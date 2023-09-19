ጠፈርተኞች ለአንድ አመት ከዘለቀው የጠፈር ተልዕኮ በኋላ ወደ ምድር ለመመለስ ይዘጋጃሉ።

ጠፈርተኞች ፍራንክ ሩቢዮ ከናሳ፣ እና ዲሚትሪ ፔትሊን እና ሰርጌይ ፕሮኮፒዬቭ ከሩሲያ፣ ከሴፕቴምበር 2022 ጀምሮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ተሳፍሮ እየኖሩ ለአንድ አመት ሲሰሩ ቆይተዋል። በሴፕቴምበር 180 ወደ ምድር ለመመለስ ሲዘጋጁ፣ ጠፈርተኞቹ ወደ ስበት በፍጥነት እንዲያስተካክሉ ለመርዳት ቺቢስ ሱት በመባል የሚታወቀውን ዝቅተኛ የሰውነት ግፊት ልብስ ሞክረዋል።
በማይክሮ ግራቪቲ ውስጥ ያለው ረዘም ያለ ጊዜ የሰውነት ፈሳሾች ወደ ላይኛው አካል ውስጥ እንዲከማቹ ያደርጋል፣ ይህም የጠፈር ተመራማሪዎች ወደ ምድር በሚመለሱበት ጊዜ በተለምዶ መራመድ አስቸጋሪ ያደርገዋል። የቺቢስ ልብስ በታችኛው የሰውነት ክፍል ላይ አሉታዊ ጫና ይፈጥራል፣ ፈሳሹ በላይኛው አካል ውስጥ እንዳይከማች ይከላከላል እና መልሶ የማቋቋም ሂደትን ያግዛል። ይህ ልብስ ከ1970ዎቹ እና 1980ዎቹ ጀምሮ በሩሲያ ኮስሞናውቶች ጥቅም ላይ ውሏል እና አሁን ጠፈርተኞች ወደ ምድር የሚመለሱበትን ጊዜ ለማዘጋጀት በሚስዮን ውስጥ በመደበኛነት ጥቅም ላይ ይውላል።
ትክክለኛውን የደም ዝውውር ለማረጋገጥ እና የጡንቻን ብዛት ለመጠበቅ ከቺቢስ ሱት በተጨማሪ ጠፈርተኞች በየቀኑ ቢያንስ ለሁለት ሰዓታት በ ISS ላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የተራዘመ የጠፈር ጉዞ የረዥም ጊዜ የጤና ችግሮች ሊያስከትል ይችላል ይህም የአይን እክል እና የአጥንት እፍጋት ማጣትን ይጨምራል። በአይኤስኤስ ላይ 520 ቀናትን ያሳለፈው የጠፈር ተመራማሪው ስኮት ኬሊ በእይታው ላይ ለውጦች እና የልቡ መጠን በ25 በመቶ ቀንሷል።
ወደ አገራቸው ሲመለሱ፣ ጠፈርተኞቹ ወደ ምድር የስበት ኃይል ለማስተካከል ሰፊ የመልሶ ማቋቋም ፕሮግራም ያደርጋሉ። ፍራንክ ሩቢዮ በጠፈር ውስጥ 371 ተከታታይ ቀናትን በማጠናቀቅ ረጅሙን የዩናይትድ ስቴትስ ሪከርድ አስመዝግቧል። ሩሲያዊው ኮስሞናዊት ቫለሪ ፖሊያኮቭ 437 ቀናትን በ ሚር የጠፈር ጣቢያ ላይ በማሳለፍ ረጅሙን በአንድ ህዋ ላይ በመቆየት የአለም ክብረወሰንን አስመዝግባለች።
ምንጮች፡- ናሳ፣ ናሳ የጠፈር በረራ፣ ዘ ናሽናል
ትርጓሜዎች
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)፡- በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ የሚገኝ ሞጁል የጠፈር ጣቢያ በናሳ፣ ሮስስኮስሞስ፣ ኢዜአ፣ ጃኤክስኤ እና ሲኤስኤ መካከል እንደ ሁለገብ የትብብር ፕሮጀክት ሆኖ ያገለግላል።
– ቺቢስ ሱት፡- በሩስያ ኮስሞናውትስ የሚጠቀመው የታችኛው የሰውነት ግፊት ልብስ የላይኛው አካል ውስጥ ፈሳሽ እንዳይከማች ለመከላከል እና ከስበት ኃይል ጋር እንደገና ለመላመድ የሚረዳ ነው።
– ማይክሮግራቪቲ፡ በህዋ ላይ ያለው ሁኔታ የስበት ሃይል በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ሲሆን ይህም ክብደት የሌለው አካባቢን ያስከትላል።
– ናሳ፡ ናሽናል ኤሮናውቲክስና የጠፈር አስተዳደር፣ የዩናይትድ ስቴትስ ሲቪል የጠፈር ኤጀንሲ።
- Roscosmos: በሀገሪቱ ውስጥ ለጠፈር እንቅስቃሴዎች ኃላፊነት ያለው የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ.
– ሚር፡ በሶቭየት ኅብረት በኋላም በሩሲያ ከ1986 እስከ 2001 የሚተዳደር የጠፈር ጣቢያ።
- ብሄራዊ፡ የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ የዜና ህትመት።