አስትሮይድ ከጨረቃ የቀረበ፡ አስትሮይድ 2023 TK15 ወደ ምድር እየተቃረበ ነው።

ናሳ በ379,994 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ ምድር ሊያልፍ የተዘጋጀውን አስትሮይድን አስመልክቶ ማስጠንቀቂያ አውጥቷል ይህም ከጨረቃም የበለጠ ቅርብ ነው። አስትሮይድ፣ አስትሮይድ 2023 TK15 ተብሎ የተሰየመው፣ በጥቅምት 20፣ 2023 የቅርብ ጊዜውን ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል።
አስትሮይድ 2023 ቲኬ15 የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ የአፖሎ ቡድን ነው፣ እሱም ከምድር የሚበልጡ ከፊል-ዋና ዋና ዘንጎች ያላቸው ምድር-አቋራጭ አለቶች። እነዚህ አስትሮይድ የተሰየሙት በ1862 በካርል ሬይንሙት የተገኘው አፖሎ አስትሮይድ ነው። ናሳ የፕላኔታችንን ደህንነት ለማረጋገጥ እነዚህን ከምድር አጠገብ ያሉ ነገሮች በትጋት ሲከታተል ቆይቷል።
ሳይንቲስቶች አስትሮይድ 2023 TK15ን ለማግኘት እንደ NEOWISE ቴሌስኮፕ፣ Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) እና Catalina Sky Survey የመሳሰሉ የላቀ ቴክኖሎጂን ተጠቅመዋል።
በሰአት 79,085 ኪሎ ሜትር በሚደርስ ፍጥነት በመጓዝ ከጠፈር መንኮራኩር የበለጠ ፈጣን የሆነው አስትሮይድ ቀድሞውንም በጉዞ ላይ ነው። ከፕላኔታችን 379,994 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ካለው የጨረቃ ርቀት በ 384,400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ምድርን ያልፋል.
ምንም እንኳን ቅርበት ቢኖረውም, አስትሮይድ 2023 TK15 በአንፃራዊነት አነስተኛ መጠን ያለው በመሆኑ አስጊ እንዳልሆነ ይቆጠራል. ናሳ በግምት ከ130 እስከ 150 ጫማ ስፋት ያለው የአየር አውሮፕላን መጠን እንደሚለካ ይገምታል። ይህ ገጠመኝ ይህ አስትሮይድ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ነገር (NEO) ተብሎ ሲመደብ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያመለክት ሲሆን የናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) ወደፊት ምንም አይነት አካሄድ እንደማይኖር አረጋግጦ “የመጨረሻው የቅርብ ግኑኝነት ሊሆን ይችላል” በማለት ሰይሞታል።
የሚገርመው፣ ይህ ክስተት ሌሎች በርካታ የቅርብ ጊዜ የአስትሮይድ ፍላይዎችን ይከተላል። በጥቅምት 13፣ አስትሮይድ 2023 TC1፣ Asteroid 2023 TB4፣ Asteroid 2021 NT14፣ Asteroid 2023 TU5፣ እና Asteroid 2023 TD4 ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ አቀራረብ ነበራቸው። እነዚህ አስትሮይድ መጠናቸው ትልቅ ሲሆን በሰአት 1.7 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ፍጥነት ወደ ፕላኔቷ ቀረቡ።
የአስትሮይድ ተጽእኖ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ ሲቀጥል፣ የምድራችንን ደህንነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ የምርምር እና ክትትል ጥረቶች ወሳኝ ናቸው።