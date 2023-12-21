በአርክቲክ ካርቦን መስመጥ ላይ የፐርማፍሮስት መቅለጥ እና የወንዝ መፍሰስ ተጽእኖ

ከካናዳ ማኬንዚ ወንዝ የሚፈሰው የፐርማፍሮስት እና በካርቦን የበለጸገ ፍሳሾችን ማቅለጥ የአርክቲክ ውቅያኖስ ክፍሎች ከሚወስደው የበለጠ ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) እንዲለቁ እያደረጉ መሆኑን አዲስ ጥናት አረጋግጧል። በጂኦፊዚካል ሪሰርች ደብዳቤዎች ላይ የታተመው ጥናቱ የሚያተኩረው የማኬንዚ ወንዝ በሚፈስስበት የቦፎርት ባህር ላይ ነው። በአርክቲክ ውስጥ ያለው ሞቃታማ የአየር ሙቀት መጨመር እና ማቅለጥ እንዲጨምር አድርጓል, ይህም ለክስተቱ አስተዋጽኦ አድርጓል.
ሳይንቲስቶች ኢኮ-ዳርዊን በተባለው ዓለም አቀፍ የውቅያኖስ ባዮጂዮኬሚካል ሞዴል በመጠቀም ከ 2000 እስከ 2019 የንፁህ ውሃ ፣ካርቦን ፣ናይትሮጅን እና ሲሊካ ከማክንዚ ወንዝ ወደ ቤውፎርት ባህር የሚለቀቁትን አስመስለዋል። ግዛቶች፣ እና ካናዳ፣ የወንዙ ፍሳሽ በደቡብ ምስራቅ የቤውፎርት ባህር ውስጥ ከፍተኛ የጋዝ መሟጠጥ እንዳስከተለ፣ በዚህም ምክንያት የተጣራ CO2 በዓመት 0.13 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን - አመታዊ 28,000 ቤንዚን የሚንቀሳቀሱ መኪኖች ልቀትን ያመለክታሉ።
የካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) ወደ ከባቢ አየር መውጣቱ በየወቅቱ ይለያያል፣ በሞቃታማ ወራት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ልቀቶች የወንዝ ፍሳሽ ከፍተኛ ሲሆን እና ጋዙን ለማጥመድ የባህር ውስጥ በረዶ አነስተኛ ነበር። እነዚህ ግኝቶች የወንዞች ፍሳሽ በአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ባለው የካርበን ሚዛን ላይ ያለውን ከፍተኛ ተጽእኖ ያሳያሉ እና በዚህ ሩቅ ክልል ውስጥ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነትን ያሳያሉ።
አርክቲክ ውቅያኖስ እና ስነ-ምህዳሩ በሚያስደነግጥ ፍጥነት በመከሰቱ ፈጣን የሙቀት መጨመር እያስተናገደ ነው። ጥናቱ የባህር ዳርቻ ዳርቻዎች እና ወንዞች በአርክቲክ የካርበን ዑደት ውስጥ ያለውን ሚና የመረዳትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል. የአርክቲክ ውቅያኖስ ግማሽ ያህሉ በባህር ዳርቻዎች የተዋቀረ እንደመሆኑ መጠን ይህ ጥናት በክልሉ ውስጥ እየተከሰቱ ያሉ ትላልቅ የአካባቢ ለውጦች ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
የፐርማፍሮስትን መቅለጥ እና ከበረዶ እና ከበረዶ መቅለጥ የሚመጣው የውሃ ፍሰት መጨመር CO2 ከአርክቲክ ውቅያኖስ እንዲለቀቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ነገር ግን፣ ወደ CO2 መምጠጥ የሚያመሩ ምክንያቶችም አሉ፣ ለምሳሌ phytoplankton የባህር በረዶ በመቀነሱ የተነሳ በክፍት ውሃ ውስጥ ይበቅላል። በፎቶሲንተሲስ ወቅት የከባቢ አየር CO2ን በመያዝ, እነዚህ የባህር ውስጥ ፍጥረታት በአርክቲክ ስነ-ምህዳር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. የ ECCO-ዳርዊን ሞዴል እነዚህን አበቦች የበለጠ ለማጥናት እና በበረዶ እና በአርክቲክ ህይወት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመመርመር ጥቅም ላይ እየዋለ ነው።
በወንዞች፣ ፍሳሾች እና በአርክቲክ የካርበን ማጠቢያ መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር መረዳት ለአጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥ ምርምር አስፈላጊ ነው። አርክቲክ ፈጣን ለውጥ ማድረጉን ሲቀጥል፣ ሳይንቲስቶች በዚህ ወሳኝ ክልል ውስጥ የሚከሰቱ የአካባቢ ለውጦችን ለመፍታት እየሰሩ ነው።