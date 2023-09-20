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ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የተራዘመ ቆይታ ላይ አንጸባርቋል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 20, 2023
ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የተራዘመ ቆይታ ላይ አንጸባርቋል

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ምድር ሊመለስ የተዘጋጀው የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ አስቀድሞ ቢያውቅ ኖሮ እድሉን ውድቅ እንደሚያደርግ ገልጿል። በመጀመሪያ ለስድስት ወራት ተልዕኮ ተይዞ የነበረው ሩቢዮ እና ባልደረቦቹ በሶዩዝ ጀልባ መርከባቸው ችግር ምክንያት ቆይታቸውን ለማራዘም ተገደዱ።

ሩቢዮ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈቃደኛ አለመሆኑ እንደ ዋና ምክንያት የቤተሰብ ክስተቶችን እና ቁርጠኝነትን ጠቅሷል። ሆኖም ለተልዕኮው ስልጠና ከጀመረ በኋላ ሩቢዮ ለእሱ ቁርጠኛ ሆነ። የረዥም ጊዜ የጠፈር ተልእኮዎች አካል በመሆን፣ በተለይም ከቤተሰብ ርቆ የሚገኘውን ጊዜ በመያዝ የሚከፈለውን መስዋዕትነት አምኗል።

ሩቢዮ በአይኤስኤስ ላይ ባደረገው ረዥም ቆይታ እንደ ሴት ልጁ በዩኤስ የባህር ኃይል አካዳሚ የመጀመሪያ አመት እና የልጁ የመጀመሪያ አመት በዌስት ፖይንት ያሉ አስፈላጊ የቤተሰብ ክስተቶችን አምልጦታል። ቢሆንም፣ ሩቢዮ እና የቡድን አጋሮቹ በተልዕኳቸው ላይ አተኩረው ቆዩ። የተልዕኮውን ስኬት ለማረጋገጥ አንዳንድ ጊዜ መስዋዕትነት አስፈላጊ መሆኑን ተረድተዋል።

የቆይታ ጊዜያቸው የተራዘመው ማይክሮሜትሮይድ በታህሳስ ወር የሶዩዝ መንኮራኩራቸውን በመምታቱ ምትክ የጠፈር መንኮራኩር ማምጠቅን የሚያስፈልገው ጉዳት አድርሷል። ተልእኮውን ለተጨማሪ ስድስት ወራት ለማራዘም መወሰኑ ለሩቢዮ እና ለቤተሰቡ ከባድ ቢሆንም ከሁኔታው ጋር ተስማምተው ነበር።

ሩቢዮ ከስራ ባልደረቦቹ ሰርጌይ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን ጋር እሮብ ወደ ምድር ይመለሳሉ። ይህ የ371 ቀናት ተልዕኮ ለአንድ አሜሪካዊ ጠፈርተኛ በአንድ ጊዜ ረጅሙ እና በህዋ ታሪክ ውስጥ ሶስተኛው ረጅሙ ይሆናል። ከመጀመሪያው የሕክምና ምርመራ እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከተገናኘ በኋላ ሩቢዮ ወደ ሂውስተን ይመለሳል ፕሮኮፒዬቭ እና ፔትሊን በሞስኮ አቅራቢያ ወደ ስታር ከተማ ይጓዛሉ.

በአጠቃላይ፣ ሩቢዮ በአይ ኤስ አይኤስ ላይ ያደረገው የተራዘመ ቆይታ ፈታኝ ነገር ግን አርኪ ተሞክሮ ሆኖ ለጠፈር ተጓዦች በጠፈር ተልእኳቸውን በተሳካ ሁኔታ እንዲወጡ የሚያስፈልጋቸውን ቁርጠኝነት እና መስዋዕትነት አጉልቶ ያሳያል።

ትርጓሜዎች
– የሶዩዝ ጀልባ መርከብ፡- ጠፈርተኞችን ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ለማጓጓዝ እና ለማጓጓዝ በሩሲያ የስፔስ ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ የሚጠቀመው የጠፈር መንኮራኩር ነው።
– ማይክሮሜትኦሮይድ፡- በጠፈር መንኮራኩር ላይ ጉዳት የሚያደርስ ጥቃቅን የጠፈር ፍርስራሾች፣ ብዙ ጊዜ ከአሸዋ ቅንጣት የማይበልጥ።

ምንጮች: ናሳ

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