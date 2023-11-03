ከአጽናፈ ዓለም ጥልቀት የተገኘ ጥንታዊ የሬዲዮ ምልክት የጋላክሲክ ፈጠራ ሚስጥሮችን ያሳያል

በአስደናቂ ግኝት፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከስምንት ቢሊዮን ዓመታት በፊት የመጣውን አስገራሚ የሬዲዮ ምልክት አግኝተዋል። ይህ ግዙፍ የኃይል ፍንዳታ፣ FRB 20220610A በመባል የሚታወቀው፣ ለአንድ ሚሊ ሰከንድ ያህል የሚቆይ ቢሆንም ለሦስት አስርት ዓመታት ያህል ከፀሐይ ልቀቶች ጋር የሚመጣጠን ሊታወቅ የማይችል የኃይል መጠን ፈጠረ። በሳይንስ የታተመው ይህ አእምሮን የሚሰብር ግኝት የእነዚህን ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ሚስጥራዊ ተፈጥሮ ፍንጭ የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን ስለ ኮከቦች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በኮስሞስ ውስጥ ካሉት እጅግ አስገራሚ ክስተቶች መካከል አንዱ ነው። ጊዜያዊ ተፈጥሮ ስላላቸው እውነተኛ መነሻቸውን መረዳት ለሳይንቲስቶች ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። ይሁን እንጂ እነዚህ ፍንዳታዎች የሚፈጠሩት ጋላክሲዎች ሲጋጩ አዳዲስ ከዋክብትን መወለድን እንደሚያነሳሳ መግባባት እያደገ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህ የጠፈር ክስተቶች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የጎደሉትን ነገሮች እንቆቅልሽ ለመፍታት እንደ መሣሪያ ሆነው ያገለግላሉ ብለው ያምናሉ።
ደራሲው ሪያን ሻነን እንዳብራሩት ምንም እንኳን አብዛኛው የዩኒቨርስ የሚጠበቀው መደበኛ ነገር—ሁሉንም የሚታወቁ ንጥረ ነገሮች ያቀፈ አቶሞችን ያቀፈ የማይታወቅ ቢሆንም በጋላክሲዎች መካከል ባለው ሰፊ ክፍተት ውስጥ ይኖራል። ነገር ግን፣ የባህላዊ ምልከታ ቴክኒኮች ይህንን ጉዳይ ለማወቅ ይታገላሉ፣ ምክንያቱም በሚገርም ሁኔታ ሊሰራጭ እና ሊቃጠል ይችላል።
የዚህ ወሳኝ የሬዲዮ ምልክት መገኘት የተቻለው በአውስትራሊያው ኤስኬ ፓዝፋይንደር የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ሲሆን ፍንዳታውን ለመጀመሪያ ጊዜ አወቀ። በቻይና ውስጥ በቴሌስኮፕ ተጨማሪ ምርምር ተካሂዶ ነበር, ይህም ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ እስከ ዛሬ የተገኘው እጅግ ጥንታዊ እና በጣም ሩቅ ናሙና መሆኑን አረጋግጧል. እያንዳንዱ አዲስ መገለጥ ሳይንቲስቶችን የአጽናፈ ዓለማችንን እንቆቅልሾችን ወደመግለጽ ያቀርባቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ FRB 20220610A ምንድን ነው?
መ፡ FRB 20220610A በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተገኘውን ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ያመለክታል። ከስምንት ቢሊዮን ዓመታት በፊት የመጣ ጥንታዊ የሬዲዮ ምልክት ነው።
ጥ፡ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ መንስኤው ምንድን ነው?
መ፡ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ጋላክሲዎች ሲጋጩ አዳዲስ ኮከቦች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ተብሎ ይታመናል።
ጥ፡ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ምን የጎደለ ነገር አለ?
መልስ፡ የጠፋ ቁስ የሚያመለክተው በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የማይታወቅ መደበኛ ነገር ነው፣ ሳይንቲስቶች በጋላክሲዎች መካከል እንዳለ የሚጠረጥሩት ነገር ግን የተለመዱ ቴክኒኮችን በመጠቀም ለመመልከት አስቸጋሪ ነው።
ጥ፡ የጥንት የሬዲዮ ምልክት እንዴት ተገኘ?
መ፡ ምልክቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው የአውስትራሊያውን ኤስኬ ፓዝፋይንደር ራዲዮ ቴሌስኮፕ በመጠቀም ሲሆን በመቀጠልም በቻይና ቴሌስኮፕ ተጠቅሞ ታይቷል እና ተረጋግጧል።