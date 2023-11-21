በሳኒች ባሕረ ገብ መሬት ነዋሪዎች ስም የተሰየሙ አዲስ አስትሮይድስ

በሳኒች ባሕረ ገብ መሬት ውስጥ ያሉ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሁለት የአካባቢ ነዋሪዎች፣ ክሪስ ጋይኖር እና ላውሪ ሮቼ በቅርቡ በዓለም አቀፉ የሥነ ፈለክ ዩኒየን የተከበሩ እንደመሆናቸው መጠን የሚያከብሩት ነገር አላቸው። ሁለቱ ተጫዋቾች ለመስኩ ያበረከቱትን አስተዋፅዖ በማጠናከር በስማቸው የተሰየሙ አስትሮይድ ካላቸው 38 ግለሰቦች ዝርዝር ውስጥ ተቀላቅለዋል።
የሲድኒ ከተማ ነዋሪ የሆነው ጋይኖር ዜናው እንደደረሰው የተገረመውን ተናግሯል። ይህ ልዩ እና ያልተጠበቀ ክብር መሆኑን ጠቁመው አሁንም ሙሉ በሙሉ ለመረዳት እየሞከረ ነው። እ.ኤ.አ. 20041 ጋይኖር የተሰየመው አስትሮይድ በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይኖራል ፣በየአራት አመቱ አንድ ጊዜ በፀሐይ ዙርያ ይመራል።
ጋዜጠኝነትን፣ የካናዳ ሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ፕሬዝዳንትን እና የበርካታ መጽሃፎችን እና ወረቀቶችን በህዋ ጥናት ላይ ያተኮረ አስደናቂ ዳራ ያለው ጋይኖር ይህን ክብር ለሰፊው ስራው እውቅና አድርጎ ይመለከተዋል። ለዘርፉ ያበረከተውን አስተዋፅኦ በትህትና ይቀበላል።
የብሬንትዉድ ቤይ ነዋሪ የሆነችው ሮቼ ሰዎችን ስለ ጠፈር ለማስተማር አስርት አመታትን አሳልፋለች። እ.ኤ.አ. 20035 ላውሪሮቼ የተባለችው አስትሮይድ በአሁኑ ጊዜ በፀሐይ በኩል ባለው ቦታ ምክንያት እስካሁን ድረስ አልታየም። ጋይኖር አስትሮይድ ወደ ምድር በሚቀርብበት ጊዜ እንኳን ለማየት ኃይለኛ ቴሌስኮፕ እንደሚያስፈልግ ተናግሯል።
የዶሚዮን አስትሮፊዚካል ኦብዘርቫቶሪ ወዳጆች ንቁ አባል እና የካናዳ ሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ የቪክቶሪያ ምእራፍ ፕሬዝዳንት እንደመሆኖ፣ ሮቼ በአካባቢው የስነ ፈለክ ጥናት እንዲስፋፋ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርጓል። ጋይኖር ለሰጠችው ቁርጠኝነት እና ስኬቶች ያመሰግናታል።
ሁለቱም Gainor እና Roche የየራሳቸውን አስትሮይድ ጨረፍታ ለማየት ወደፊት ይጠባበቃሉ። ጋይኖር የዶሚኒዮን አስትሮፊዚካል ኦብዘርቫቶሪ ቴሌስኮፕን ተጠቅሞ አስትሮይድ ለታይነት በተሻለ ሁኔታ ሲቀመጥ የመመልከት እድል እንዳለው ገልጿል።
ይህ ክብር የእነዚህን የአካባቢው ነዋሪዎች ስኬቶች ከማጉላት ባለፈ በሳኒች ባሕረ ገብ መሬት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ለዋክብት ጥናት ያላቸውን ፍቅር እና ትጋት ላይ ብርሃን ያበራል።
በየጥ
1. እነዚህ አስትሮይድስ እንዴት ተሰየሙ?
የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን በሥነ ፈለክ ጥናት ዘርፍ ያበረከቱትን አስተዋፅዖ ለማክበር አስትሮይድን በክሪስ ጋይኖር እና ላውሪ ሮቼ ሰየማቸው።
2. ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ምንድን ነው?
ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ በማርስ እና በጁፒተር ምህዋር መካከል የሚገኝ ክልል ሲሆን በርካታ አስትሮይድስ የሚገኙበት ክልል ነው።
3. እነዚህ አስትሮይድስ ከምድር ሊታዩ ይችላሉ?
በአሁኑ ጊዜ አስትሮይድ በፀሐይ ማዶ ላይ ናቸው እና አይታዩም. በጣም በሚቀራረቡበት ጊዜ እንኳን, ለመከታተል ኃይለኛ ቴሌስኮፖች ያስፈልጋቸዋል.
4. የ Chris Gainor እና Lauri Roche ስኬቶች ምንድናቸው?
Chris Gainor ጋዜጠኝነትን፣ የካናዳ ሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ፕሬዝዳንትን እና በህዋ ጥናት ላይ የመፃህፍት እና ወረቀቶች ደራሲነትን ጨምሮ የተለያዩ ዳራ አለው። ላውሪ ሮቼ ሰዎችን ስለ ህዋ ለማስተማር አስርተ አመታትን አሳልፋለች እና በተለያዩ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ውስጥ ንቁ ተሳትፎ አድርጓል።