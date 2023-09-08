አዲስ ዘዴ የጋላክሲዎችን ርቀቶች ለመለካት ባለ ሁለት ጊዜ RR Lyr Stars ይጠቀማል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ባለ ሁለት ጊዜ የ RR Lyr ኮከቦችን በመጠቀም የጋላክሲዎችን ርቀት በትክክል ለመለካት አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ ዘዴ የእይታ እይታን አስፈላጊነት ያስወግዳል እና የጋላክሲዎችን ናሙና በትክክለኛ ርቀት ከ20 ጊዜ በላይ የመጨመር አቅም አለው።
የ RR Lyr ኮከቦች ከፀሀያችን 100 እጥፍ የሚያበሩ እና በእጥፍ የሚበልጡ ተለዋዋጭ ተለዋዋጭ ናቸው። በ pulsation period እና በብርሃን መካከል ባለው ግንኙነት ምክንያት የጋላክሲ ርቀቶችን ለመለካት እንደ "መደበኛ ሻማ" ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ. እነዚህ ከዋክብት ለርቀት መለኪያዎች በስፋት ጥቅም ላይ ውለዋል፣ ከጥንታዊው Cepheids ጋር፣ ለእኛ ቅርብ ለሆኑ ጋላክሲዎች።
በኔቸር አስትሮኖሚ መጽሔት ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት፣ የቻይና የሳይንስ አካዳሚ የብሔራዊ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋላክሲ ርቀቶችን ከ1-2% በተመቻቸ የርቀት ስህተት ለመለካት ባለ ሁለት ጊዜ RR Lyr stars በመጠቀም ሐሳብ አቅርበዋል።
ባለ ሁለት ጊዜ የ RR Lyr ኮከቦች ልዩ ናቸው ምክንያቱም ከአንድ ጊዜ በላይ የልብ ምት ስለሚያሳዩ። ሁለቱ ወቅቶች እንደ የጅምላ እና የንጥረ ነገሮች ብዛት ካሉ ከዋክብት ባህሪያት ጋር የተያያዙ ናቸው. የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ሁለት ወቅቶች በማጥናት በፎቶሜትሪ ላይ ብቻ የተመሰረቱ የርቀት መለኪያዎችን ከኤለመንታል ብዛት ነፃ የሆነ የጊዜ ብርሃን ግንኙነት መመስረት ይችላሉ።
ይህ አዲስ ዘዴ በስፔክትሮስኮፒክ ምልከታዎች ላይ ሳይደገፍ በአቅራቢያው ያሉትን ጋላክሲዎች ከፎቶሜትሪ ብቻ የርቀት መለኪያዎችን ለማግኘት የሚያስችል መንገድ ይሰጣል። በNAOC ከፍተኛ ተመራማሪ እና የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ዶ/ር ሊካይ ዴንግ እንዳሉት ይህ ዘዴ ከፍተኛ ትክክለኛነት ያላቸውን የጋላክሲዎች ናሙና በ20 እና ከዚያ በላይ የማሳደግ አቅም አለው።
ባለ ሁለት ጊዜ የ RR Lyr ኮከቦች ትክክለኛ የርቀት መለኪያዎችን ብቻ ሳይሆን ስለ ኤለመንታዊ ብዛት ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣሉ። ወደፊት እንደ ቻይና የጠፈር ጣቢያ ቴሌስኮፕ እና ቬራ ሲ ሩቢን ኦብዘርቫቶሪ ያሉ የላቁ ቴሌስኮፖች ሲመጡ በአቅራቢያው ባሉ ጋላክሲዎች ውስጥ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ድርብ ጊዜ የ RR Lyr ኮከቦች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። በእነዚህ ኮከቦች ላይ የተመሰረተ የርቀት መለኪያ ዘዴን በመጠቀም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአካባቢ ቡድን 3D ሊታወቅ የሚችል ካርታ ለመፍጠር እና ከፍተኛ ትክክለኛነት ያለው ሃብል ቋሚ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
በአጠቃላይ፣ ባለ ሁለት ጊዜ RR Lyr ኮከቦችን እንደ የርቀት ጠቋሚዎች መጠቀማችን ስለ ኮስሞስ እና በውስጡ ስላሉት ግዙፍ ጋላክሲዎች ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ተስፋ ሰጪ መንገድን ይሰጠናል።
ምንጮች:
- Chen, X., Zhang, J., Wang, S., እና Deng, L. (2023) ባለ ሁለት ሞድ RR Lyrae ኮከቦችን እንደ ጠንካራ ርቀት እና የብረታ ብረት አመልካቾች መጠቀም። ተፈጥሮ አስትሮኖሚ.
- የምስል ክሬዲት: NAOC