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የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ፡ ካፕሱል ከአስቴሮይድ ናሙናዎች ጋር ለመክፈት ተቀናብሯል።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 25, 2023
የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ፡ ካፕሱል ከአስቴሮይድ ናሙናዎች ጋር ለመክፈት ተቀናብሯል።

የአስትሮይድ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ያለመ የሆነው የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ ከአስትሮይድ ቤንኑ ቁርጥራጭ የያዘው ካፕሱል በመከፈቱ ላይ ነው። ካፕሱሉ እሁድ እለት ወደ አሜሪካ ያረፈ ሲሆን ናሳ እስከ ማክሰኞ ድረስ ለመክፈት አቅዷል። በግምት 250 ግራም የሚመዝኑ ናሙናዎች ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አላቸው።

እ.ኤ.አ. በ 2016 የተወነጨፈው ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር በ2020 ከቤንኑ የድንጋይ እና አቧራ ናሙና ሰበሰበ።በዚህ ሳምንት መጨረሻ ምድርን ካለፉ በኋላ መንኮራኩሩ የናሙና ካፕሱሉን ለቋል። ካፕሱሉ ወደ ናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ከመወሰዱ በፊት በዩታ ወደሚገኝ ደህንነቱ የተጠበቀ የንፅህና ክፍል ተወሰደ።

ሳይንቲስቶች ከተሰበሰበው የናሙና መጠን በጣም ያስደሰቱ ሲሆን ይህም ከአስትሮይድ በጣም የተሰበሰበ ነው ብለው በመጠራጠር ነው። ይህ ለመተንተን ከፍተኛ መጠን ያለው ቁሳቁስ ይሰጣቸዋል እና ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ውህደቱ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ናሙናዎቹ ለተጨማሪ ጥናት በዓለም ዙሪያ ለሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ይሰራጫሉ።

የኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮ ስኬት ናሳ ሰዎችን የሚያነሳሱ እና የሚያገናኙ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ለመስራት ያለውን ብቃት ያሳያል። የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት በማስፋት ያለውን ጠቀሜታ በማጉላት ለተልዕኮው ያላቸውን ጉጉት ገልጿል።

ቤንኑ፣ እየተጠና ያለው አስትሮይድ፣ በበለጸገው የኦርጋኒክ ሞለኪውል ይዘት እና ከፈሳሽ ውሃ ጋር ያለፈ ግንኙነት ስለመኖሩ ልዩ ትኩረት ይሰጣል። ሳይንቲስቶች እንደሚያምኑት እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይድስ ወሳኝ የሆኑ ሞለኪውሎችን እና ውሃን በግጭት ወደ ምድር በማድረስ ረገድ ሚና ተጫውተው ሊሆን ይችላል።

ከወደፊት ተልእኮዎች አንፃር፣ ኦሳይረስ-ሬክስ አሁን በ2029 አስትሮይድ አፖፊስን ለማሰስ በማለም ኦሳይሪስ-አፕክስ የተባለ አዲስ ተልዕኮ ይጀምራል።

ምንጮች:
– የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮ የአስትሮይድ ናሙናዎችን የያዘ ካፕሱል ከፈተ፡ [ምንጭ]
- የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ፡ [ምንጭ]
– የጃክስኤ የሃያቡሳ ተልእኮዎች፡ [ምንጭ]

By ሮበርት አንድሪው

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