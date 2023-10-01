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በኳሳርስ እና በአቧራ መካከል ያለው ትስስር፡ ከአዲስ ምርምር የተገኙ ግንዛቤዎች

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 1, 2023
በኳሳርስ እና በአቧራ መካከል ያለው ትስስር፡ ከአዲስ ምርምር የተገኙ ግንዛቤዎች

በቅርብ የተደረገ ጥናት በኳሳርስ መካከል ያለውን ግንኙነት እና በዙሪያቸው ያለውን አቧራ መጠን በተመለከተ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። Quasars በንቃት በሚመገበው እጅግ በጣም ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ የተቃጠሉ እጅግ በጣም ደማቅ ኮር ያላቸው የሩቅ ጋላክሲዎች ናቸው። በአቧራ እና በጋዝ መካከል ያለው መስተጋብር ወደ ጥቁር ጉድጓድ ውስጥ በሚሽከረከርበት ጊዜ ቁሱ ኃይለኛ ብርሃን እንዲፈጥር ያደርገዋል, ይህም በጋላክሲው ውስጥ ካሉ ሌሎች ከዋክብት ብሩህነት ይበልጣል. ተመራማሪዎች አሁን በበለጠ አቧራ የተከበቡ ኩሳርዎች የበለጠ ጠንካራ የሬዲዮ ልቀቶችን ያሳያሉ።

Quasars በብርሃንነታቸው የታወቁ ናቸው፣ ማዕከሎቻቸው በተለምዶ ሰማያዊ የሚመስሉት በደማቅ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳዎች እና በዙሪያው ያሉ የቁስ ቀለበቶች በመኖራቸው ነው። ሆኖም ፣ ቀይ የሚመስሉ የኳሳርስ ንዑስ ክፍል አለ ፣ እና የዚህ ክስተት መንስኤዎች ግልጽ ሆነው ቆይተዋል። ይህንን የበለጠ ለመዳሰስ፣ ሳይንቲስቶች በዓለማችን ውስጥ በአምስት አመት ተልዕኮ ውስጥ መጠነ ሰፊ መዋቅሮችን ለመቅረጽ ወደ ተዘረጋው ወደ Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) ዞረዋል።

ተመራማሪዎች የDESIን ምልከታ በመጠቀም ወደ 35,000 የሚጠጉ ኳሳርስ ናሙና ስብስብ ውስጥ ያለውን የአቧራ መቅላት ወይም መጠን ለካ። በናሙናያቸው ውስጥ ያሉት ሁሉም ቀይ የኳሳር ዝርያዎች በዋነኛነት በጋላክሲዎች ማእከላዊ ክልሎች ዙሪያ በሚገኙ ከፍተኛ መጠን ያለው አቧራ የተከበቡ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ ላይ የታተሙት እነዚህ ግኝቶች ስለ ቀይ ኳሳር ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።

የጥናቱ መሪ ቪክቶሪያ ፋውሴት ስለ ቀይ ኳሳር ብዙ ጥያቄዎች መልስ እንዳላገኙ አምነዋል። የተሻሻሉ የሬዲዮ ልቀቶች በጥቁር ሆል ንፋስ ወይም በራዲዮ ጄቶች የተከሰቱ መሆን አለመሆናቸውን መወሰን ተጨማሪ ምርመራ የሚፈልግ አንዱ መስክ ነው። ፋውሴት እያደገ የመጣው የDESI red quasars ናሙና፣ ተልዕኮው እየገፋ ሲሄድ፣ ስለእነዚህ አስገራሚ ነገሮች የበለጠ አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋፅዖ እንደሚያበረክት ያላቸውን ተስፋ ይገልጻል።

የጨለማው ኢነርጂ ስፔክትሮስኮፒክ መሣሪያ ዋና ምልከታ ስራውን ሲቀጥል፣ ለሦስት ሚሊዮን ለሚጠጉ ኳሳሮች የኦፕቲካል ስፔክትራን ይሰበስባል ተብሎ ይጠበቃል። ከDESI የተገኙ ግንዛቤዎች በኳሳርስ ዙሪያ ያሉ እንቆቅልሾችን እና ከአቧራ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማጣራት ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ጥርጥር የለውም።

ምንጮች:
– ቪክቶሪያ ፋውሴት እና ሌሎች፣ የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ (2021)
- "ጥቁር ቀዳዳዎችን ከጨለማ ሃይል ጋር የሚያገናኝ የመጀመሪያ ማስረጃ ተገኝቷል: ጥልቅ ጠልቆ" (ምንጭ)
- "ከጨለማ ኢነርጂ ስፔክትሮስኮፒክ መሣሪያ ቀደም ብሎ የተለቀቀ መረጃ ሁለት ሚሊዮን ነገሮችን ይይዛል" (ምንጭ)

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