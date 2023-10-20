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ስለ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ እና የመሬት መንቀጥቀጥ አዳዲስ ግንዛቤዎች

ByMampho Brescia

ጥቅምት 20, 2023
ስለ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ እና የመሬት መንቀጥቀጥ አዳዲስ ግንዛቤዎች

በቅርቡ በቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRBs) በመባል የሚታወቀውን ምስጢራዊ ክስተት ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር በማመሳሰል አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። FRBዎች በሚሊሰከንዶች ብቻ የሚቆዩ እና ከጥልቅ ጠፈር የሚመነጩ ኃይለኛ የሬድዮ ሃይል ፍንዳታ ናቸው። የFRBs ትክክለኛ መንስኤ እና መነሻ እስካሁን ግልጽ አልሆነም፣ ነገር ግን ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው በኒውትሮን ኮከቦች ላይ “የኮከብ መንቀጥቀጥ” ተጠያቂ ሊሆን ይችላል።

የኒውትሮን ኮከቦች በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ ከዋክብት ሲሆኑ፣ ግዙፍ ኮከቦች ሲወድቁ፣ ትንሽ ጥቅጥቅ ያለ ኮር ትተዋል። ጠንካራ መግነጢሳዊ መስኮች ያሉት የኒውትሮን ኮከብ ዓይነት ማግኔታርስ FRBs ሲያወጣ ተስተውሏል። በመሬት ላይ ካሉ የመሬት መንቀጥቀጦች ጋር ተመሳሳይ በሆነ በማግኔትታር ወለል ላይ ያለው የከዋክብት መንቀጥቀጥ ጽንሰ-ሀሳብ ለ FRBs መከሰት አሳማኝ ማብራሪያ ይሰጣል።

የምርምር ቡድኑ ከ FRBs፣ ከመሬት መንቀጥቀጥ እና ከፀሀይ ነበልባሎች የተገኘውን መረጃ አነጻጽሯል። በFRBs እና በመሬት መንቀጥቀጥ መካከል ልዩ የሆነ ተመሳሳይነት አግኝተዋል፣ በተለይም ከድንጋጤ በኋላ ከተከሰተው ክስተት እና ከጊዜ በኋላ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ መጠን መቀነስ። በሌላ በኩል፣ በFRBs እና በፀሃይ ነበልባሎች መካከል ጉልህ ልዩነቶች ነበሩ። ይህ ትንታኔ ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶችን ይቃረናል እና በ FRBs ተፈጥሮ ላይ አዲስ ብርሃን ፈነጠቀ።

ይህ ግኝት ስለ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ከፍተኛ መጠጋጋት እና ኑክሌር ፊዚክስ ያለንን ግንዛቤ የመቅረጽ አቅም አለው። FRBዎችን በማጥናት እና ከዋክብት መንቀጥቀጥ ጋር ያላቸውን ግንኙነት፣ ሳይንቲስቶች ስለ ጥቅጥቅ ቁስ ባህሪ እና የኑክሌር ፊዚክስ ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊያገኙ ይችላሉ።

የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ ምርምር በቻይና ከሚገኘው የአምስት መቶ ሜትር Aperture Spherical Telescope (FAST) እና አሁን ከተቋረጠው የአሬሲቦ ቴሌስኮፕ በፖርቶ ሪኮ የተገኘውን መረጃ ተጠቅሟል። እነዚህ ትላልቅ ነጠላ-ዲሽ ቴሌስኮፖች ለጥናቱ ወሳኝ መረጃ ሰጥተዋል።

ወደፊት፣ በFRBs እና በከዋክብት መንቀጥቀጦች መካከል ስላለው ግንኙነት ተጨማሪ ምርምር ስለ አጽናፈ ዓለማችን ሚስጥሮች አዳዲስ ግኝቶችን ሊከፍት ይችላል። ሳይንቲስቶች ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ሚስጥሮችን በመግለጥ በመጨረሻ ስለ ኮስሞስ እና ስለ ውስጣዊ አሠራሩ ያለንን ግንዛቤ ሊያሳድጉ ይችላሉ።

ምንጮች:
- የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ
– የካንቶ ክልል ልማት ቢሮ
- ፀሐይን የማጥናት ዓለም አቀፍ ተልዕኮ (ሂኖዴ)

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