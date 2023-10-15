የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በበረዶ ዓለማት ግጭት የተፈጠረውን ግዙፍ የአቧራ ደመናን ይመለከታሉ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከመሬት 21 የብርሀን አመት ርቆ በሚገኘው በ ASASSN-1,800qj ስርዓት ውስጥ በሁለት የበረዶ ዓለማት መካከል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት የተፈጠረውን ግዙፍ አቧራ ደመና በመለየት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ግጭቱ ከአስተናጋጁ ኮከብ ፊት ለፊት የሚንቀሳቀስ አቧራ ደመና ፈጠረ እና ከጊዜ በኋላ እንዲደበዝዝ አድርጓል። የኮከቡ መደብዘዝ ከመጀመሩ በፊት የኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝማኔዎች የመንገር-ተረት ጭማሪ የግጭቱን ማስረጃ አቅርቧል። የዚህ ምልከታ ውጤቶች ኔቸር በተሰኘው መጽሔት ላይ ታትመዋል.
የተፅዕኖው ክስተት በግዙፉ ፕላኔቶች ውስጥ በሃይድሮጂን እና በሂሊየም ንብርብሮች ስር የተደበቀ ነገርን ወደ ላይ አመጣ። ከፍተኛ መጠን ያለው የውሃ ትነት መውጣቱ ከተፅዕኖው በኋላ ያለውን አካል ወደ 1000 ኪ.ሜ (726 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ) በማቀዝቀዝ በፕላኔቷ ውስጣዊ ስብጥር ላይ ብርሃን ፈጅቷል።
ሳይንቲስቶች ግጭቱ በስሌቶች፣ በኮምፒዩተር ሞዴሎች እና በአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ አማካኝነት በኢንፍራሬድ ድግግሞሾች ላይ የታየ ብሩህነት ሁለት ግዙፍ የበረዶ ፕላኔቶችን ያካተተ መሆኑን ለማወቅ ችለዋል። ይህ ግጭት በራሳችን የፀሐይ ስርዓት ውስጥ በኡራነስ እና በኔፕቱን መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያስታውስ ነው።
በግምት ለሦስት ዓመታት ያህል፣ ከመሬት እንደታየው የአቧራ ደመና በአስተናጋጁ ኮከብ ፊት ተንቀሳቀሰ። በሚቀጥሉት አመታት, ደመናው እንደሚሰፋ ተተነበየ, በመጨረሻም በግጭቱ ምክንያት የሰማይ አካል ምህዋር ላይ ይሽከረከራል. የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአዲሱ ፕላኔት ዙሪያ ወደ አንድ ወይም ብዙ ጨረቃዎች ሊዋሃዱ እንደሚችሉ በመገመት የፍርስራሹን ደመና ማጥናት ለመቀጠል በመሬት ላይ እና በህዋ ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎችን ለመጠቀም አቅደዋል።
ይህ ግኝት የግዙፉን ፕላኔቶች ውስጣዊ ስብጥር ለመመርመር እና በግጭት የፕላኔቶችን አፈጣጠር ተለዋዋጭነት ለማወቅ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ተጨማሪ ምርምር ስለ ፕላኔታዊ ሥርዓቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ (ጆርናል)
- ሉድሚላ ካሮን ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪ
– ሲሞን ሎክ፣ የወረቀቱ ተባባሪ መሪ ደራሲ