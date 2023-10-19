በሳይንሳዊ ምርምር ላይ የዝቅተኛ ምድር ምህዋር ሳተላይቶች ጉዳት እየጨመረ

እንደ ኢሎን ማስክ ስታርሊንክ እና የአማዞን በቅርብ ጊዜ የተቀላቀሉት ዘርን የመሳሰሉ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) የሳተላይት ህብረ ከዋክብት በሳይንሳዊ ምርምር ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ ነው። እነዚህ ሳተላይቶች በአንድ ወቅት ለአለም አቀፍ የብሮድባንድ ሽፋን የመስጠት አቅማቸው ሲመሰገን አሁን የሌሊት ሰማይ ጥናትን በእጅጉ የሚያደናቅፍ የብርሃን ብክለት አስከትለዋል። የእነዚህን ሳተላይቶች ብሩህነት ለማዳከም ጥረቶች ቢደረጉም ሳይንቲስቶች አሁንም የሚመከሩትን የብሩህነት ገደቦች ከሁለት ጊዜ በላይ እንደሚበልጡ ደርሰውበታል።
ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ በቅርቡ የወጣ አንድ ጥናት የ AST SpaceMobile's BlueBird መንጋ ምሳሌ እንዴት በሰማይ ላይ ካሉት ብሩህ ነገሮች መካከል አንዱ እንደሚሆን አጉልቶ አሳይቷል። ሌላ ጥናት ደግሞ የጠቆረ ሳተላይቶች እንኳን በህዋ ሳይንስ ላይ የሚደረገውን ጣልቃገብነት ለመቀነስ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ተቀባይነት አላቸው ብለው ካሰቡት የበለጠ ብሩህ እንደሆኑ አሳይቷል።
በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን የጨለማ እና ጸጥ ያለ ሰማይ ከሳተላይት ህብረ ከዋክብት ጥበቃ ማእከል ባዘጋጀው ኮንፈረንስ ላይ የተሳተፉት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህ ሳተላይቶች በምሽት የሰማይ ምርምር ላይ እያደረሱ ያለው የከፋ ጉዳት ስጋት እንዳደረባቸው ገልጸዋል። ሳተላይቶቻቸውን ለማጨለም ቢሞከርም ብሩህነቱ ቀጣይነት ያለው ጉዳይ ነው። የ LEO ሳተላይቶች የክትትል ስርዓቶች በጣም ውድ እና የመጠን አቅም የላቸውም።
ተቆጣጣሪዎች እነዚህን ስጋቶች ለመፍታት ቀርፋፋ ናቸው፣በዋነኛነት ትርጉም ያለው ገደቦችን ማቅረብ በማይችሉ በበጎ ፈቃደኝነት መመሪያዎች ላይ በመመስረት። በተጨማሪም፣ በሳይንሳዊ ምርምር ላይ የሚደርሰው ጉዳት ራቅ ባሉ አካባቢዎች በተሻሻለው የብሮድባንድ ተደራሽነት ጥቅም ትክክል ነው ወይ የሚለው ጥያቄዎች አሉ። የሊዮ ሳተላይት ሲስተሞች፣ በገለልተኛ ክልሎች ውስጥ ግንኙነትን ሲያደርጉ፣ ከፋይበር ወይም ከ5ጂ ገመድ አልባ አውታሮች በተለየ የአቅም ውስንነቶች አሏቸው።
ለምሳሌ ስታርሊንክ በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ 1.5 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን ያገለግላል፣ በዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ሚሊዮኖች አሁንም በተመጣጣኝ ዋጋ የብሮድባንድ አገልግሎት የላቸውም። የሳተላይት በይነመረብ ከፍተኛ ወጪ ሰፋ ያሉ የግንኙነት ችግሮችን ለመፍታት ያለውን ችሎታ ይገድባል። በተጨማሪም በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተጨማሪ ሳተላይቶችን ወደ ህዋ ለማምጠቅ እቅድ ተይዟል ይህም የብርሃን ብክለትን እና በሳይንሳዊ ምርምር ላይ የሚያስከትለውን መዘዝ የበለጠ ያባብሳል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ጆርናል
- ዓለም አቀፍ የስነ ፈለክ ህብረት