የአንታርክቲካ ባህር በረዶ በአስደናቂ ሁኔታ እየቀነሰ፣ የስርዓት ለውጥ ምልክት ሊሆን ይችላል።

የሳተላይት ክትትል በ1970ዎቹ መገባደጃ ላይ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የአንታርክቲካ ባህር በረዶ ከየትኛውም የክረምቱ ከፍተኛ ደረጃ በታች በመከታተል በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ መጥቷል። ይህ መቀነስ አሳሳቢ ነው ምክንያቱም የባህር በረዶ የፀሐይ ኃይልን ወደ ከባቢ አየር በማንፀባረቅ እና ውቅያኖስን በመከለል በምድር የአየር ንብረት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እንዲሁም የአለምን የውቅያኖስ ሞገድ የሚያንቀሳቅስ ቀዝቃዛና ጨዋማ ውሃ ያመነጫል።
የአንታርክቲክ ባህር በረዶ አመታዊ በረዶ-ቀዝቅዝ ያልፋል፣ ከፍተኛው ሽፋን በሴፕቴምበር እና በትንሹ በየካቲት። ነገር ግን፣ የበጋው ዝቅተኛው ቀስ በቀስ እየቀነሰ ነው፣ ባለፉት ሰባት ዓመታት ውስጥ ሶስት ዝቅተኛ በጋ ተመዝግቧል። አንዳንድ ሳይንቲስቶች ይህ ማሽቆልቆል የአንታርክቲክ የባህር በረዶን የአገዛዙ ለውጥ እንደሚያመለክት ጠቁመዋል.
ሳተላይቶች ከ1970ዎቹ ጀምሮ “የባህር በረዶ ስፋት” የሚባል መለኪያ ሲከታተሉ ቆይተዋል። የባህር በረዶ ወሰን የሚያመለክተው ቢያንስ 15% የሚሆነው በባህር በረዶ የተሸፈነውን አጠቃላይ ቦታን ነው። በዚህ አመት, የባህር በረዶ መጠን በዚህ አመት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል. ባለፈው አመት, የባህር በረዶ መጠኑ ከመካከለኛው በታች 2% ነበር, እና ይህ በንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን ላይ አስከፊ ተጽእኖ አስከትሏል.
የሚገርመው ነገር የአየር ንብረት ሞዴሎች የአንታርክቲክ የባህር በረዶ ለውጦችን በትክክል ለመተንበይ ታግለዋል. አብዛኛዎቹ ሞዴሎች በአንታርክቲክ የባህር በረዶ ውስጥ የመቀነስ አዝማሚያን ይተነብያሉ, ነገር ግን የታየው መረጃ እነዚህን ትንበያዎች ይቃረናል. የዚህ ልዩነት መንስኤዎች ግልጽ አይደሉም፣ የታቀዱ ማብራሪያዎች የንፋስ እና የሞገድ ለውጦች፣ የተፈጥሮ ተለዋዋጭነት፣ ስትራቶስፌሪክ ኦዞን እና ከአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ የተቀላቀለ ውሃ ይገኙበታል።
በተጨማሪም ፣ በአንታርክቲካ ውስጥ ያለው የባህር በረዶ ውፍረት ትክክለኛ መለኪያዎች በውሱን መረጃ እና በትንሽ ልኬቶች ምክንያት ፈታኝ ናቸው። ይህ መረጃ የአየር ንብረት ለውጥ በባህር በረዶ ላይ ያለውን አጠቃላይ ተጽእኖ ለመረዳት ወሳኝ ነው። በ McMurdo Sound ላይ እንደሚታየው አውሎ ነፋሶች የአንታርክቲክ የባህር በረዶን በመቅረጽ ረገድ ሚና ይጫወታሉ። እ.ኤ.አ. በ 2022 አውሎ ነፋሶች በዚህ ክልል ውስጥ ያለው የባህር በረዶ ከወትሮው የበለጠ ቀጭን እንዲሆን አድርጓል ፣ ይህም ለአንታርክቲክ ስራዎች መቋረጥ እና የደህንነት ስጋቶችን አስከትሏል።
በማጠቃለያው የአንታርክቲካ የባህር በረዶ በከፍተኛ ደረጃ እያሽቆለቆለ ነው፣ ይህም በምድር የአየር ንብረት ላይ ከፍተኛ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። የዚህ ውድቀት መንስኤዎች እና የአንታርክቲክ የባህር በረዶ ለውጦችን በትክክል የመተንበይ ተግዳሮቶች አሁንም እየተጠና ናቸው። እነዚህን ለውጦች መረዳት የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ ለመገምገም እና ውጤታማ ስልቶችን ለመቀነስ እና ለማስተካከል ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
– ኢንጋ ስሚዝ፣ አንድሪው ፓውሊንግ፣ ግሬግ ሊዮናርድ፣ ማረን ኤልሳቤት ሪችተር፣ ማክስ ቶማስ፣ ፓት ላንግሆርን፣ የኦታጎ ዩኒቨርሲቲ እና ቮልፍጋንግ ራክ የካንተርበሪ ዩኒቨርሲቲ
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