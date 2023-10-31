አዳዲስ እድሎች፡ የከበሩ ብረቶች ከአስትሮይድ ማውጣት

ያልተጠቀሙ ሀብቶችን ማሰስ
የንጹህ ኢነርጂ ፍላጎት እየጨመረ በሄደ ቁጥር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ውድ ብረቶች እንደ ባትሪዎች, የፀሐይ ፓነሎች እና የዊንዶሚል ክፍሎች ያሉ ውድ ብረቶች አስፈላጊነት እየጨመረ ይሄዳል. በባህላዊ የመሬት ላይ ማዕድን ማውጣት ዘዴዎች በዋጋ መጨመር፣በአካባቢ ብክለት እና በስርዓተ-ምህዳር መቆራረጥ ምክንያት እየተመረመሩ መጥተዋል። ሆኖም ግን, አዲስ ድንበር ብቅ አለ - ከአስትሮይድ የከበሩ ማዕድናት ማውጣት.
እምቅን መክፈት
በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች መጽሔት ላይ የታተሙ ሁለት የቅርብ ጊዜ የኢኮኖሚ ግምገማዎች የጠፈር ማዕድንን አቅም ያሳያሉ። ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ኢኮኖሚስቶች ከማዕድን አስትሮይድ ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን እና እድሎችን ለይተው አውቀዋል። የጥናት እና ልማት ወጪዎች እና የቦታ አጠቃቀምን የሚቆጣጠሩ ፖሊሲዎች የህዋ እንቅስቃሴዎችን ለኢኮኖሚያዊ እድገት እንዳይጠቀሙ የሚከለክሉ ቀዳሚ መሰናክሎች ናቸው። ኩባንያዎች ከእውቀት ማሰራጨት ይልቅ ትርፋማነትን ቅድሚያ ይሰጣሉ, ይህም ወደ ውስን እድገት ያመራል.
እንቅፋቶችን ማሸነፍ
በተጨማሪም፣ በውጫዊው የጠፈር ውል ውስጥ የተገለጹት ገደቦች ተጨማሪ ፈተናዎችን ይፈጥራሉ። ይህ አለምአቀፍ ስምምነት ኩባንያዎች በምድር ዙሪያ ያሉ ልዩ ምህዋር ቦታዎችን የባለቤትነት መብት እንዳይጠይቁ ይከለክላል፣ ይህም እንደ የጠፈር ብክነት እና የጠፈር ፍርስራሾች መስፋፋትን የመሳሰሉ ጉዳዮችን ያስከትላል። እነዚህን ዓለም አቀፍ አደጋዎች ለመፍታት ትብብር እና ዓለም አቀፍ ቅንጅት ወሳኝ ናቸው።
ዘላቂነት እና የኢኮኖሚ እድገት
በሌላ በኩል ከኮሎራዶ ማዕድን ትምህርት ቤት እና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ፈንድ የተውጣጡ ተመራማሪዎች በጠፈር ላይ ማዕድን ማውጣት በምድር ላይ ቀጣይነት ያለው እድገትን እንዴት እንደሚያበረክት መርምረዋል። ግምገማቸው ከምርምር እና ልማት፣ ከሮኬት ዲዛይን፣ ከግንባታ እና ብረቶችን ከአስትሮይድ ለማውጣት ከሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ጋር በተያያዙ ወጪዎች ላይ ያተኮረ ነው።
የሀብት ሀብት
አስትሮይድ የብረታ ብረት እና የቁሳቁሶች ውድ ሀብት ያቀርባል። እነዚህ የሰማይ አካላት በተለዋዋጭነት ከበለፀጉ አካላት እስከ ወርቅ፣ ብር፣ ፕላቲኒየም፣ ብረት እና ኒኬል ጨምሮ ከፍተኛ መጠን ያለው ብርቅዬ ብረቶች እስከ ብረታ ብረት ያሉ አካላት በአቀነባበር ይለያያሉ። አንዳንድ አስትሮይድስ በፕላቲኒየም የበለጸጉ በመሬት ፈንጂዎች ውስጥ ከሚገኙት እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ክምችቶችን ሊይዝ ይችላል። ይህ ጠቃሚ አቅም ለጠፈር ማዕድን ከፍተኛ ትኩረት ስቧል።
እንቅፋቶችን ዝቅ ማድረግ
የቦታ ተደራሽነት ወጪዎች እየቀነሱ በጠፈር ማዕድን ላይ ፍላጎት እያሳደጉ ነው። እንደ ተደጋጋሚ ሮኬቶች እና ከፍተኛ የኮምፒውተር ሃይል ያሉ የቴክኖሎጂ እድገቶች የማስጀመሪያ ዋጋ እንዲቀንስ እና በህዋ እንቅስቃሴዎች ላይ የንግድ ተሳትፎ እንዲጨምር አድርጓል። እንደ ብሉ አመጣጥ እና ስፔስኤክስ ያሉ የግል ኩባንያዎች የሮኬት ማስወንጨፊያ ወጪን በተሳካ ሁኔታ በመቀነሱ የማዕድን አስትሮይድ ወይም ጨረቃን ጽንሰ-ሀሳብ የበለጠ ተግባራዊ አድርገዋል።
በየጥ
ለምንድነው የጠፈር ቁፋሮ ከባህላዊ የማእድን ዘዴዎች አማራጭ ተደርጎ የሚወሰደው?
ተለምዷዊ የመሬት ላይ ማዕድን ማውጣት ዘዴዎች እንደ ወጪ መጨመር፣ ብክለት እና የስነ-ምህዳር መቋረጥ ያሉ ፈተናዎች ያጋጥሟቸዋል። የጠፈር ማዕድን ማውጣት በአስትሮይድ ውስጥ የሚገኙትን የተትረፈረፈ ሃብቶችን በመንካት አማራጭ ይሰጣል።
ከጠፈር ማዕድን ማውጣት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች ምን ምን ናቸው?
የጠፈር ማዕድን ማውጣት እንደ የምርምር እና ልማት ወጪ፣ የቦታ አጠቃቀምን የሚቆጣጠሩ ፖሊሲዎች እና በውጪ ህዋ ስምምነት ላይ የተዘረዘሩትን ገደቦችን የመሳሰሉ እንቅፋቶች ያጋጥሙታል። እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት ትብብር እና ዓለም አቀፍ ቅንጅት አስፈላጊ ነው።
በአስትሮይድ ውስጥ ምን ዓይነት ውድ ብረቶች ሊገኙ ይችላሉ?
አስትሮይድ ወርቅ፣ ብር፣ ፕላቲኒየም፣ ብረት እና ኒኬል ጨምሮ የተለያዩ ብረቶች አሉት። ከዚህም በላይ አንዳንድ አስትሮይድስ ከፍተኛ መጠን ያለው የፕላቲኒየም ቡድን ብረቶች ለምሳሌ እንደ ሮዲየም፣ ሩተኒየም፣ ፓላዲየም፣ ኦስሚየም፣ ኢሪዲየም እና ፕላቲነም ያሉ ማዕድናት ሊኖራቸው ይችላል።
የቦታ ተደራሽነት ዋጋ እንዴት እየቀነሰ ነው?
እንደ ተደጋጋሚ ሮኬቶች እና ከፍተኛ የኮምፒዩተር ሃይል ያሉ የቴክኖሎጂ እድገቶች የቦታ ተደራሽነትን ዋጋ በእጅጉ ቀንሰዋል። እንደ ብሉ አመጣጥ እና ስፔስኤክስ ያሉ የግል ኩባንያዎች የጠፈር ቁፋሮውን የበለጠ ኢኮኖሚያዊ አዋጭ በማድረግ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል።