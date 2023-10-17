የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጣም ቅርብ የሆነ Ultrastripped Supernova: SN 2021agco በ UGC 3855 አግኝተዋል

በቻይና ቤጂንግ በሚገኘው የፅንጉዋ ዩኒቨርሲቲ ሼንግዩ ያን የሚመራ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን SN 2021agco አዲስ ultrastripped supernova አግኝቷል። ሱፐርኖቫው የተገኘው በግማሽ ሜትር ቴሌስኮፕ (HMT) በቻይና በሚገኘው የሺንግሚንግ ኦብዘርቫቶሪ ነው። SN 2021agco በጋላክሲ UGC 3855 ተገኝቷል፣ እሱም በግምት 130 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ይርቃል።
Ultrastripped supernovae፣ ልክ እንደ SN 2021agco፣ ከፍንዳታው በፊት የኮከቡ ቅድመ ኤንቨሎፕ እጅግ የተራቆተባቸው ብርቅዬ የሱፐርኖቫ ዓይነቶች ናቸው። ይህ ከሌሎች የተራቆተ-ኤንቨሎፕ ሱፐርኖቫ (ኤስኤንኢ ኢብ/አይሲ) ጋር የሚመሳሰሉ ስፔክትራል ባህሪያትን ያስከትላል፣ ግን በአንጻራዊ ሁኔታ ደካማ። የ SN 2021agco ግኝት በእነዚህ የሱፐርኖቫዎች ዓይነቶች ውስጥ የሚከሰተውን የጅምላ መጥፋት እና የውጭ ሽፋኖችን መግረዝ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
ተመራማሪዎቹ SN 2021agco በግምት 0.26 የፀሐይ ብዛት ያለው ejecta ብዛት እና በግምት 95.7 ኩንዲሲሊየን ኤርጂ ያለው የኪነቲክ ሃይል እንደነበረው ይገምታሉ። የፕሮጀኒተር ኮከብ 78.4 የፀሐይ ራዲየስ ራዲየስ፣ የጅምላ 0.1 የፀሐይ ብዛት እና 89.3 ኩንዴሲሊየን ኤርጅ መርፌ ያለው ፖስታ ነበረው ተብሎ ይታሰባል።
አስተናጋጁ ጋላክሲ፣ UGC 3855፣ በግምት 10.6 ቢሊዮን ዓመታት ዕድሜ ያለው መካከለኛ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው። በዓመት ወደ 2.6 ቢሊዮን የሚጠጋ የፀሐይ ክምችት እና ዝቅተኛ የኮከብ አፈጣጠር መጠን 0.2 የፀሐይ ብዛት አለው።
ይህ ግኝት የከዋክብትን እና የጋላክሲዎችን ዝግመተ ለውጥ የበለጠ ለመረዳት የሱፐርኖቫን ጥናት አስፈላጊነት ያጎላል። SN 2021agco ለምድር እጅግ በጣም ቅርብ የሆነ እጅግ በጣም ቅርብ የሆነ ምሳሌን ይወክላል ፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን ብርቅዬ የጠፈር ክስተቶች ባህሪያት እና ባህሪ ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣቸዋል።
ምንጮች:
"የቅርብ Ultrastripped Supernova ግኝት: SN 2021agco በ UGC 3855" - arXiv (2023). DOI፡ 10.48550/arxiv.2310.04827
ምስል፡ በATLAS እና በግማሽ ሜትር ቴሌስኮፕ (ኤችኤምቲ) የተስተዋሉት የኤስኤን 2021አግኮ መስክ ቀደምት ደረጃ ምስሎች ቀሪዎቹ ምስሎች ከአስተናጋጅ ጋላክሲ አብነት ጋር ተቀንሰዋል። ክሬዲት፡ arXiv (2023)
ትርጓሜዎች
- ሱፐርኖቫ፡ ኃይለኛ እና ብሩህ የከዋክብት ፍንዳታ.
- ዓይነት I እና II ዓይነት ሱፐርኖቫ: ሱፐርኖቫዎች በአቶሚክ እይታቸው ላይ ተመስርተዋል። ዓይነት I ሱፐርኖቫዎች በዓይነታቸው ሃይድሮጂን ሲኖራቸው፣ ዓይነት II ሱፐርኖቫዎች ደግሞ የሃይድሮጂን ስፔክትራል መስመሮች አሏቸው።
- ዓይነት ኢብ ሱፐርኖቫ፡ የተራቆተ-ኤንቨሎፕ ኮር-ሰብሳቢ ሱፐርኖቫ ንኡስ መደብ አንድ ግዙፍ ኮከብ፣ የውጪው የሃይድሮጂን ፖስታ የተራቆተ፣ በራሱ ስበት ስር ይወድቃል።
- አልትራስትሪፕድ ሱፐርኖቫ; ከፍንዳታው በፊት የፕሮጀኒተር ኤንቨሎፕ እጅግ የተራቆተበት፣ ይህም ከ SNe Ib/Ic ጋር ተመሳሳይ የሆነ፣ ግን በአንጻራዊ ሁኔታ ደካማ የሆነ ያልተለመደ የሱፐርኖቫ ዓይነት።
- የኤጀካ ብዛት፡ በሱፐርኖቫ ፍንዳታ ወቅት የተባረረው ቁሳቁስ ብዛት።
- የኪነቲክ ጉልበት; ከአንድ ነገር እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘው ጉልበት.
- ቅድመ አያት፡ የሱፐርኖቫ ፍንዳታ የሚያልፍበት ኮከብ.
- የፀሐይ ራዲየስ; ከፀሐይ ራዲየስ ጋር እኩል የሆነ የመለኪያ አሃድ።
- የኮከብ ምስረታ መጠን፡- በጋላክሲ ውስጥ አዳዲስ ኮከቦች የሚፈጠሩበት ፍጥነት።