ኃይለኛ የሬዲዮ ፍንዳታ ከሩቅ ጋላክሲ ተገኝቷል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከሩቅ ጋላክሲ ውስጥ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) ወደ ምድር ለመድረስ ስምንት ቢሊዮን የብርሀን አመታትን ተጉዞ በማግኘታቸው አዲስ ግኝት አደረጉ። ይህ ልዩ FRB የበለጠ ኃይለኛ እና ከየትኛውም ቀደም ብሎ ከተመዘገቡት እጅግ በጣም ርቆ የተገኘ ነው፣ የተከሰተው አጽናፈ ሰማይ አሁን ካለበት ዕድሜ ከግማሽ በታች በሆነበት ጊዜ ነው። የFRBs መንስኤ እንቆቅልሽ ሆኖ ይቆያል፣ ንድፈ ሃሳቦች ከባዕድ ህይወት እስከ ማግኔታርስ፣ ከፍተኛ መግነጢሳዊ የሞቱ ኮከቦች ናቸው።
የራዲዮ ፍንዳታው በምዕራብ አውስትራሊያ በሚገኘው የአውስትራሊያ ካሬ ኪሎሜትር አርራይ ፓዝፋይንደር (ASKAP) የራዲዮ ቴሌስኮፕ ተገኝቷል። ፀሐይ ከ30 ዓመታት በላይ እንደምትፈነጥቀው በሚሊሰከንድ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሃይል አወጣ። በየቀኑ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ FRBs በሰማይ ላይ ሊከሰት ቢችልም፣ ወደ አንድ ሺህ የሚጠጉ ብቻ ተገኝተዋል፣ የ50ዎቹ መነሻዎች ተለይተዋል። የሰሞኑን ፍንዳታ ምንጭ ለማወቅ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቺሊ የሚገኘውን በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ ተጠቅመው ማግኔትተርን ሊፈጥር ከሚችለው ጋላክሲ እንደመጣ አወቁ።
ሳይንቲስቶች የFRBዎችን ምስጢር ከመግለጽ በተጨማሪ የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ለመፈተሽ እንደ መሳሪያ ሊጠቀሙባቸው ተስፋ ያደርጋሉ። FRB ዎች በሚጓዙበት ጋዝ ፊርማ ታትመዋል፣ ይህም ሳይንቲስቶች በኮስሚክ ድር ውስጥ ያለውን የቁስ መጠን ለመለካት እና የአጽናፈ ዓለሙን አጠቃላይ ክብደት የሚወስኑበትን መንገድ ያቀርባል። ነገር ግን፣ የበለጠ ትክክለኛ መለኪያ ለማግኘት፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይሰራሉ ተብለው የሚጠበቁ የላቁ የሬዲዮ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም በመቶዎች የሚቆጠሩ ተጨማሪ FRBዎች መታየት አለባቸው።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት የFRBዎችን እና የጠፈር ድርን አመጣጥ እንድንረዳ ያደርገናል። በቴክኖሎጂ ውስጥ ተጨማሪ ምርምር እና እድገቶች, ሳይንቲስቶች ተጨማሪ የአጽናፈ ሰማይን ምስጢሮች እንደሚከፍቱ ያምናሉ.
ምንጮች:
- https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html
– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8