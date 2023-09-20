የ XTE J1810–189 Spectral Evolution በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ተመርምሯል።

የአውሮፓ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኒውትሮን ኮከብ ውስጣዊ ቅንብር ኤክስፕሎረር (NICER) በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ ተጠቅመው የ XTE J1810–189 ዝቅተኛ የጅምላ የኤክስሬይ ሁለትዮሽ ትንታኔን ያካሂዳሉ። የእነርሱ ግኝቶች፣በቅድመ-ህትመት አገልጋይ arXiv ላይ የታተመው፣ስለዚህ ስርዓት ስፔክትራል ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የኤክስሬይ ሁለትዮሽ (XRBs) አንድ መደበኛ ኮከብ ወይም ነጭ ድንክ በብዛት ወደ ውሱን የኒውትሮን ኮከብ ወይም ጥቁር ቀዳዳ የሚያስተላልፍ ነው። ዝቅተኛ-ጅምላ ኤክስ-ሬይ ሁለትዮሽ (LMXBs) እና ከፍተኛ-ጅምላ ኤክስ-ሬይ ሁለትዮሽ (HMXBs) ተጓዳኞችን ኮከብ የጅምላ ላይ በመመስረት ተለይተዋል.
XTE J1810–189 በ11,400 እና 28,400 የብርሃን ዓመታት መካከል የሚገመተው ርቀት ያለው የኒውትሮን ኮከብ LMXB ነው። በኒውትሮን ኮከብ ላይ በመጨመራቸው ምክንያት በሚቀዘቅዝ ደረጃዎች እና በኤክስሬይ ልቀቶች መካከል የሚቀያየር ጊዜያዊ ባህሪን ያሳያል።
በሴፕቴምበር 2020 በኤክስሬይ ፍንዳታ ወቅት በጣሊያን የካግሊያሪ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ በአሪያና ማንካ የሚመራ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች XTE J1810–189 የዝግመተ ለውጥን ሁኔታ ለመመርመር ተመልክተዋል። ተመራማሪዎቹ ከ 33 NICER ምልከታዎች የተገኙ መረጃዎችን ተንትነዋል, ከነሱ 23 ቱ ለእይታ ትንተና በቂ ስታቲስቲክስ አቅርበዋል.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው አብዛኛዎቹ ምልከታዎች በጊዜ ሂደት በመጠኑ በሚለዋወጡ የሙቀት ኮምፕቶኒዝድ አካላት ተስማሚ ሊሆኑ ይችላሉ። የዚህ ክፍል ፎቶን ኢንዴክስ በፍንዳታው መጨረሻ አካባቢ ከፍተኛውን ዋጋ ላይ ደርሷል። የኮምፕቶኒዝድ ጥቁር አካል የሙቀት መጠን ወደ 0.6 ኪ.ቪ.
የኮምፕቶናይዜሽን ክፍል ዘር ፎቶኖች ከአክሬሽን ዲስክ ወይም ከኒውትሮን ኮከብ የመጡ መሆናቸውን ለማወቅ ተጨማሪ ምርመራ አስፈላጊ ነው። ተመራማሪዎቹ በፍንዳታው ወቅት XTE J1810-189 ሙሉ ከፍተኛ/ለስላሳ ሁኔታ ላይ እንዳልደረሰ እና ከፍተኛው የሚለካው የብርሃን መጠን በግምት አንድ undecillion erg/s ነው ብለው ደምድመዋል።
የNICER ምልከታዎች በስርአቱ ውስጥ በሃይድሮጂን የበለጸገ ዋና ተከታታይ ኮከብ መኖሩን የሚያመለክተው በፍንዳታው ወቅት የቴርሞኑክሌር ፍንዳታዎች መኖራቸውን አረጋግጠዋል።
በማጠቃለያው ጥናቱ የNICER መረጃን በመጠቀም ስለ XTE J1810-189 የዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የኮምፕቶናይዜሽን ክፍል አመጣጥ እና የስርዓቱን ባህሪ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ምንጭ:
- ማንካ, ኤ., እና ሌሎች. (2023) የ LMXB XTE J1810-189 ስፔክትራል ትንተና ከNICER ውሂብ ጋር። arXiv. DOI፡ 10.48550/arxiv.2309.06831