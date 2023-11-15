አዲስ ግኝቶች፡ የአሸዋ ደመና እና ተለዋዋጭ ከባቢ አየር በExoplanet WASP-107b ላይ ተገኝተዋል

እጅግ አስደናቂ በሆነ ጥናት ውስጥ፣ ሳይንቲስቶች WASP-107b ስለተባለ ኤክሶፕላኔት አስደናቂ የሆነ መገለጥ አድርገዋል። ተመራማሪዎች በጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የተሰበሰበ መረጃን በመጠቀም ይህ የሩቅ ፕላኔት ከባቢ አየር ተለዋዋጭ የውሃ ትነት፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና የአሸዋ ደመናዎች የተዋቀረ መሆኑን ደርሰውበታል። በዚህ ግኝት በWASP-107b ላይ የደመና ዑደትን ለይተው አውቀዋል ይህም ከምድር ደመና አፈጣጠር ሂደት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን በከባቢ አየር ውስጥ ያሉት ጠብታዎች በውሃ ተን ሳይሆን በአሸዋ የተሠሩ ናቸው ።
ቀደም ሲል በኤክሶፕላኔቶች ላይ የደመና ግምቶች ተደርገዋል፣ነገር ግን ይህ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከፀሀይ ስርአታችን ውጪ በምትገኝ ፕላኔት ላይ ያለውን የዳመና ኬሚካላዊ ውህደት በተሳካ ሁኔታ ለይተው የወጡበት የመጀመሪያው ምሳሌ ነው። በፈረንሳይ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የምርምር ድርጅት በሲኢኤ የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር አቸነ ዳይሬክ ደስታቸውን ሲገልጹ “JWST በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ ምንም አይነት አቻ የሌለውን ኤክሶፕላኔት ጥልቅ የሆነ የከባቢ አየር ባህሪን ይፈቅዳል። አዲስ ዓለምን እየፈታን ነው! ”
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የWASP-107bን ከባቢ አየር በዝርዝር ለመመርመር የ JWSTን ሚድ ኢንፍራሬድ መሣሪያ (MIRI) ተጠቅመዋል። ምንም እንኳን ከጁፒተር በትንሹ ያነሰ ቢሆንም ፣ ይህ ኤክሶፕላኔት ከ 10% ያነሰ የጋዝ ግዙፍ መጠን አለው ፣ ይህም ከትንሽ ጥቅጥቅ ያሉ ኤክስፖፕላኔቶች አንዱ ያደርገዋል። ይህ ልዩ ባህሪ ከረሜላ ጋር የሚወዳደር እንደ "ለስላሳ" ፕላኔት የሚል ስያሜ ሰጥቶታል።
የ WASP-107b ዝቅተኛ መጠጋጋት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከባቢ አየርን በጥልቀት እንዲመረምሩ አስችሏቸዋል፣ ይህም ከጁፒተር ጋር ሊያደርጉት ከሚችሉት 50 ጊዜ ያህል ጥልቀት ወስደዋል። የምርምር ቡድኑ በከባቢ አየር ውስጥ የውሃ ትነት፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ሲሊኬት ደመናን ሲያገኝ በተለይም ሚቴን የተባለ የግሪንሀውስ ጋዝ አለመኖርን አግኝቷል። ይህ አለመኖር በፕላኔቷ ውስጥ ሊሞቅ የሚችል የውስጥ ክፍልን ያሳያል።
ከምድራዊ አቻዎቹ በተለየ፣ በWASP-107b ላይ ያሉት የአሸዋ ደመናዎች በምድር ላይ ካለው የውሃ ትነት ዑደት ጋር በማነፃፀር ቀጣይነት ያለው የመቀነስ እና የማቀዝቀዝ ዑደት ያልፋሉ። የኤስሮን ኔዘርላንድስ የስፔስ ጥናት ተቋም ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ሚቺኤል ሚን በከፍተኛ ከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙት የአሸዋ ጠብታዎች ጥልቀት ባለው እና በጣም ሞቃት በሆኑ ንብርብሮች ውስጥ እንደሚተን ገልፀው በዚህም ምክንያት የሲሊኬት ትነት በብቃት ወደ ላይ ይወጣል እና እንደገና ደመና ይፈጥራል። በዚህ ፕላኔት ላይ የአሸዋ ደመና መኖሩ የሌሎችን የሩቅ ዓለማት የአየር ንብረት ሁኔታዎችን በመረዳት ረገድ ትልቅ ምዕራፍ ነው።
ይህ ያልተለመደ ግኝት የፕላኔቶችን አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን በመቀየር በፀሀይ ስርዓታችን ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል። የተመራማሪዎቹ ስራ ለበለጠ አሰሳ እድሎችን ይከፍታል እና ከራሳችን የሰማይ ሰፈር ባለፈ ስለ ሰፊው አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ያጎለብታል።
በየጥ
1. ኤክሶፕላኔት ምንድን ነው?
ኤክሶፕላኔት ከፀሀይ ስርዓታችን ውጪ ያለች ፕላኔት ከፀሀይ ውጪ ያለች ኮከብ የምትዞር ናት።
2. የአሸዋ ደመናዎች በWASP-107b ላይ እንዴት ተለዩ?
የሳይንስ ሊቃውንት የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕን ሚድ ኢንፍራሬድ ኢንስትሩመንት (MIRI) በመጠቀም የWASP-107bን ከባቢ አየር በጥልቀት በመመርመር የአሸዋ ደመና መኖሩን አሳይቷል።
3. የእነዚህ ግኝቶች አስፈላጊነት ምንድን ነው?
ይህ ግኝት በሩቅ ኤክሶፕላኔት ላይ የደመና ቅንብርን ለመጀመሪያ ጊዜ መለየትን ያመለክታል። ስለ ሌሎች ፕላኔቶች የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ግንዛቤን ይሰጣል እና ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን ያሰፋል።