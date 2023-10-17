የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፕላኔቷን ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎችን ያገኙታል።

ከቶኪዮ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የተውጣጣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በፕላኔቷ አፈጣጠር መስክ ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ፕላኔቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ በሂደቱ ውስጥ የመጀመሪያውን ደረጃ ገልፀዋል.
የፕላኔቶች ምስረታ የሚጀምረው በፕሮቶፕላኔታሪ ዲስክ ውስጥ የአቧራ እህል በመፍጠር ነው ፣ በወጣት ኮከብ ዙሪያ የሚሽከረከር ጋዝ እና አቧራ። እነዚህ የአቧራ ቅንጣቶች እርስ በእርሳቸው ይጋጫሉ እና ይሰበሰባሉ, በመጨረሻም ወደ ፕላኔቴሲማል ያድጋሉ - ከጥቂት ሜትሮች እስከ አስር ኪሎሜትር የሚደርሱ ጥቃቅን እና ጠንካራ እቃዎች.
ተመራማሪዎቹ በቺሊ ከሚገኘው Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ምልከታዎችን በመጠቀም ኤችዲ 163296 የተባለውን ወጣት ኮከብ ስርዓት ማጥናት ችለዋል።በፕሮቶፕላኔታሪ ዲስክ ውስጥ በርካታ የአቧራ ቀለበቶችን አግኝተዋል ይህም የፕላኔቶች መኖራቸውን ያሳያል። በተጨማሪም እነዚህ ቀለበቶች ከዲስክ ጋር ሙሉ በሙሉ እንዳልተጣመሩ ደርሰውበታል, ይህም በፕላኔቶች እና በዲስክ ውስጥ ባለው ጋዝ መካከል ያለው የስበት መስተጋብር የተሳሳተ አቀማመጥ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል.
ይህ ግኝት የኮር-አክሬሽን ሞዴል በመባል የሚታወቀውን የፕላኔት አፈጣጠር መሪ ንድፈ ሃሳብ ይደግፋል። በዚህ ሞዴል መሠረት ፕላኔቶች በፕሮቶፕላኔተሪ ዲስክ ውስጥ አቧራ እና ጋዝ በመጨመራቸው ጠንካራ ኮርሞች በጅምላ ሲከማቹ ይመሰረታሉ። በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተስተዋለው የተሳሳተ አቀማመጥ እንደሚያመለክተው ፕላኔቶች በዲስክ ውስጥ ካለው ጋዝ ጋር መስተጋብር ይፈጥራሉ, ይህም በኮር-አክሪንግ ሂደት ውስጥ አስፈላጊ እርምጃ ነው.
የፕላኔቶችን አፈጣጠር የመጀመሪያ ደረጃዎችን መረዳት የራሳችንን የፀሐይ ስርዓት እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የሚገኙትን ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ኤክሶፕላኔተራዊ ስርአቶች እንቆቅልሾችን ለመፍታት ወሳኝ ነው። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፕላኔቶችን አፈጣጠር የመጀመሪያ ደረጃዎች በማጥናት የተለያዩ የፕላኔቶች አርክቴክቸር እና ውህዶች እንዴት እንደሚፈጠሩ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ይህ በቶኪዮ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ግኝት ፕላኔቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ ለመረዳት ትልቅ አስተዋፅዖ ያደርጋል። የፕላኔቷን አፈጣጠር የመጀመሪያ ደረጃዎች በመግለጥ ይህ ጥናት ለምርመራ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ እና በኮስሞስ ውስጥ ስላለው የፕላኔቶች ስርዓቶች ልዩነት መሰረታዊ ጥያቄዎችን ወደ መልስ እንድንሰጥ ያደርገናል።
ምንጮች:
– የህንድ ትምህርት | ወቅታዊ የትምህርት ዜና | ዓለም አቀፍ የትምህርት ዜና | የቅርብ ጊዜ ትምህርታዊ ዜናዎች