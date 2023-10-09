በአንታርክቲካ ውስጥ የእሳተ ገሞራ ብርጭቆዎች የ Taupo's Eruption ኃይልን ያሳያሉ

በቅርብ የተደረገ ጥናት በአንታርክቲክ የበረዶ ግግር ውስጥ የተቀበሩ የእሳተ ገሞራ መስታወት ሸርዶች ከኒው ዚላንድ ታውፖ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ጋር በማገናኘት ተገኝቷል። ይህ ግኝት የTaupōን ግዙፍ ፍንዳታ ሃይል የሚያጎላ ብቻ ሳይሆን የቅርብ ጊዜውን ዋና ፍንዳታ ጊዜ በተመለከተ አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ፍንዳታው የተከሰተው ከ1800 ዓመታት በፊት ሲሆን ባለፉት 5000 ዓመታት ውስጥ ከተከሰቱት ትልቁ እና ኃይለኛ ፍንዳታዎች አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል። ወደ 20,000 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነውን ቦታ አወደመ እና የእሳተ ገሞራ ጥፋትን በመላው ክልሉ አስፋፋ። ይሁን እንጂ የፍንዳታው ትክክለኛ ጊዜ የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል.
ተመራማሪዎች ከምዕራብ አንታርክቲካ በሮዝቬልት ደሴት የአየር ንብረት ዝግመተ ለውጥ የበረዶ እምብርት ውስጥ በ279 ሜትር ጥልቀት ላይ የሚገኙትን ሰባት ጂኦኬሚካላዊ ልዩ ልዩ የእሳተ ገሞራ መስታወት ፍርስራሾችን ተንትነዋል። እነዚህ የብርጭቆ ፍንጣሪዎች በጂኦኬሚካላዊ ውህደታቸው አማካኝነት ከታፖ ፍንዳታ ጋር ተገናኝተዋል።
የበረዶ ሽፋኖችን ሞዴል ዕድሜ በመመርመር የሻርዶቹ ዕድሜ ተወስኗል. ይህ ግኝት ፍንዳታው በ 232 የበጋ መጨረሻ ወይም መኸር መጀመሪያ ላይ ሊከሰት እንደሚችል ያረጋግጣል። ሸርዶቹ ከፍንዳታው ጋር ለመተዋወቅ እና የእሳተ ገሞራውን ባህሪ ለመረዳት ጠቃሚ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ።
ጥናቱ እንዳመለከተው ከ25,500 ዓመታት በፊት በግምት ከ100 ዓመታት በፊት የእሳተ ገሞራ መስታወት ፍርስራሾች አንዱ በTaupō's super-ferarption ከተሰራው መስታወት ጋር ይዛመዳል ፣ይህም ቋጥኝ አሁን በከፊል በTaupō ሀይቅ ተሞልቷል። ይህ ጥንታዊ ክስተት እ.ኤ.አ. በ1991 በፊሊፒንስ ከነበረው የፒናቱቦ ተራራ ፍንዳታ XNUMX ጊዜ ያህል እንደሚበልጥ ይገመታል።
ከታውፖ 5000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አንታርክቲካ ውስጥ የእሳተ ገሞራ መስታወት ፍንጣሪዎችን መለየት የፍንዳታው ልዩ ኃይል እና ተደራሽነት ያሳያል። ግኝቶቹ እሳተ ገሞራው በከባቢ አየር እና በአየር ንብረት ላይ የሚያደርሰውን ዓለም አቀፋዊ ተጽእኖ ለማጥናት እድል ይሰጣል፣ ይህም ስለ ፍንዳታ ታሪኩ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ጥናቱ የሚገነባው የታውፖን ፍንዳታ ታሪክ በዳሰሰው ቀደም ባሉት ጥናቶች ላይ ነው። ሳይንቲስቶች ባለፉት 12,000 ዓመታት ውስጥ፣ ከታኡፖ ቢያንስ 25 ፍንዳታዎች እንደነበሩ ይገምታሉ፣ መጠናቸውም ከትንሽ እስከ ግዙፍ የከፍተኛ ፍንዳታ ክስተቶች። እሳተ ገሞራው ጉልህ የሆነ ጥፋት ሊያደርስ ቢችልም፣ አብዛኞቹ ፍንዳታዎች በመጠን መጠናቸው ያነሱ ናቸው።
ምንጮች: ሳይንሳዊ ሪፖርቶች, GNS ሳይንስ