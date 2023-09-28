ቀይ Quasars: ወጣት ንቁ ጋላክሲዎች ከሱፐርማሲቭ ጥቁር ሆልስ ጋር

አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ቀይ ኳሳር በኮስሚክ አቧራ የተሞሉት ከሰማያዊው እና አቧራ ከጸዳ አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ ጠንካራ የሬዲዮ ልቀት ያመነጫሉ። ኳሳር እጅግ ግዙፍ በሆኑ ጥቁር ጉድጓዶች የሚነዱ ከፍተኛ መጠን ያለው ቁስ የሚበሉ የነቃ ጋላክሲዎች ኃያላን ማዕከላዊ ክልሎች ናቸው። ጉዳዩ በጥቁሩ ጉድጓድ ዙሪያ የማጠራቀሚያ ዲስክ ይፈጥራል፣ ይህም ኃይለኛ የጨረር ንፋስ ያስወጣል እና መግነጢሳዊ በሆነ መንገድ የተጣመሩ ጄቶች ያስነሳል።
ከሆት አክራሪሽን ዲስክ በሚወጡት የኦፕቲካል እና የአልትራቫዮሌት ልቀቶች ምክንያት አብዛኛዎቹ ኳሳሮች ሰማያዊ ቢመስሉም፣ ከመካከላቸው የተወሰነ ክፍል ቀይ ሆኖ ይታያል። የሳይንስ ሊቃውንት በጨለማ ኢነርጂ ስፔክትሮስኮፒክ መሣሪያ (DESI) የተስተዋሉ ወደ 35,000 የሚጠጉ ኳሳርሶችን ገምግመው 3,038 ቀይ ክዋሳሮችን አግኝተዋል። ከሎው ፍሪኩዌንሲ ድርድር (LOFAR) ባለ ሁለት ሜትር የሰማይ ጥናት (LoTSS) የሬዲዮ አስትሮኖሚ መረጃን በማጣቀስ፣ አብዛኛዎቹ እነዚህ ቀይ ኳሳሮች በሬዲዮ ሞገዶች ውስጥም በጠንካራ ልቀታቸው ላይ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
የእነዚህ ኳሳሮች ቀይ ቀለም በአቧራ መገኘት ምክንያት ነው, አጭር, ሰማያዊ የሞገድ ርዝመቶችን የሚስብ እና ረዘም ያለ ቀይ የሞገድ ርዝመቶች እንዲያልፍ ያስችለዋል. ቀይ ኳሳሮች በጥቃቅን ጥቃቅን መጠን ያላቸው ጥራጥሬዎች በተዋቀረው የጠፈር አቧራ ተውጠዋል። ከኳሳርስ እና ከአካባቢው አቧራ በሚወጣው የጨረር ፍሰት መካከል ያለው መስተጋብር በቀይ ኳሳርስ ውስጥ ወደሚታዩት የሬዲዮ ልቀቶች የበለጠ ጠንካራ ይሆናል።
እንደ መሪ ደራሲ ቪክቶሪያ ፋውሴት ገለጻ፣ ቀይ ኳሳር ከሰማያዊ አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ ትንሽ የኳሳር ዓይነትን ይወክላሉ። በጊዜ ሂደት፣ እጅግ ግዙፍ በሆኑ ጥቁር ቀዳዳዎች የሚነዳው ፍሰት አቧራማ ካባውን ያጠፋዋል፣ ይህም ደካማ የሬዲዮ ልቀት ያለው ሰማያዊ ኳሳር ይቀራል። ይህ ግኝት ጋላክሲዎች እንዴት እንደሚፈጠሩ እና እንደሚዳብሩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ምክንያቱም አብዛኞቹ ጋላክሲዎች በኳሳር ምዕራፍ ውስጥ እንደሚያልፉ ስለሚታመን ለክብደታቸው እድገት ይረዳል።
በኳሳርስ ውስጥ አቧራ መኖሩ የኮከብ ፍንዳታ ፣ ፈጣን የኮከብ ምስረታ ጊዜ መከሰቱን ያሳያል። የኮስሚክ አቧራ የሚመረተው ኮከቦች በሚፈነዳ ሱፐርኖቫ ውስጥ ሲሞቱ ወይም ውጫዊውን ሽፋን በማፍሰስ የፕላኔቶች ኔቡላዎች ሲፈጠሩ ነው። ንቁ ጋላክሲዎች፣ በተለይም የጋላክሲክ ውህደት ያጋጠማቸው፣ ብዙ ጊዜ አዳዲስ ኮከቦች እንዲፈጠሩ የሚያደርጉ የኮከብ ፍንዳታዎችን ያሳያሉ።
በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ ላይ የታተመው ጥናቱ የቀይ ኳሳርን ተፈጥሮ እና በጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያላቸውን ሚና ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ከፍተኛ እድገት አሳይቷል።
ምንጮች:
- ኒውካስል ዩኒቨርሲቲ
- የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማሳወቂያዎች