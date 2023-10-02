ከምድር የሚታየው ብሩህ ነገር፡ ብሉዋከር 3 የግንኙነት ሳተላይት።

ሳይንቲስቶች ከምድር ላይ ከሚታዩ ብሩህ ነገሮች አንዱ ኮከብ ወይም ፕላኔት ሳይሆን የቴትሪስ ብሎክ የሚመስል የመገናኛ ሳተላይት መሆኑን ደርሰውበታል። በAST SpaceMobile የተገነባው ብሉዋከር 3 ከፕሮሲዮን እና አቸርናር ጋር ሲነፃፀር በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት በጣም ደማቅ ኮከቦች መካከል ከፍተኛ የሆነ ብሩህነት አለው።
የብሉዋከር 3 ታይነት ይለያያል፣ ነገር ግን አንዴ 64m2 አደራደሩ ከተከፈተ፣ በጨለማ እና በከተማ ሰማይ ላይ ሊታይ ይችላል። ነገር ግን፣ በከተማ አካባቢ፣ ታይነት የሚወሰነው ሳተላይቱ ከአናት በላይ ሲያልፍ ብቻ ነው። የዚህ ሳተላይት ገጽታ ከፍላጎት በላይ ነው; በዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ውስጥ ያሉ ብሩህ ሰው ሰራሽ ሳተላይቶች ትላልቅ ህብረ ከዋክብት በመሬት ላይ የተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናት ላይ ከፍተኛ ፈተናዎችን ይፈጥራሉ።
የእነዚህ ሳተላይቶች አንጸባራቂ ብሩህነት ከቴሌስኮፕ ምስሎች ላይ ለማስወገድ አስቸጋሪ ወይም የማይቻሉ ርዝራቶችን ይፈጥራል በዚህም የመረጃ መልሶ ማግኛን ይጎዳል። ሃብል ቴሌስኮፕ ከሳተላይት የኢንተርኔት ህብረ ከዋክብት በታች ባለው ቦታ ምክንያት ከስታርሊንክ ርዝራዥዎች የበለጠ ጣልቃገብነት ስላየ በስፔስ ላይ የተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናትም በእነዚህ ሳተላይቶች ተፅፏል።
እንደዚህ አይነት ሳተላይቶች የሚያደርሱትን ጉዳት ለመቀነስ ጥረት እየተደረገ ነው ነገር ግን ወደ ትላልቅ እና ደማቅ ሳተላይቶች ያለው አዝማሚያ እያደገ ቀጥሏል. ብሉዋከር 3 ብሉቢርድስ የተባሉ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ስለታቀደ ገና ጅምር ነው።
ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ በብሉዋከር 3 በሚጠቀሙት የሬድዮ ድግግሞሾች ምክንያት ሊፈጠር የሚችለው ጣልቃገብነት ሲሆን እነዚህም ለሬዲዮ አስትሮኖሚ ከሚጠቀሙት ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ይህ ጣልቃገብነት የአጽናፈ ሰማይ ሳይንሳዊ ጥናቶችን ሊያደናቅፍ ይችላል.
ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ ባሳተመው ጥናት ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ተመራማሪዎች የሌሊት ሰማይን ለመታዘብ እና የብሉ ዋልከር 3 ተጽእኖን በመመርመር ሳተላይቱ ከምድር ያለው ርቀት ለብሩህነት የራሱ ሚና እንዳለው አረጋግጠዋል። በሊዮ ውስጥ ያሉ ሳተላይቶች ከጂኦስቴሽነሪ ሳተላይቶች የበለጠ ብሩህ ሆነው ይታያሉ።
ምንም እንኳን አንጸባራቂው ብሩህነት ለዓይን ከሚታየው ደረጃ በታች ቢቀንስ, አሁንም ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ. በሊዮ ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶች ድምር ውጤት የሰማይን የጀርባ ብርሃን ይጨምራል።
ይህ ጥናት በአርቴፊሻል እቃዎች ምክንያት በምሽት ሰማይ ላይ እየጨመረ መሄዱን አሳሳቢነት ይጨምራል። ተመራማሪዎች የብርሃን ብክለትን ለመቀነስ እና የሌሊት ሰማይን የማጥናት ችሎታን ለመጠበቅ በዝቅተኛ ከፍታ ባላቸው ሳተላይቶች ላይ ገደቦችን ይከራከራሉ.
ምንጮች:
- ፍጥረት (ጆርናል)
- ዶ / ር ጄረሚ ትሬግሎን - ሪድ ፣ ቺሊ ውስጥ ዩኒቨርሲዳድ ዴ አታካማ