ሁለት ግዙፍ ፕላኔቶች በሩቅ የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ሲጋጩ ምን ይሆናል?

በቅርብ ጊዜ በሩቅ የፀሃይ ስርዓት ላይ የተገኘ ግኝት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን የማወቅ ጉጉት ቀስቅሷል። የፕላኔቶችን ግዙፍ ግጭት ተከትሎ የተመለከቱ ሲሆን አሁን እየተከሰቱ ያሉትን ክስተቶች በቅርበት እየተከታተሉ ነው።
ይህ ሁሉ የጀመረው አንድ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ መደበኛ ከሚመስለው ኮከብ ልዩ የሆነ የብርሃን ኩርባ ባየ ጊዜ ነው። ኮከቡ በድንገት ለ 1,000 ቀናት ያህል በኢንፍራሬድ ብርሃን ደመቀ ፣ ከዚያም ለ 500 ቀናት የሚቆይ የኦፕቲካል መደብዘዝ ጊዜ። ይህም የሌሎች የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ትኩረት ስቧል, ይህ ክስተት ከተለመደው በጣም የራቀ መሆኑን በፍጥነት ተረዱ.
ASASSN-21qj የተባለ የኮከቡ ተጨማሪ ጥናት በሁለት ግዙፍ የበረዶ ግዙፍ ኤክስፖፕላኔቶች መካከል ግጭት እንዳጋጠመው አረጋግጧል። እነዚህ ፕላኔቶች እያንዳንዳቸው በግምት 25 እጥፍ የምድርን ክብደት በ45.77 ኪሜ/ሰከንድ ፍጥነት በመጋጨታቸው የሳይነስትያ - የሚሽከረከር የድንጋይ ክምችት ተፈጠረ። ኃይለኛ የኢንፍራሬድ ብርሃን ፍንዳታ የመጣው ከዚህ ሲኔስቲያ ነው።
ከሲኔስቲያ በተጨማሪ ግጭቱ የስርዓተ ፀሐይን ተፈጥሮ የለወጠው ግዙፍ የቆሻሻ ደመና ፈጠረ። ፍርስራሾቹ ኮከቡ ከመጀመሪያው የኢንፍራሬድ ብሩህነት ከሶስት አመታት በኋላ በኮከቡ ፊት ሲያልፍ የመደብዘዝ ጊዜ እንዲያሳልፍ አድርጎታል።
የሳይንስ ሊቃውንት የሚስፋፋው የቆሻሻ ደመና ኮከቡን ሲዞር ብርሃኑን በመበተን ይረዝማል ብለው ያምናሉ። እንደ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ያሉ ቴሌስኮፖች ስለእነዚህ እድገቶች ተጨማሪ ግንዛቤዎችን መስጠት ይችላሉ። ሲኔስቲያ ሲቀዘቅዝ፣ ውሎ አድሮ በኮከቡ ዙሪያ አዲስ ፕላኔት ይሆናል፣ ይህም አዲስ ጨረቃን ሊፈጥር ይችላል።
ይህ ግኝት በእንደዚህ አይነት ግጭቶች ወቅት የሚለቀቀውን ግዙፍ ሃይል እና በፀሃይ ስርአት ላይ የሚኖራቸውን ለውጥ አጉልቶ ያሳያል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ይህ የሩቅ ሥርዓተ ፀሐይ እየተሻሻለ ሲመጣ መመልከታቸውን ለመቀጠል ጓጉተዋል፣ ይህም ከፕላኔቶች ግጭት በኋላ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- የጥናት ርዕስ፡- “ከአብረቅራቂው በኋላ የፕላኔቶች ግጭት እና የውጤት ፍርስራሹ ደመና ሽግግር”
- ደራሲዎች: ዶ / ር ማቴዎስ Kenworthy, የላይደን ዩኒቨርሲቲ; ዶ / ር ሲሞን ሎክ, የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ; ዶክተር ዞዪ ሌይንሃርት