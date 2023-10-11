የሳይንስ ሊቃውንት በፀሃይ ስርዓት ነገሮች ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥግግት ይመረምራሉ

ሳይንቲስቶች በምድር ላይ ከሚገኙት በተፈጥሮ ከተፈጠሩ ንጥረ ነገሮች በላይ ከፍ ያለ እፍጋታ በሚያሳዩ በፀሃይ ሲስተም ውስጥ ባሉ ነገሮች ሲደነቁ ኖረዋል። በቅርቡ በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሊቃውንት የተደረገ ጥናት በአሁኑ ጊዜ በፔሪዲክ ሠንጠረዥ ላይ ከሚታወቁት ውጪ በተፈጥሮ የሚከሰቱ ንጥረ ነገሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይዳስሳል። እነዚህ ንጥረ ነገሮች፣ ከአቶሚክ ቁጥር 164 በላይ እንደሚገኙ በንድፈ ሀሳብ፣ የአንዳንድ አስትሮይድ ከፍተኛ መጠጋጋትን ሊያብራሩ ይችላሉ።
በተፈጥሮ የሚገኘው የብረታ ብረት ኦስሚየም ጥግግት በግምት 22.59 ግራም በአንድ ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ነው። ይሁን እንጂ እንደ 33 ፖሊሂምኒያ ያሉ አንዳንድ አስትሮይድስ እስከ 75.28 ግራም በአንድ ኪዩቢክ ሴንቲ ሜትር የሚደርስ እፍጋታቸው ተገኝቷል። ይህ ከፍተኛ ጥግግት ልኬት ከእውነታው የራቀ ነው ተብሎ ሲታሰብ፣ የፊዚክስ ሊቃውንት ኢቫን ላፎርጅ፣ ዊል ፕራይስ እና ዮሃን ራፌልስኪ የቶማስ-ፈርሚ ሞዴልን ተጠቅመው እንደዚህ ያሉ ጽንፈቶች በአካል አሳማኝ መሆናቸውን ለመመርመር ተጠቅመዋል።
ተመራማሪዎቹ የቶማስ-ፌርሚ ሞዴልን በመጠቀም መላምታዊ ልዕለ-ከባድ ንጥረ ነገሮችን የአቶሚክ መዋቅር አስሉ። የእነሱ ስሌት በአቶሚክ ቁጥር 164 ላይ ከተገመተው የመረጋጋት ደሴት ጋር የተጣጣመ ነው. የእነዚህ ንጥረ ነገሮች ጥግግት ከ 36 እስከ 68.4 ግራም በአንድ ኪዩቢክ ሴንቲሜትር መካከል ተገኝቷል, ይህም ከ 33 ፖሊሂምኒያ ከፍተኛ የመጠን መለኪያ ጋር ቅርብ ነው.
ይህ ጥናት እንግዳ ወይም የጨለማ ቁስ ንድፈ ሃሳቦችን ሳይጠራ እጅግ ከፍተኛ ጥግግት ሊገኝ እንደሚችል ያሳያል። የቶማስ-ፌርሚ ሞዴል የእነዚህን መላምታዊ ልዕለ-ከባድ ንጥረ ነገሮች ባህሪያት በመመርመር ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል። ጥናቱ የእነዚህን ንጥረ ነገሮች ባህሪ ለመረዳት ለተጨማሪ ትንተናዎች መሰረት ይጥላል.
ምንጭ፡- ዘ አውሮፓ ፊዚካል ጆርናል ፕላስ