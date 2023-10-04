ናሳ በ 2182 አስትሮይድ ቤንኑ ምድርን የመምታት ትንሽ እድል እንዳለ አስጠንቅቋል

ናሳ በቅርቡ ባወጣው ንድፈ ሀሳብ መሰረት አስትሮይድ ቤንኑ በሴፕቴምበር 24, 2182 ከምድር ጋር ሊጋጭ የሚችልበት ትንሽ እድል አለ. ይህ ትንበያ በ 2012 የሚያበቃው የዓለም የማያን የቀን መቁጠሪያ ትንበያ ከዓመታት በኋላ ነው, ይህም እንደ እድል ሆኖ እውን ሊሆን አልቻለም. . ናሳ እንዳረጋገጠው ዕድሉ በጣም ትንሽ ቢሆንም፣ ሊከሰት የሚችለው ተጽእኖ በአደጋው ቦታ በ600 ማይል ራዲየስ ውስጥ ውድመት ያስከትላል፣ ነገር ግን አለም አቀፍ መጥፋት አይደለም።
የቢ አይነት አስትሮይድ ዲያሜትሩ ቤንኑ በግምት 500 ሜትሮች ያሉት ሲሆን በየ 1.2 አመቱ በፀሃይ ዙሪያ ምህዋርን ያጠናቅቃል። በየስድስት ዓመቱ ወደ ምድር ይጠጋል, ሳይንቲስቶች በ 22 ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ ትንሽ የመጋጨት አደጋ እንዳለ ያምናሉ. አስትሮይድ ለዳይኖሰር መጥፋት ምክንያት ሆኗል ተብሎ ከሚታመነው ግማሹን ያህላል።
ናሳ ቤንኑ ከመሬት ጋር እንዳይጋጭ ለመከላከል እቅድ ነድፎ እየሰራ ነው። አስትሮይድ ተጽዕኖ ቢያደርግ ኃይሉ ከ22 የአቶሚክ ቦምቦች ጋር እኩል ይሆናል። የጠፈር ኤጀንሲ ወደፊት ከአስትሮይድ ሊደርሱ የሚችሉ ስጋቶችን አቅጣጫ ለማስቀየር ወይም ለማጥፋት ስልቶችን ለማዘጋጀት ያለመ ነው።
በቅርብ ዜና፣ የናሳ አመጣጥ፣ ስፔክትራል ትርጓሜ፣ የሀብት መለያ እና ደህንነት-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) ቡድን በተሳካ ሁኔታ ከቤንኑ የድንጋይ እና አቧራ ናሙና ሰበሰበ። ይህ ተልእኮ ሳይንቲስቶች በምድር ላይ ስጋት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ አደገኛ አስትሮይድ ጥንቅር እና ባህሪያት የበለጠ እንዲያውቁ ይረዳቸዋል።
ሳይንቲስቶች እነዚህን ነገሮች በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እና ፕላኔታችንን ሊያስከትሉ ከሚችሉ ተጽእኖዎች ለመጠበቅ ስልቶችን ለማዘጋጀት እንደ ቤንኑ ያሉ በምድር ላይ ያሉ አስትሮይድስ ክትትል እና ጥናት መቀጠል አስፈላጊ ነው። ናሳ በአስትሮይድ ምርምር እና ቅነሳ ላይ እያደረገ ያለው ጥረት የፕላኔቶችን መከላከል አስፈላጊነት እና ሊከሰቱ ስለሚችሉ የጠፈር ስጋቶች ነቅቶ የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጮች:
- ታሪክ ውስጥ Instagram ገጽ
- አስትሮይድ ተልዕኮ.org
- ናሳ