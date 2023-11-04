የስምንት ቢሊየን አመት እድሜ ያለው የሬዲዮ ምልክት አስገራሚ የኢነርጂ ደረጃዎችን ያሳያል

በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተደረገ እጅግ አስደናቂ ግኝት ስለ አጽናፈ ሰማይ አስደንጋጭ መገለጥ ይፋ ሆነ። ሳይንስ በተባለው መጽሔት ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት ተመራማሪዎች ለአንድ ሚሊሰከንድ ያህል የሚቆይ “ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ” መዝግበዋል። ይህ ፍንዳታ፣ FRB 20220610A፣ በ30 ዓመታት ውስጥ ፀሐይ ከለቀቀችው ጋር እኩል የሆነ አስገራሚ የኃይል መጠን አወጣ።
የእነዚህ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎች እውነተኛ ተፈጥሮ ከረጅም ጊዜ ቆይታቸው የተነሳ ሳይንቲስቶችን ግራ ሲያጋባቸው ቆይቷል። ይሁን እንጂ ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ መረጃዎች እንደሚያሳዩት እነዚህ ፍንዳታዎች የጋላክሲክ ውህደት ውጤቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ እና ይህም አዳዲስ ኮከቦች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል. ከዚህም በላይ በጋላክሲዎች መካከል የሚገኙትን የማይታዩ ንጥረ ነገሮች ብዛት ለመለካት እንደ ጠቃሚ መሣሪያ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ።
ደራሲው ሪያን ሻነን በጥልቅ ሚስጢር ላይ ብርሃን የሚፈጥር ሀሳብን የሚቀሰቅስ ሀሳብ ገለጹ። “በጽንፈ ዓለሙ ውስጥ ያሉትን የተለመዱ ጉዳዮች ከግምት ውስጥ የምናስገባ ከሆነ መገኘት ከሚጠበቀው ከግማሽ በላይ የሚሆነው የጎደለ ሆኖ እናገኘዋለን” ብሏል። ነባራዊው ንድፈ ሃሳብ ይህ የጎደለ ነገር በጋላክሲዎች መካከል ባለው ሰፊ ስፋት ሊደበቅ እንደሚችል ይገልፃል፣ ይህም በተለመደው የሙቀት መጠን እና በተንሰራፋው ተፈጥሮ ምክንያት መለየትን ያስወግዳል።
የዚህ አስደናቂ የሬዲዮ ምልክት መገኘት የተቻለው በአውስትራሊያው ኤስኬ ፓዝፋይንደር የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ነው። በቻይና በቴሌስኮፕ የታዩት ቀጣይ ምልከታዎች ይህ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ እጅግ ጥንታዊው ብቻ ሳይሆን እስካሁን የተገኘው እጅግ በጣም ሩቅ ምሳሌ እንደሆነም አረጋግጠዋል።
ሳይንቲስቶች በተለየ ግኝት እየተገረሙ ሲቀሩ የአጽናፈ ሰማይን እንቆቅልሽ የመረዳት ፍለጋ ይቀጥላል። ካለፉት 45 ዓመታት ወዲህ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች መነሻውንና ዓላማውን ሳይረዱ በየ 21 ደቂቃው የራዲዮ ሞገዶችን የሚያመነጨውን ሚስጥራዊ ነገር ሲመለከቱ ቆይተዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ምንድን ነው?
መ: ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ አጭር ግን እጅግ በጣም ኃይለኛ የሬዲዮ-ድግግሞሽ ኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር ፍንዳታ ነው።
ጥ፡ FRB 20220610A ምንድን ነው?
መ፡ FRB 20220610A በጥናቱ ውስጥ ለተመዘገበው ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ የተሰጠ ስያሜ ነው።
ጥ፡ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ መንስኤው ምንድን ነው?
መ: ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ትክክለኛ መንስኤ አሁንም ሙሉ በሙሉ አልተረዳም ነገር ግን እንደ ጋላክሲክ ውህደት እና አዲስ ኮከቦች መፈጠር ካሉ ክስተቶች ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ ይታመናል።
ጥ: በአንቀጹ ውስጥ በተጠቀሰው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ የጎደለው ጉዳይ ምንድነው?
መ: የጎደለው ጉዳይ የሚያመለክተው በተለመደው የአጽናፈ ሰማይ ሞዴሎች እና በሚታየው መጠን መካከል ባለው መደበኛ ነገር መጠን መካከል ያለውን ልዩነት ነው.