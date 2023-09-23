የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ምድር አመጣጥ ፍንጭ ለማግኘት በጠፈር ሮክ ላይ ያለውን አቧራ ይመረምራሉ

ሳይንቲስቶች ከሶስት አመት በፊት ከተሰበሰበው የአስትሮይድ ድንጋያማ ንጥረ ነገር ናሙና የተሸከመ የጠፈር ካፕሱል መምጣትን በጉጉት እየጠበቁ ነው። ካፕሱሉ በእሁድ እሑድ የምድራችንን ከባቢ አየር እና በዩታ በረሃ ውስጥ በእሳታማ ዘልቆ እንዲገባ ይጠበቃል። OSIRIS-REx ተብሎ የሚጠራው ተልዕኮ በናሳ እና በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች መካከል የተደረገ የጋራ ጥረት ነው።
ቤኑ የተባለ አስትሮይድ በካርቦን የበለጸገ አስትሮይድ እና "በቅርብ-ምድር ላይ ያለ ነገር" ነው, ምክንያቱም በየስድስት አመቱ ለፕላኔታችን ቅርበት ስላለው. OSIRIS-REx በተሳካ ሁኔታ ከቤንኑ አንድ ናሙና ሰብስቧል, እሱም እንደ ምድር ያሉ አለታማ ፕላኔቶች አመጣጥ እና እድገት ጠቃሚ ፍንጮችን ይዟል ተብሎ ይታመናል. ናሙናው 250 ግራም ይመዝናል ተብሎ ይገመታል, ይህም ለመተንተን ወደ ምድር ከተመለሰ ትልቁ የአስትሮይድ ናሙና ነው.
ሳይንቲስቶች በተለይ የቤንኑ ኬሚስትሪ እና ሚኔራሎጂ ጥናት ለማድረግ ፍላጎት አላቸው ምክንያቱም ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከተመሰረተ በኋላ ምንም ለውጥ አላመጣም. ሳይንቲስቶች ከአስትሮይድ የሚወጣውን አቧራ እና ቁሳቁስ በመተንተን ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ግንዛቤን ለማግኘት እና ለህይወት እድገት አስፈላጊ ከሆኑት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ማግኘት እንደሚችሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
በሴፕቴምበር 2016 የተወነጨፈው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ናሙናውን ከመሰብሰቡ በፊት ወደ ቤንኑ በመዞር ለሁለት አመታት ያህል አሳልፏል። ከዚያም ወደ ምድር የተመለሰው የ1.2 ቢሊዮን ማይል ጉዞ ጀምሯል፣ ናሙናው በዓለም ዙሪያ በሚገኙ የተለያዩ ላቦራቶሪዎች ውስጥ በሳይንቲስቶች እንዲመረመር ታቅዶ ነበር።
የዚህ ናሙና መምጣት በአስትሮይድ ምርምር ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ነው እና የአጽናፈ ሰማይን አመጣጥ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል። የOSIRIS-REx ተልእኮ ወደፊት ለሚኖሩ ሌሎች የምድር አቅራቢያ አስትሮይዶች ፍለጋ እና ጥናት መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- የናሳ ባለስልጣናት
- ሳንድራ ፍሬውንድ፣ በሎክሄድ ማርቲን የፕሮግራም አስተዳዳሪ
- ዳንቴ ላውሬታ፣ በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ፣ የቱክሰን ተልዕኮ ዋና መርማሪ
ማስታወሻ፡ የመነሻ መጣጥፉ በዚህ መላመድ ውስጥ የተተወ የዩቲዩብ ቪዲዮ ይዟል።