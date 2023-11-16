አስትሮይድ ስም፡ የማይሞት የሰለስቲያል ክብር

በሥነ ፈለክ ጥናትና በኅዋ በረራ ላይ የታወቁት ታዋቂው የታሪክ ምሁር የሆኑት ክሪስ ጋይኖር አሁን በ 20041 ጋይኖር ከተባለው ለክብራቸው ከተሰየሙት አስትሮይድ ጋር የሰማይ ክፍል ይገባሉ። እንደ ዶ/ር ዴቪድ ሱዙኪ እና የሲቢሲ ሳይንስ ዘጋቢ ኒኮል ማርቲሌሮ ያሉ የተከበሩ ግለሰቦችን ጨምሮ የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን (አይኤዩ) ይህንን የሰማይ ክብር ለጋይኖር እና ለ 39 ታዋቂ ግለሰቦች ሰጥቷል።
ለጋይኖር፣ አንድ አስትሮይድ በስሙ መሰየም “ትንሽ የማይሞት” ነው፣ ይህም በመስክ ላይ ላደረገው ጉልህ አስተዋፅዖ እውቅና የሚሰጥ ነው። በናሳ የታተመውን ገና ያልታሰበውን፣ የሀብብል ጠፈር ቴሌስኮፕን ጨምሮ የተለያዩ መጽሃፎችን እና ወረቀቶችን ከፃፈ በኋላ ጋይኖር ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ ላይ ያለው ተፅእኖ በቀላሉ ሊገለጽ አይችልም።
የሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ቪክቶሪያ ሴንተር እና የዶሚኒየን አስትሮፊዚካል ኦብዘርቫቶሪ ወዳጆች ታዋቂ የሆነችው ላውሪ ሮቼ በስሟ በተሰየመ አስትሮይድ (20035 Lauriroche) ተሸለመች። ሮቼ በቫንኮቨር ደሴት በተለያዩ ፕሮግራሞች እና የመማሪያ ክፍሎች የህዋ ትምህርትን ለማስተዋወቅ አስርት አመታትን አሳልፋለች።
ሁለቱም የክብር ተሸላሚዎች በፀሀይ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ስለሚገኙ በአካል በየራሳቸው አስትሮይድ ላይ አይን ማድረግ ባይችሉም፣ እነዚህ የሰማይ አካላት ምንም እንኳን ደብዘዝ ያለ ቢሆንም በኃይለኛ ቴሌስኮፖች ሊታዩ ይችላሉ።
አስትሮይድ 20041 Gainor እና 20035 Lauriroche የሚኖረው በማርስ እና በጁፒተር ምህዋር መካከል ባለው በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ነው። በንፅፅር መጠናቸው አነስተኛ ቢሆንም በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን እውቅና መስጠታቸው እነዚህ ግለሰቦች በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ የሚኖራቸውን ዘላቂ ተጽእኖ እና ተፅዕኖ ማሳያ ሆኖ ያገለግላል።
በየጥ:
ጥ፡- በስማቸው አስትሮይድ በመኖሩ የተከበረው ማነው?
መልስ፡ Chris Gainor፣ ዶ/ር ዴቪድ ሱዙኪ እና ኒኮል ማርቲሌሮን ጨምሮ ሌሎች ታዋቂ ግለሰቦች።
ጥ፡- ስም የተሰጣቸው አስትሮይድስ እንዴት ሊታዩ ይችላሉ?
መ: ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ቴሌስኮፖችን በመጠቀም.
ጥ፡ አስትሮይድስ የት ነው የሚገኙት?
መ፡ ሁለቱም አስትሮይዶች በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይኖራሉ።