስተጓጉሉ ብቻ ሳይሆን አዲስ በከፊል የተረበሹ ኮከቦች ክፍልም ይፋ አድርጓል። በቅርቡ ከሌስተር ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪ ያገኘው ዶ/ር ሮበርት አይልስ ፌሪስ፣ “ስዊፍት J0230 በከፊል ለተቆራረጡ ኮከቦች ክፍል አስደሳች ተጨማሪ ነው” በማለት የዚህን ግኝት አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል።
የጥናቱ መሪ ዶ/ር ፊል ኢቫንስ ሳይንቲስቶች እንደ ፀሀይ ያለ ኮከብ በተደጋጋሚ በጥቃቅን ጥቁር ጉድጓድ ተቆርጦ ሲበላ ሲመለከቱ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን አጉልቶ ገልጿል። የስዊፍት J0230 ፍንዳታ ሞዴሎች ኮከቡ ከፀሐይ ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው እና በጋላክሲው መሃል ባለው ዝቅተኛ የጅምላ ጥቁር ቀዳዳ ዙሪያ በሞላላ መንገድ እንደሚዞር ያመለክታሉ። ወደ ሶስት የሚጠጉ የምድር ብዛት ያላቸው ነገሮች ከስዊፍት J0230 ከባቢ አየር የተቀዱ እና ወደ ጥቁር ጉድጓድ ውስጥ ሲወድቁ ይሞቃሉ እና ወደ 2,000,000 ° ሴ የሙቀት መጠን ይደርሳሉ ተብሎ ይታመናል። ይህ ኃይለኛ ሙቀት የተትረፈረፈ ኤክስሬይ ያስወጣል፣ መጀመሪያ ላይ በናሳ ኒል ገኸረልስ ስዊፍት ኦብዘርቫቶሪ ተገኝቷል።
ተመራማሪዎቹ ለእነዚህ ክስተቶች መንስኤ የሆነው ጥቁር ቀዳዳ ከፀሐይ ከ10,000 እስከ 100,000 እጥፍ የሚደርስ መጠን ያለው ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች ጋር ሲነጻጸር ትንሽ ነው ብለው ይገምታሉ። የስዊፍት J0230 ግኝት የተቻለው በሌስተር ቡድን በተሰራው አዲስ መሳሪያ በመጠቀም ጊዜያዊ አነፍናፊ (transient detector) ነው። በጥናቱ ላይ የተባበሩት ዶ/ር ኪም ፔጅ እንደ ስዊፍት J0230 ያሉ ሌሎች ብዙ የሰማይ ቁሶች መኖራቸውን ይጠብቃሉ፣ ለአዲሱ ጊዜያዊ አደን መሳሪያ ምስጋና ይግባቸው።
ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር በጥቁር ጉድጓዶች አቅራቢያ በሚከናወኑ ሚስጥራዊ እና አስደናቂ እንቅስቃሴዎች ላይ ብርሃንን ይሰጣል። የስዊፍት J0230 ግኝት እነዚህን እንቆቅልሽ የጠፈር ክስተቶች ለመረዳት አንድ እርምጃ ያቀርብልናል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ
- የሌስተር ዩኒቨርሲቲ