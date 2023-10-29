አዲስ የተገኘ የሩቅ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላለው የጎደለ ጉዳይ ፍንጭ ይሰጣል

በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ የተገኘ ታላቅ ግኝት እስከ ዛሬ የተገኘውን እጅግ በጣም ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) ይፋ አድርጓል። ከአንድ ሚሊሰከንድ በታች የዘለቀው ይህ ያልተለመደ የጠፈር ክስተት በአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ESO) በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (VLT) በመጠቀም ተለይቷል። የሰለስቲያል ፍንዳታው እጅግ በጣም ርቆ ከሚገኝ ጋላክሲ የመጣ ሲሆን ብርሃኑ ወደ እይታችን ለመድረስ ስምንት ቢሊዮን ዓመታት ፈጅቷል። በሚያስደንቅ ሁኔታ ተመራማሪዎቹ የጋላክሲውን ምንጭ ጠቁመዋል፣ ይህም እድሜው እና ከማንኛውም የታወቀ የFRB ምንጭ ጋር ሲወዳደር የበለጠ ርቀትን ያሳያል።
FRBsን በመረዳት ውስጥ ይግቡ
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በሰከንድ ክፍልፋይ ብቻ የሚቆይ ኃይለኛ የሬዲዮ ሞገዶች ከሕዋ ላይ ፍንዳታ ናቸው። አመጣጣቸው በአብዛኛው ሚስጥራዊ ሆኖ ሳለ፣ ይህ ልዩ FRB በከፍተኛ ጉልበት በመለቀቁ ምክንያት ጠቀሜታ አለው። ፍንዳታው በሚያስደንቅ ሁኔታ በ30 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከፀሐይ አጠቃላይ ልቀት ጋር የሚመጣጠን ሃይል አወጣ ነገር ግን በጥቂት ሰከንድ። እንዲህ ዓይነቱ አእምሮን የሚያደናቅፍ የኃይል ደረጃዎች የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የ FRBsን የጎደሉትን ነገሮች አጽናፈ ሰማይ ግራ መጋባት እንዲፈቱ አነሳስቷቸዋል።
የጎደለውን ጉዳይ ይፋ ማድረግ
የአጽናፈ ዓለሙን ብዛት መገመት ለተመራማሪዎች ትልቅ ፈተና ፈጥሯል፣ ይህም ብዙውን ጊዜ እርስ በእርሱ የሚጋጩ መልሶችን ያስከትላል። ሆኖም፣ የዚህ የሩቅ FRB መገኘት በጋላክሲዎች መካከል ያለውን የማይታወቅ የጎደለ ነገር ለማጥናት አስደሳች እድል ይሰጣል። አሁን ያለው የአጽናፈ ሰማይ ስብጥር ግንዛቤ በአብዛኛው የተመካው በተለመደው ቁስ መለካት ላይ ነው፣ይህም የተለመደውን አለም የሚገነቡትን አቶሞችን ነው። በሚያስደንቅ ሁኔታ ፣ ከተጠበቀው መደበኛ ጉዳይ ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ጠለቅ ብለን ስንመረምር የሚጎድል ይመስላል።
ionized ቁሳዊ ማሰስ
በስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እና የጥናቱ ተባባሪ መሪ የሆኑት ሪያን ሻነን እንደሚሉት ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ionized ንጥረ ነገር መመርመሪያ ሆኖ ያገለግላል። በጋላክሲዎች መካከል ያለው የጎደለ ነገር ነው ተብሎ የሚታመነው ይህ ionized ንጥረ ነገር በከፍተኛ ሙቀት እና ስርጭት ምክንያት በተለመዱ ዘዴዎች ለመለየት ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል። ይሁን እንጂ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ሁሉንም ኤሌክትሮኖች ባዶ በሆነ ቦታ ላይ እንኳን ሳይቀር “የማየት” አስደናቂ ችሎታ ስላላቸው ተመራማሪዎች የዚህን የተደበቀ ነገር መጠን እንዲለዩ ያስችላቸዋል።
የFRB 20220610A ምስጢር መፈተሽ
አዲስ የተገኘው ፍንዳታ፣ FRB 20220610A፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ትኩረት የሳበው ባለፈው ዓመት ሰኔ ላይ በአውስትራሊያ ውስጥ በASKAP የሬዲዮ ቴሌስኮፕ በተገኘ ጊዜ ነው። በASKAP ቴሌስኮፕ ውስጥ ያሉ ምግቦች ስብስብ የፍንዳታውን አመጣጥ በትክክል ለመወሰን አስችሏል። በመቀጠል፣ በቺሊ የሚገኘው የESO's VLT ቴሌስኮፖች ከምንጩ ጋላክሲ ጋር በመገናኘት አስደናቂ እድሜውን እና ርቀቱን ይፋ አድርጓል። ጋላክሲው በጥቂቱ የተዋሃዱ ጋላክሲዎች ውስጥ እንደተሰቀለ ይታመናል፣ ይህ ግኝትም ለሚፈታው የጠፈር እንቆቅልሽ ተጨማሪ ትኩረትን ይጨምራል።
ወደ ያልታወቀ ጠልቆ መግባት
የጥናቱ ተባባሪ መሪ ስቱዋርት ራይደር ከማክኳሪ ዩኒቨርሲቲ እንደተናገሩት ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት እና የተካሄደው ጥናት ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ሚስጥሮችን ብርሃን ፈንጥቋል። እንደ VLT ያሉ የላቁ ቴሌስኮፖችን አቅም በመጠቀም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ዩኒቨርስ ያለንን ግንዛቤ ወሰን መግፋታቸውን ቀጥለዋል። አስደናቂው ግኝቶቹ በታዋቂው የሳይንስ ጆርናል ላይ ታትመዋል፣ ይህም ጥልቅ የሆነውን የጠፈር ቦታዎችን ለማወቅ የሚደረገውን ጥረት የበለጠ አበረታቷል።
ስለ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRBs) የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎች ምንድን ናቸው?
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRBs) ከሰማይ ምንጮች የሚመነጩ የሬዲዮ ሞገዶች በሚያስደንቅ ሁኔታ ኃይለኛ ፍንዳታ ናቸው። የሚቆዩት ከሰከንድ ትንሽ ክፍል ሲሆን ብዙውን ጊዜ በሬዲዮ ምልከታዎች ውስጥ እንደ ጊዜያዊ ክስተቶች ሆነው ተገኝተዋል።
ስለ ፈጣን ሬዲዮ ፍንዳታ አመጣጥ ምን እናውቃለን?
የ FRBs ትክክለኛ አመጣጥ አልታወቀም። የኒውትሮን ኮከቦች፣ ጥቁር ጉድጓዶች እና ሌላው ቀርቶ ከመሬት ውጭ ያሉ ሥልጣኔዎችን ጨምሮ የተለያዩ ንድፈ ሐሳቦች ቀርበዋል። ይሁን እንጂ እስከ ዛሬ ድረስ ምንም ዓይነት ተጨባጭ ማስረጃ አልተገኘም.
FRBs ለምን ጠቃሚ ናቸው?
FRBs ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኮስሞስን እንዲያጠኑ እና እንዲረዱ ልዩ ዕድል ይሰጣሉ። የእነሱ ግዙፍ የኃይል ልቀት እና የሩቅ አመጣጥ ስለ አጽናፈ ሰማይ ተፈጥሮ ፣ የጎደለው ቁስ እና በኮስሞስ ውስጥ እየተከናወኑ ስላሉት ጽንፈኛ አስትሮፊዚካዊ ክስተቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
FRB እንዴት ነው የሚታወቀው?
FRBs በተለምዶ የራዲዮ ሞገድ ምልክቶችን ሊይዙ እና ሊተነትኑ በሚችሉ በራዲዮ ቴሌስኮፖች በኩል ይገኛሉ። እነዚህ ቴሌስኮፖች የራዲዮ ሞገዶችን ኃይለኛ ፍንዳታ መለየት የሚችሉ ዘመናዊ መሣሪያዎች የተገጠሙ ናቸው።
FRBs ስለ ዩኒቨርስ ምን ሊነግሩን ይችላሉ?
FRBsን ማጥናት እንደ በጋላክሲዎች መካከል ያለውን የጎደለውን ነገር የመሳሰሉ ወሳኝ የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ለመፍታት ሊያግዝ ይችላል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የቁስን ስብጥር እና ስርጭት በመረዳት ስለ ኮስሞሎጂ እና አጽናፈ ዓለማችንን የሚቀርጹትን መሰረታዊ ሀይሎች ግንዛቤያቸውን ማሻሻል ይችላሉ።
(ምንጭ፡ ሳይንስ ጆርናል)