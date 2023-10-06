የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከ Kuiper Belt ባሻገር ያልተጠበቁ ነገሮችን አግኝተዋል

በ SYFY ዘ ታቦቱ ትርኢት፣ የጠፈር ጉዞ ከራሳችን የገሃዱ ዓለም የጠፈር ምርምር ጋር ሲነጻጸር በማይታሰብ ሁኔታ ሰፊ እና አስደሳች ይመስላል። ነገር ግን፣ የቅርብ ጊዜ የታሪክ ማህደር መረጃ ትንተና እንደሚያመለክተው የራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ከዚህ ቀደም ከታሰበው የበለጠ ሰፊ ሊሆን ይችላል። የታቦቱ አንድ መርከበኞች ለኛ ቅርብ ወደሆነው ወደ ፕሮክሲማ ሴንታዩሪ ሲጓዙ የሰለስቲያል ሰፈር ድንበራችንን በቅርብ ለማየት እድሉን ባያገኙ ነበር።
የስነ ከዋክብት ተመራማሪዎች የስርዓተ-ፀሀይ ዳርቻን የሚያጠኑት በምድር ላይ ባሉ ቴሌስኮፖች እና በህዋ ላይ ራቅ ያሉ ነገሮችን ለመመልከት ነው። በተለምዶ የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ወደ 50 የሚጠጉ የሥነ ፈለክ ዩኒቶች (AU) ይዘልቃል፣ ይህም በምድር እና በፀሐይ መካከል ያለው አማካይ ርቀት ነው። ከዚህ ባለፈ፣ ብዙ ባዶ ቦታ አለ፣ እንደ ቮዬገር እና አዲስ አድማስ ያሉ ጥቂት የጠፈር መንኮራኩሮች ወደ ፊት እየሄዱ ነው።
ነገር ግን በሃዋይ ማውና ኬአ እሳተ ገሞራ ላይ ካለው የሱባሩ ቴሌስኮፕ የተገኘውን የታሪክ ማህደር መረጃ ለማጥናት አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ትንታኔዎች ከ60 AU በላይ የሚዞሩ ደርዘን ቁሶችን አግኝተዋል። ይህ ከታመነው የ Kuiper Belt መጨረሻ ወደ አንድ ቢሊዮን ማይል የሚጠጋ ነው። በፕላኔቶች የሳይንስ ኮንፈረንስ ላይ የቀረቡት ግኝቶች ገና በእኩዮች አልተገመገሙም, ነገር ግን ከተረጋገጠ የኩይፐር ቀበቶ ቀደም ሲል ከተገመተው በላይ ሊሰፋ እንደሚችል ያመለክታሉ.
የሚገርመው ነገር በ 50 እና 60 AU መካከል ምንም እቃዎች አልተገኙም, ይህም በሁለት የተለያዩ ቀበቶዎች መካከል ሊኖር የሚችለውን ክፍተት ይጠቁማል. ይሁን እንጂ ተለይተው የሚታወቁት ነገሮች ትንሽ የናሙና መጠን ተጨባጭ መደምደሚያዎችን ለመድረስ አስቸጋሪ ያደርገዋል.
ከኒው አድማስ የጠፈር ጥናት የተገኙ ምልከታዎችም እነዚህን ግኝቶች ይደግፋሉ። ሳይንቲስቶች መጀመሪያ ላይ ምርመራው ከኩይፐር ቤልት ከወጣ በኋላ የጠፈር አቧራ መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ብለው ጠብቀው ነበር። ነገር ግን, ይህ አልነበረም, ትላልቅ እቃዎች እርስ በርስ የሚጋጩ እና ከፍተኛ የአቧራ መጠን እንዲፈጠሩ ይጠቁማል.
የአዲሱ አድማስ ጥናት በአሁኑ ጊዜ በግምት 57 AU ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን በጥቅምት 60 ወደ 2024 AU ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ሳይንቲስቶች አንድ ጊዜ እዚህ ርቀት ላይ እንደደረሰ፣ ከእነዚህ እንቆቅልሽ የጠፈር ቋጥኞች አንዱን ማሰስ እና ከዚያ በላይ ስላለው ነገር የበለጠ ማወቅ እንደሚችል ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጭ፡ ምንም አልተሰጠም።