ናሳ በሰሃራ በረሃ ውስጥ አስከፊ የራስ ቅል ቅርጽ ያለው የእሳተ ገሞራ ባህሪን ይፋ አደረገ

ናሳ በቻድ ውስጥ ባለው ግዙፍ የእሳተ ገሞራ ጉድጓድ ውስጥ እንደ ቅል የሚመስል መዋቅር አስፈሪ ፎቶግራፍ አሳይቷል። እ.ኤ.አ. የካቲት 12 በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ተሳፍሮ የተወሰደው ይህ አጥንትን የሚያደማ ምስል የጠፈር ተመራማሪው በትሮው አው ናትሮን ልብ ውስጥ ያረፈውን አሳፋሪ “ቅል” ያሳያል ፣ይህም ዶን ኦሬ ፣ 3,300 ጫማ ስፋት ያለው የእሳተ ገሞራ ካልዴራ።
የማይረጋጋው ቪዛ ናትሮን፣ ሲንደር ኮኖች እና ጥላዎችን ያቀፈ ነው። ናትሮን, የተለየ ነጭ ንጥረ ነገር, የራስ ቅሉን አፍ, አፍንጫ እና የግራ ጉንጭ ቀለም ያመነጫል. በተፈጥሮ የተገኘ የሶዲየም ካርቦኔት ዲካሃይድሬት፣ ሶዲየም ባይካርቦኔት፣ ሶዲየም ክሎራይድ እና ሶዲየም ሰልፌት ድብልቅ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የአይንና የአፍንጫ ቀዳዳ የሲንደር ኮኖች ያሉት ሲሆን እነዚህም ቁልቁል ሾጣጣ ኮረብታዎች በእሳተ ገሞራ ቀዳዳዎች ዙሪያ የተገነቡ ከአካባቢው የመሬት ገጽታ በላይ ከፍታ ያላቸው ኮረብታዎች ናቸው። የራስ ቅሉ አስጸያፊ ቅርጽ በክሬተር ጠርዝ ላይ በተጣለው ጥላ የበለጠ አጽንዖት ይሰጣል.
ትሮው አው ናትሮን ዛሬ ባድማ እና ሕይወት አልባ መስሎ ሳለ፣ ከ14,000 ዓመታት በፊት አካባቢ በአንድ ወቅት የሚጨናነቅ የበረዶ ሐይቅ ነበር። በ1960ዎቹ ውስጥ የባህር ቀንድ አውጣዎች እና ፕላንክተን ቅሪተ አካላት በናትሮን ከተሸፈነው ወለል በታች ተገኝተዋል፣ ይህም ቀደም ሲል የውሃ ውስጥ ስነ-ምህዳር መኖሩን ያሳያል። ከዚህም በላይ ከ120,000 ዓመታት በፊት የቆዩ የአልጋ ቅሪተ አካላት በ2015 በተካሄደው ጉዞ ተለይተዋል። የሚገርመው ግን ትሮው አው ናትሮን በቲቤስቲ ማሲፍ ውስጥ ካሉት አዳዲስ የእሳተ ገሞራ ባህሪያት አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል።
በየጥ:
ጥ: ናትሮን ምንድን ነው?
መ፡ ናትሮን ከሶዲየም ካርቦኔት ዲካሃይድሬት፣ ሶዲየም ባይካርቦኔት፣ ሶዲየም ክሎራይድ እና ሶዲየም ሰልፌት የተዋቀረ በተፈጥሮ የሚገኝ ጨዋማ ድብልቅ ነው።
ጥ: - የሲንደሮች ኮኖች ምንድን ናቸው?
መ: የሲንደር ኮኖች በእሳተ ገሞራ የአየር ማስገቢያ ቀዳዳዎች ዙሪያ የተገነቡ ቁልቁል ሾጣጣ ኮረብታዎች ናቸው, ከአካባቢው የመሬት አቀማመጥ በላይ ይወጣሉ.
ጥ፡ Trou au Natron የት ነው የሚገኘው?
መ፡ ትሮው አው ናትሮን፣ ዶን ኦሬይ በመባልም ይታወቃል፣ በሳሃራ በረሃ ውስጥ፣ በተለይም በቻድ ውስጥ በቲቤስቲ ማሲፍ ውስጥ ይገኛል።
ጥ፡ Trou au Natron የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አሁንም ቀጥሏል?
መ፡ Trou au Natron ራሱ በአሁኑ ጊዜ ንቁ ባይሆንም፣ ታርሶ ቱሲዴ አጠገብ ትገኛለች፣ እሱም ሊነቃ የሚችል ስትራቶቮልካኖን ይይዛል።